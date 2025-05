Nueve mil enfermeras alicantinas pueden recetar fármacos para quemaduras y heridas

Nueve mil enfermeras y enfermeros de la provincia de Alicante, la gran mayoría de los profesionales que hay en este momento (9.700), pueden recetar a los pacientes fármacos para tratar quemaduras y heridas en los centros de salud y hospitales. Solo en estos casos están autorizados por ahora en la Comunidad Valenciana a prescribir medicinas.

El Ministerio de Sanidad ha ampliado las posibilidades de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras con nuevas guías. Hay un total de 12 documentos para la indicación, uso y autorización de medicamentos por parte de enfermeras en España, incluyendo las guías para asuntos conceptivos y anticonceptivos.

Se han validado a nivel estatal guías sobre heridas, hipertensión, diabetes, quemaduras, ostomías, anticoagulantes orales, fiebre, deshabituación tabáquica, anestésicos locales e infecciones de tracto urinario no complicada en mujeres adultas.

Competencia y capacidad

Sin embargo, en la Comunidad Valenciana aún no se han publicado en el DOGV y no están implantadas pese a que el Colegio de Enfermería de Alicante reclama poder prescribir más "no solo para ahorrar tiempo a otros profesionales (como a los médicos en la saturada Atención Primaria) sino que nuestra competencia y nuestra capacidad nos hace que podamos ser finalistas en algunos procesos", afirma la presidenta de la entidad, Montserrat Angulo, coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería.

Al hilo de la formación y capacitación enfermera, consideran que la reforma de la Ley del Medicamento ofrece un respaldo legal más sólido a la capacidad prescriptora de las enfermeras. "Todavía quedan sectores que niegan las competencias enfermeras en este ámbito y atacan a la profesión sin fundamento, dificultando su desarrollo. Nuestra formación es universitaria. El grado de Enfermería lleva un número de créditos casi parecido al de los médicos y muy similar al de farmacéuticos, y al de podólogos que también están incluidos como prescriptores. No creemos que estemos cometiendo ninguna fracción. Además, estamos sujetos en todo momento a ley", prosigue la presidenta enfermera.

"Ahora, en la Comunidad Valenciana lo que podemos recetar son solo los fármacos que están en esa guía de indicación de heridas y quemaduras, que son prácticamente dos o tres pomadas antibióticas y nada más. Lo demás son productos sanitarios, como parches y apósitos que contienen sustancias para ayudar a la cicatrización, por ejemplo".

Las enfermeras alicantinas, valencianas y castellonenses ni siquiera pueden recetar ibuprofeno de 400 ni paracetamol de hasta 650, como en otras autonomías, ya que se incluyen en la guía de fiebre y esta de momento no está autorizada.

Montserrat Angulo, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante / Pilar Cortés

Tal y como explica Angulo, "si una persona que está en mi consulta viene solamente a curarse y necesita una pomada antibiótica, deberíamos poderla indicar y recetar sin que tenga que pasar a la cola de otro profesional a que le haga solamente la receta. Estaría muy bien pero sobre todo porque es nuestra competencia, porque estamos capacitados para ello".

Profesionales capacitados

Cada año, la Conselleria de Sanidad edita un listado de enfermeros que pueden prescribir dentro de esa guía.

Los requisitos son acreditar un mínimo de experiencia profesional de un año -en centros, servicios e instituciones sanitarias de gestión directa- dentro del ámbito de las curas generales o especializadas, bien en Enfermería Comunitaria, en Obstétrico-ginecológica, en Salud Mental; o contar con la acreditación de oficio mediante el curso de adaptación habilitante para esta función que imparte la Escola Valenciana d'Estudis de Salut (EVES). Esas listas son públicas y las puede consultar cualquier persona.

Sin estos requisitos no se puede prescribir. Recientemente, la Conselleria de Sanidad ha acreditado a 1.066 enfermeras y enfermeros para dispensar medicamentos dentro de la guía permitida de heridas y quemaduras en toda la Comunidad, de ellos unos 350 en la provincia de Alicante.

El Gobierno tiene pendiente de actualizar la nueva Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobada por el Consejo de Ministros, que permite al personal de Enfermería y de Fisioterapia a recetar fármacos.

"Esa ley incluye a las enfermeras como prescriptoras, al igual que están los médicos, los psicólogos y los podólogos, ya tendríamos mucho camino facilitado". Hasta entonces, las enfermeras alicantinas consideran que lo más necesario en que la Conselleria de Sanidad implante las guías de hipertensión fiebre, "realmente podrían ser dos que están muy cercanas a nosotros para poder ser finalistas en aquello que más atendemos".

Falta de profesionales

Por otra parte, el Colegio de Enfermería ha insistido en que la baja ratio de profesionales es uno de los principales problemas del colectivo. España es la tercera por la cola dentro de la Unión Europea: hay 345.000 y harían falta unas 100.000 para alcanzar el promedio.

La Comunidad es una de las que peor proporción tiene dentro del país y Alicante sigue como quinta provincia con menos profesionales por habitante: necesitaría una cuarta parte de sus actuales profesionales para atender con garantías a la población, afirma la representante. Es decir, faltarían más de 2.400 especialistas más.

"Es uno de nuestros problemas más acuciantes para poder atender y cuidar adecuadamente a la población y poder trabajar mejor, tanto en los hospitales, en los centros de salud como en el resto, que es lo que queremos. Las enfermeras deberíamos estar en todos los colegios para acompañar, prevenir, para hacer educación para la salud, que es parte de nuestras funciones".

Enfermera escolar

Así, la entidad se ha mostrado crítico con la fórmula que ha tenido la Conselleria de Sanidad a la hora de implantar la enfermera escolar, al nombrar en cada centro de salud una de referencia para una serie de centros escolares.

"Desde el Colegio de Enfermería y desde el Consejo Autonómico creemos que se necesita una enfermera en cada centro escolar; o si no puede haber una en cada uno, que al menos una profesional lleve cuatro o cinco colegios, y pueda estar cada día de la semana en uno. Y luego que sirva de apoyo, como no, al centro de salud de referencia".

La Conselleria de Sanidad, sin embargo, ha elegido otro modelo "que consideramos que no es suficiente porque que esa enfermera suma a su cupo de pacientes, la cartera de servicios de todos los centros educativos. Tendrá que dejar de hacer unas cosas para hacer otras, porque al final su jornada laboral no va a dar para más si no se aumenta la plantilla".

El exceso de trabajo, apunta Angulo, es una de las causas de las numerosas bajas. "La carga que tiene la enfermera al existir una ratio escasa puede hacer que sufra de más presión, de más tensiones, y le puede causar más problemas de salud que a otros profesionales".

Especialización

Otra reivindicación del colectivo es que se exija la especialidad para trabajar en una planta de salud mental o en un servicio de neonatos.

"No se exige la especialidad, tampoco para trabajar en un centro de salud se pide que tenga la especialidad de Familia y Comunitaria. Solo se exige para poder trabajar como tal la de matrona y en la de Enfermería del trabajo también", explican desde el colegio profesional.

Es decir, en el resto de especialidades no están implantadas las categorías profesionales. "Pedimos que, por favor, se implanten, porque se está formando a enfermeras especialistas que luego no van a trabajar, o sea, estamos invirtiendo dinero público para que luego no trabajen de aquello de lo que se han formado".