Un puente que se cae a trozos en el barrio de San Gabriel, en Alicante

Los desperfectos se perpetúan. Uno de los puentes que cruzan el barranco de las Ovejas, en el barrio de San Gabriel, lleva sufriendo un destacado deterioro desde hace meses sin que nadie, todavía, haya puesto remedio. En la calle Ramón Gómez Sempere, entre las calles Vergel y Panamá y junto al colegio público El Palmeral, se despliega una infraestructura por la que cada día pasan vehículos y peatones y que se ha visto gradualmente afectada por el abandono.

En uno de sus laterales, el que mira hacia el mar, se observa el suelo con parte del cemento despegado, en muchos casos caído y en otros con baldosas que cuelgan a la espera de caer definitivamente al barranco. A su vez, las barandillas se muestran oxidadas y bajo la última, la más cercana a la acera, el hueco al vacío se amplía de manera llamativa tras la caída comentada de muchos adoquines.

No son pocos los vecinos de San Gabriel que viven esta situación con pesar e incertidumbre. Elisa Fernández contrasta la esencia del barrio, "con urbanizaciones y buen entorno", con la situación del puente, que "es fatal". "Hubo albañiles hace poco y no ha cambiado nada", protesta. Otra vecina, Rosa Gorrita, también detecta la "peligrosidad" de la infraestructura debido a su estado y, además, pide la limpieza del entorno. Jorge Soriano, que también vive en San Gabriel, apunta que "este puente siempre ha estado deteriorado, y además hace falta pintarlo". También recuerda que "en su momento" ya hubo que intervenir para adecentarlo, pero "cada vez se ha ido deteriorando más".

Detalle del estado del puente, con la acera del lateral deteriorada. / Héctor Fuentes

Otros residentes en San Gabriel no viven esta situación con el mismo nivel de alerta. Juan Carlos Martínez admite que el puente es "viejo" y está en mal estado, pero pide "conceder un margen" a las instituciones competentes para arreglarlo. El director del colegio El Palmeral, Miguel Ángel Sarabia, que trabaja en este centro de primaria situado al lado de la pasarela, dice no haber recibido quejas dado que el deterioro "no nos ha afectado de manera muy directa". Otros vecinos del barrio sí que han destacado, también a través de vídeos compartidos en perfiles de redes sociales, el peligro del puente acentuado, también, por el paso de niños y mascotas a diario.

Responsabilidades

Recientemente, en el mes de febrero, Aguas de Alicante llevó a cabo unas obras para instalar una infraestructura de canalización bajo el tablero del puente. Pese a que algunos vecinos calculan que los daños podrían ser consecuencia de esta construcción, desde la entidad que gestiona el ciclo integral del agua en Alicante y en otras localidades colindantes niegan esta relación y lo demuestran con la aportación de imágenes previas a la obra, con las que se constata la afectación anterior. "Los daños parecen tener un origen anterior y posiblemente son debidos a la corrosión de las armaduras de los elementos prefabricados situados bajo la línea de barandillas", explican.

Desde el Ayuntamiento de Alicante, preguntados por la situación, aseguran haber cursado "ya" la "correspondiente orden de trabajo con el servicio de aceras para reparar ese tramo afectado", aunque no precisan en qué fecha se llevarán a cabo estos servicios de adecuación.

Por último Paz Sotodosos, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Gabriel, destaca que los deterioros se dan "a lo largo de todo el barranco", y que algunos van más allá de "la estética". Un hecho que relaciona con la "falta de mantenimiento" en una zona "cercana a un colegio, donde todo tendría que estar mucho más revisado".