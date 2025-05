Desde hace más de un mes, quienes acuden diariamente al Centro Social Isla de Cuba, en el barrio alicantino de Los Ángeles, se enfrentan a un obstáculo que condiciona su acceso a los servicios básicos: el ascensor del edificio lleva inoperativo desde hace aproximadamente seis semanas. Un problema que se ha convertido en un obstáculo para muchos de sus usuarios, en su mayoría personas mayores.

"Vuelve a estar roto. Para los que tenemos dificultades para subir escaleras es un problema Pascual Ruiz — Usuario del centro social

"Se rompió, vinieron a arreglarlo, y se volvió a estropear. Ahora vuelve a estar roto", resume Pascual Ruiz, habitual del centro junto a su esposa, Maite Paladí. "Lleva más o menos un mes en esta situación y para los que tenemos dificultades para subir escaleras es un problema. Hay días que no pasa nada porque vamos a la planta baja al gimnasio, pero otros días tenemos que subir al taller de ‘entrena tu mente’ y es un lío", subraya Ruiz.

Barreras

El Centro Social Isla de Cuba ofrece a sus usuarios prestaciones como atención en servicios sociales, talleres de memoria, gimnasia suave o podología. Todo ello en un edificio que se distribuye en tres plantas, y cuya accesibilidad depende en gran medida del funcionamiento del ascensor.

"Tienen muy poca vergüenza. Hicieron la primera planta para los mayores y ahora tampoco la podemos usar" Josefina Deltell — Usuaria del centro social

"Mi marido lo está notando mucho porque ya estamos estropeados, y él se encuentra peor para subir", comenta Antonia Hurtado, otra usuaria. "Si está roto, está roto, pero lo que deberían hacer es cambiarlo, como se hace en los edificios cuando pasa esto. Y más aquí, que venimos muchas personas mayores", relata Hurtado.

Un mes sin ascensor en el Centro Social Isla de Cuba de Alicante: "Esto nos afecta a todos" / PILAR CORTÉS

Críticas de la oposición

El grupo municipal Esquerra Unida-Podemos ha señalado esta situación, que consideran un "abandono público" por parte del equipo de gobierno del PP. "Nos parece inaceptable que un centro de referencia para el bienestar social de nuestros barrios esté en estas condiciones”, asegura Manolo Copé, portavoz de Esquerra Unida-Podemos. "Esto no es un hecho aislado, es una constante en la política del PP: abandono de lo público", apunta Copé.

"Mi marido lo está notando mucho porque ya estamos estropeados, y él se encuentra peor para subir" Antonia Hurtado — Usuario del centro social

Desde el grupo exigen la reparación inmediata del ascensor, así como una auditoría urgente del estado de mantenimiento de los centros sociales de la ciudad. Además, solicitarán por escrito información a las áreas de Infraestructuras y Bienestar Social para conocer los motivos del retraso en la reparación y si se han adoptado medidas alternativas de accesibilidad.

"No puede ser que las personas mayores tengan que renunciar a sus citas médicas o a sus actividades porque el Ayuntamiento no hace su trabajo", insiste Copé, quien además recuerda otros casos recientes como el retraso en la reparación de ascensores en centros escolares públicos de la ciudad.

"Aquí viene mucha gente con discapacidad o mayores, y el ascensor debería funcionar siempre" María González — Usuaria del centro social

“Ya no somos criaturas, somos mayores”

La indignación entre los usuarios crece con el paso de los días. María González, que se ha acercado al centro para recoger un documento, recuerda cómo hace apenas un año asistía regularmente a varias actividades. "Funcionaban muy bien, pero ya no han renovado lo que yo hacía. Aun así, aquí viene mucha gente con discapacidad o mayores, y el ascensor debería funcionar siempre", comenta González.

"Es algo que afecta a todo el mundo. Somos mayores, ya no somos criaturas, y hace falta que haya ascensores" Miguel Gómez — Usuario del centro social

Para muchos, el deterioro del ascensor no es un caso aislado, sino parte de un deterioro general de los servicios del centro. "Esto no tiene ya remedio. Tienen muy poca vergüenza, no sólo por esto, sino por todo", se lamenta Josefina Deltell. “Hicieron la primera planta para los mayores y ahora tampoco la podemos usar. Nos han quitado muchas cosas", destaca Deltell.

Miguel Gómez, otro habitual del centro, lo resume con pocas palabras. "Desde luego, es algo que afecta a todo el mundo. Somos mayores, ya no somos criaturas, y hace falta que haya ascensores", señala Gómez. Junto a él, Juan Flores, quien acude con frecuencia a talleres, expresa su frustración: "Yo tengo problemas de movilidad y ya no puedo subir las escaleras como antes. Para algunos cursos necesito el ascensor, porque si no, tiene que ayudarme mi mujer", comenta Flores..