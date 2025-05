Los fuegos artificiales de Hogueras se lanzarán desde "la fachada litoral" según el Ayuntamiento de Alicante

El Concurso de Fuegos Artificiales de Hogueras no saldrá del frente marítimo de Alicante, aunque sí tendrá que abandonar la playa del Cocó para este 2025. El Ayuntamiento confirma que las obras del espigón de El Postiguet impedirán realizar el disparo en su ubicación habitual y baraja nuevos escenarios que, eso sí, se mantendrán en "la fachada litoral".

Así lo ha confirmado este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, después de que INFORMACIÓN adelantase que el gobierno local estudiaba modificar el lugar del espectáculo pirotécnico ante la previsión de que los trabajos que se desarrollan en la zona no estén listos a tiempo, ya que su plazo de ejecución concluye en el mes de agosto.

Pese a que desde la Subdelegación del Gobierno indicaron que la intención es agilizar al máximo las obras para evitar que afecten a la temporada estival, parece poco probable que pueda cumplirse con el objetivo de concluir la remodelación del espigón antes del 25 de junio, cuando debe comenzar el concurso.

Posibles escenarios

Por este motivo, y aunque el Servicio Provincial de Costas aseguró que no pondría trabas a que los fuegos se mantuviesen en el Cocó, el Ayuntamiento busca un nuevo emplazamiento puesto que, de mantenerse en la playa habitual, sería necesario modificar el espacio disponible para el público debido a la distancia que debe guardarse con las obras. El ejecutivo local no ha querido avanzar las opciones que se barajan, aunque sí han confirmado que el concurso no saldrá de "la fachada litoral", lo que acota el espacio.

El certamen, que se inició en 1946, ha recorrido distintas ubicaciones a lo largo de su historia, aunque hace décadas que no sale del Cocó. En su primera edición, los disparos se realizaron en la plaza de Canalejas y, posteriormente, fueron trasladado a la dársena del puerto y al muelle 12. Este último espacio, popularmente conocido como "Zona Volvo", también ha sido escenario de disparos pirotécnicos desde que la Generalitat Valenciana, con el gobierno del Botànic, se hiciera cargo de los fuegos del pregón. Una tradición que se ha mantenido desde entonces, también con el ejecutivo autonómico de Carlos Mazón.