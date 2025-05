El PSOE acusa al Ayuntamiento de "esconder" el proyecto del nuevo pabellón Tómbola Arena de Alicante

El PSOE aprieta al Ayuntamiento de Alicante con el nuevo pabellón Tómbola Arena. Los socialistas pidieron acceso al expediente después de que el gobierno local aprobase un cambio de ubicación que, en la práctica, supondrá desmontar un campo de fútbol de reciente construcción, cuyas obras costaron en torno a 360.000 euros. Ahora, el gobierno local deniega la petición alegando que toda la documentación existente ya es pública, un argumento que los progresistas rechazan.

La formación de izquierdas, a través de su concejala Silvia Castell, solicitó acceso a la documentación del expediente relativo a la construcción del nuevo pabellón deportivo, que no se encuentra disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Sin embargo, esta misma semana, el gobierno local ha respondido que "no consta más documentación que la publicada" y aquella relativa a los acuerdos de Junta de Gobierno, "a la que también se tiene acceso en la sede electrónica donde se publican las actas de las sesiones". No obstante, la formación de la oposición considera que el expediente debe contener mucha más documentación, como informes técnicos y de intervención, que no están disponibles públicamente.

"Explicaciones insuficientes"

Para el concejal del PSOE Eduardo Rodríguez, las explicaciones del edil de Deportes, Toni Gallego, tras una pregunta plenaria "no fueron suficientes". Los socialistas no se explican "por qué esconden el proyecto" ni por qué "vetan el acceso a la información" al resto de formaciones políticas. "Queremos saber qué va a pasar con el campo de fútbol que costó 360.000 euros y que ahora pretenden desmontar, y cómo afectará a las 500 familias que lo utilizan", ha asegurado Rodríguez.

En cuanto al rechazo de acceso al expediente, el PSOE sostiene que, en su labor de fiscalización, tienen "derecho a revisar documentos como el informe de intervención sobre este proyecto, el informe jurídico, el de carácter técnico o las ofertas presentadas para el proyecto del pabellón, que no están a disposición" de los grupos. Por todo ello, el edil ha considerado que lo que hace el ejecutivo popular de Luis Barcala es "ocultar la documentación en un intento de tapar una gestión basada en la improvisación que cambia en función de los caprichos del gobierno”.