El PSOE, sobre la Cámara de Alicante: "Si el Puerto no aclara las obras, debe cesar al director"

El PSOE apunta contra todos en la polémica por las obras de la nueva sede que la Cámara de Comercio construye en el puerto de Alicante. Después de que INFORMACIÓN adelantase que la institución que preside Carlos Baño había levantado, sin licencia de obras, una planta más de lo permitido, los socialistas reclaman explicaciones a la propia entidad cameral, al Ayuntamiento, y a la Autoridad Portuaria: "Si el presidente del Puerto no aclara las obras, debe cesar al director, Carlos Eleno" ha señalado la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló.

La líder de los socialistas en el Ayuntamiento de Alicante ha catalogado de "bochornoso espectáculo" la situación generada en torno a la polémica por las tres administraciones: "Hay una discusión sobre las obras que se están llevando a cabo simplemente porque ha habido una cantidad de errores que alguien tiene que explicar", ha indicado Barceló. La edil ha señalado que le parece "grave" que ahora el Puerto "diga que no tenía conocimientos urbanísticos o competencias" cuando, en su momento, "emitió un informe de compatibilidad para que se iniciaran las obras".

Aclaraciones

En la misma línea, Barceló ha cargado igualmente hacia el Ayuntamiento alicantino y contra la Cámara de Comercio: "Alguien tendrá que explicar que se paralizaran las obras porque no había una licencia cuando dejó que continuaran y estaban prácticamente terminadas", ha defendido. "A Luis Barcala le pido que no se ponga de perfil, facilite al grupo socialista la documentación solicitada y aclare por qué no se paralizaron las obras antes y dejó que continuaran". En este sentido, la concejala del PSOE ha recordado que el alcalde forma parte del Consejo del Puerto, por lo que tenía conocimiento de los trabajos que se estaban desarrollando en los terrenos portuarios.

Igualmente, la portavoz ha señalado que "se están pasando la pelota de uno a otro para no resolver", lo que debería "dar una idea de la magnitud del desaguisado". Por ello, pide al presidente del Puerto, Luis Rodríguez, "que aclare cuanto antes por qué se le dio la compatibilidad urbanística" y que, "si no tiene forma de explicarlo, deberá cesar al director, Carlos Eleno".