El Puerto admite carecer del proyecto de la Cámara de Comercio de Alicante y se lo reclama al concesionario

La Autoridad Portuaria de Alicante (APA), responsable de la gestión del suelo de dominio público donde se encuentra el edificio Panoramis que alberga, entre otras instalaciones, la nueva sede de Cámara de Comercio, no tiene el proyecto de las obras que está ejecutando la entidad que preside Carlos Baño sin licencia y con una planta fuera de ordenación.

Con los trabajos prácticamente finalizados, para los que el Consell (cuyo presidente, Carlos Mazón, está en excedencia en esta institución) fijó una partida de 1,5 millones, el Puerto está reclamado ahora a la concesionaria, Digital Corner S.L., toda la información de una actuación urbanística que cuenta con un presupuesto de más tres millones y tiene en jaque a tres administraciones.

Arriba, la planta fuera de ordenación en una imagen tomada por la Policía Local hace unas semanas. / .

Entre otros aspectos, quiere saber cuándo comenzaron las obras y en qué estado se encuentran , lo que admitieron desde el Puerto que desconocen oficialmente «ya que nadie nos ha comunicado nada», precisaron.

Los trabajos están paralizados desde principios del pasado mes a instancias de la propia Cámara después de que este medio desvelara que carecían de licencia y antes de que el Ayuntamiento le comunicara al Puerto que había una planta fuera de ordenamiento y que se encargara de resolverlo.

Desdoblamiento no apto

Un requerimiento con el que no está de acuerdo la Autoridad Portuaria, que esgrime que, a diferencia del Consistorio, carece de competencias urbanísticas. Aunque en un informe del pasado diciembre elaborado a instancias del concesionario y firmado por el director de la APA se certificara que la volumetría de lo ejecutado era la correcta y que no se superaba la edificabilidad prevista. Algo que desmiente categóricamente la Concejalía de Urbanismo que habla de «un desdoblamiento no permitido».

Desde el Puerto insistieron en que toda su relación es con Digital Corner, no con la Cámara, (que ha alquilado parte de los antiguos cines de Panoramis para reconvertirlos en sede cameral) y que el concesionario facilitó en su momento el proyecto de todo lo que era el complejo del centro comercial.

De no conseguirlo por esta vía se lo reclamaría al Ayuntamiento «para revisar toda la documentación que tenían que haber presentado. De la Cámara solo disponemos lo que nos pasó el Ayuntamiento», precisan.

Título concesional

Pero no es lo único que quieren analizar. También van a estudiar las condiciones del título concesional del complejo Panoramis para ver si se están cumpliendo las condiciones que se firmaron desde que en 2019 cambió el uso del edificio de comercial a oficinas hasta que en 2023 se aprobó el proyecto de ejecución pasando por la ampliación en abril de 2021 en 15 años de la concesión, que ahora expira en septiembre de 2043, tras alegar la inversión que se iba a realizar.

Respuesta al Ayuntamiento

Una vez que disponga de esa información, «que nos tiene que facilitar Digital Corner, no la Cámara», reiteran, el Puerto tiene previsto responder oficialmente al requerimiento del Ayuntamiento de la semana pasada en el que le instaba a resolver el problema urbanístico generado por la construcción de una planta no permitida aprovechando la altura de las instalaciones por su anterior actividad como cines.