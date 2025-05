El Club de Regatas de Alicante pide quedarse en el puerto hasta 2048

El Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) quiere seguir en su actual ubicación, en el puerto de Alicante, por lo menos hasta dentro de dos décadas. La organización deportiva ha solicitado a la Autoridad Portuaria extender la concesión que posee desde 1997 en virtud de las obras de mejora que ha ido ejecutando en este tiempo, de forma que la relación se extinguiría en 2048.

La solicitud, registrada por el presidente del RCRA, Miguel López, recuerda que el club contaba con tres concesiones diferentes en los terrenos portuarios (una por la construcción y explotación de los pantanales, otra por la ampliación de los mismos y una última por la sede social) que fueron otorgadas entre 1997 y 2002, y unificadas en un solo contrato en junio de 2015, acordando su finalización prevista para el mismo mes de 2027.

Más tarde, en 2017, la Autoridad Portuaria acordó ampliar el plazo de vigencia de la concesión por un periodo adicional de 11 años y 9 meses, dando lugar a que el acuerdo entre el Puerto y el RCRA contase con una nueva fecha de fin: el 28 de febrero de 2039. El motivo de la extensión fue la realización de obras de mejora asumidas por el club deportivo, que fueron acreditadas en 2023.

Prórroga de 50 años

Ahora, la dirección del Real Club de Regatas de Alicante esgrime el mismo argumento, el de las obras de mejora, para solicitar una nueva ampliación temporal de la concesión, en este caso hasta 2048. En este sentido, la entidad que dirige Miguel López se apoya en el artículo 82 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En este apartado, se incide en que cuando en el acuerdo no se haya previsto la posibilidad de prórroga, o habiéndose agotado esta, pero el concesionario lleve a cabo una inversión relevante no prevista y autorizada por la Autoridad Portuaria, "el plazo de vencimiento podrá ser prorrogado, no pudiendo superar en total el plazo máximo de 50 años".

La ley prevé una posible extensión de la concesión de hasta 50 años por realizar obras de mejora no previstas

Al respecto, alegan que en 2006 se ejecutaron trabajos para la ampliación del área de la carena del RCRA por valor de 248.219 euros y que, en 2008, se llevó a cabo la ampliación del pantalán D, por otros 257.421 euros. Además, el documento también enumera todo un listado de trabajos desarrollados por el club durante su estancia en los terrenos portuarios que superan los 1,6 millones de euros. Por todo ello, entienden desde el RCRA que cuentan con derecho a prorrogar la concesión por el plazo máximo previsto en la ley, lo que les permitiría seguir en el puerto alicantino hasta 2048.

La solicitud, registrada en octubre de 2024 por el Real Club de Regatas de Alicante, ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y permanecerá expuesta al público para la presentación de alegaciones durante un plazo de 20 días hábiles. Tras ello, la Autoridad Portuaria resolverá la petición.

Historia del club

El escrito firmado por López también destaca que la institución es "una de las más antiguas y dinámicas del país" y recuerda que fue fundada "por un grupo de amantes de los deportes náuticos el 23 de abril de 1889".

Una entidad con siglos de historia desde la consecución de su primer trofeo en 1893, al quedar en segunda posición de una competición en Barcelona, a la obtención del título de "Real", otorgado por la reina regente, en nombre de Alfonso XIII, en el año 1900.

"La vida deportiva, social y cultural del Real Club de Regatas de Alicante se encuentra íntimamente ligada a la ciudad, participando en cuantos acontecimientos, visitas y actividades envuelven el desarrollo de la misma", sostiene López en el citado documento.

Además, el presidente del club aplaude que fue antes de la conmemoración del primer centenario cuando comenzaron a "cosecharse triunfos ininterrumpidos en las distintas clases", con Campeonatos de España en 470, Snipe, Vaurien, Cruceros... Justo un año antes de cumplir un siglo de historia, el RCRA pudo presumir de contar con tres regatistas en las Olimpiadas de Seúl.