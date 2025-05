Miguel Ángel Leal, estilista oficial de la Bellea del Foc 2025: "Me gusta que vengan con novedades, ayuda a salir del prototipo"

PREGUNTA: Vuelve a ser el estilista oficial de la Bellea del Foc y sus damas de honor. ¿Cómo se siente?

RESPUESTA: Este año cumplo 25 como estilista de la Bellea y sus damas de honor. Empecé muy joven, y sigo agradecido a la Federación de Fogueres por confiar siempre en mí. Aparte a mí me encanta este trabajo, porque el estilismo me gusta llevarlo muy a rajatabla. Es una forma de mostrar lo que hago y me esfuerzo en que las máximas representantes luzcan impecables vayan donde vayan.

P: ¿Cómo ha cambiado el estilismo en este tiempo?

R: Ha evolucionado, pero lo que más ha cambiado es la indumentaria. El maquillaje tiene una evolución, pero mantiene un patrón, aunque intento personalizarlo para cada una. Hoy en día se opta por tonos más naturales para trabajar. Antes se preguntaba incluso de qué color era la falda porque había que ser muy atrevido para combinar un ojo azul con una falda azul.

P: ¿Las chicas piden cosas distintas según la moda?

R: Claro, las modas influyen. Hay quien quiere maquillajes recargados desde por la mañana, y eso no es lo ideal, sobre todo en chicas jóvenes. Hay que moderar y poner límites porque siempre hay quien se pone de más. Menos es más, siempre.

P: ¿Ha cambiado eso con el tiempo?

R: Sí, pero hay que tener en cuenta que hay un perfil. Ahora las redes sociales influyen mucho, sobre todo con la moda del acabado mate. Muchas quieren imitar lo que ven en redes, pero lo que se muestra no siempre encaja con ellas. Hay que saber decir: "Esto no es para ti" y jugar con ello.

P: ¿Ha tenido que rechazar propuestas de alguna Bellea del Foc?

R: No, no se ha dado el caso. Las Belleas del Foc suelen estar bien elegidas y ser unas chicas muy correctas, no han sido estridentes, aunque alguna vez llegan con ideas distintas, siempre están dentro de la línea. A mí me gusta eso, que vengan con novedades me ayuda a salir del prototipo y a romper con lo cotidiano. Simplemente, que alguien te pida algo distinto te abre muchas puertas, porque también te cansas de hacer siempre el mismo prototipo de belleza.

P: ¿Se atreven más después del cargo?

R: Sí, cuando son candidatas suelen ir más discretas, quizá por estrategia o por si es algo alarmante. Luego, cuando ya han sido elegidas, que tienen menos presión, se atreven a innovar. Por ejemplo, una Bellea del Foc quiso ponerse piedras brillantes en los ojos para un acto y me pareció estupendo. A mi me gusto mucho que las chicas vayan guapas, pero que no se vea cargado.

P: ¿Van todas maquilladas iguales?

R: No, no tiene por qué. Belén Mora, por ejemplo, quiso un maquillaje casi transparente, y Alba Muñoz fue más flexible según la ocasión. Depende de cada persona. Casi siempre se sigue el protocolo, pero también hay margen para variar.

P: ¿Cree que hay margen para evolucionar en el estilismo?

R: Siempre se puede evolucionar. Apostaría por una imagen más natural: buena base, eyeliner, sombra suave y labio sencillo. Si está bien hecho, no hace falta más.

P: ¿Es un cambio de mentalidad?

R: Bueno, lo que tengo claro es que muchos creen que vestirse de novia alicantina es llevar más. Y no siempre es así, está demostrado. El traje ya es potente de por sí como para poner mucho maquillaje. A veces piden labios rojos, y los pongo, pero preferiría suavizar. Da un aspecto más juvenil.

P: ¿También ha habido cambios en el peinado?

R: Aquí sí que creo que ha habido un cambio, antes eran moños muy ostentosos. Ahora, también te digo que no me gusta nada la moda del moño de "bailarina", pero sí que se engomina más el pelo y se usan ondas suaves. Eso rejuvenece. También se ha dejado atrás el moño de "señora" para dar paso a estilos más actuales.

P: ¿Hay peinados distintos según el acto?

R: Sí, depende mucho del acto. A veces me da la sensación de que se va demasiado preparada a los actos. Hay que coordinar maquillaje, peinado y vestuario, pero sin pasarse. Menos ostentación también puede funcionar mejor.

P: ¿Antes era más barroco?

R: Sí. Hace 30 años los moños, los trajes... todo era más recargado. Ahora se mantiene lo vistoso, pero dentro de un estilo más juvenil. Eso me parece un acierto.

P: ¿Cree que esta tendencia seguirá?

R: Ahora la tendencia la marcan las redes sociales. Tú puedes tener un criterio, pero lo que ves en internet influye muchísimo. Pero ojalá se apueste por marcar un sello propio sin necesidad de ir ostentosas. A veces se busca un 10 en todo y se olvida que con un 7,5 se puede ir perfecta.

P: ¿Se nota cuando una va demasiado arreglada?

R: Sí. Lo veo en desayunos, por ejemplo. Hay quien estudia el estilismo para cada ocasión. Y creo que tiene que ser al contrario, hay que ser coherente con el acto. Una imagen más intermedia funcionaría mejor.

P: ¿Influyen las tendencias de las Fallas?

R: Sí. Las falleras mayores también han cambiado mucho. Pero en València no tienen estilista oficial, lo hacen por su cuenta. Les sorprende ver que aquí contamos con estilista e indumentarista. Admiran nuestro modelo y siempre miran como se maquilla o se peina en Alicante.

P: ¿Qué hace falta para mantenerse 25 años en este puesto?

R: Que le guste a uno lo que hace. Me siento orgulloso aunque veces me planteo si merece la pena, pero el orgullo de formar parte de algo así pesa más.