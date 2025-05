San Gabriel reclama la apertura del campo de La Cigüeña tras el fin de las obras

“¡Cigüeña ya!” o “¡Ni que fuera el Bernabéu!”. Son los lemas que este miércoles se pudieron escuchar con fuerza, acompañados por el sonido de un bombo, en la plaza Enrique López Vidal del barrio alicantino de San Gabriel. La escena no era nueva. Por segunda vez en menos de seis meses, decenas de vecinos se concentraban para exigir al Ayuntamiento de Alicante la apertura del campo de fútbol de La Cigüeña, cuyas obras, según denuncian, finalizaron hace más de un mes. Sin embargo, las instalaciones siguen cerradas a cal y canto.

Un mes desde el fin de las obras... y sin llaves

El campo de fútbol de La Cigüeña ha sido objeto de una reforma que incluía el cambio de césped y otras mejoras en el polideportivo. Las actuaciones, que inicialmente debían durar tres meses, fueron adjudicadas en octubre de 2023, pero las obras sufrieron una paralización en febrero de 2024, cuando apenas se había avanzado, debido a la necesidad de introducir cambios en el proyecto. No fue hasta enero de 2025, tras una protesta vecinal similar a la de este miércoles, cuando los trabajos se retomaron definitivamente. Según los vecinos, las obras concluyeron hace ya casi un mes, pero el campo sigue cerrado.

"El campo está terminado, solo queremos que se agilicen las gestiones y que lo podamos utilizar cuanto antes" Isidro Gómez — Presidente del club Racing San Gabriel

"Va a terminar la liga y los niños no han podido entrenar ni jugar en su campo", lamentan quienes se acercaron a la concentración. La situación afecta directamente a unas 200 familias del club Racing San Gabriel, cuyos hijos llevan año y medio "deambulando" por campos municipales dispersos por toda la ciudad para poder entrenar o disputar partidos.

El retraso en la apertura del campo no solo impide su uso reglado, sino que favorece que algunos ciudadanos entren por su cuent / PILAR CORTÉS

Silencio institucional

Presente en la protesta, Isidro Gómez, presidente del club Racing San Gabriel, explica que han intentado contactar con la Concejalía de Deportes en varias ocasiones, pero la respuesta que obtienen ahora es que el asunto depende de la Concejalía de Infraestructuras. “Nos resulta extraño que entre concejalías no se hablen directamente, y seamos los vecinos los que tengamos que hacer de intermediarios. El campo está terminado, solo queremos que se agilicen las gestiones y que lo podamos utilizar cuanto antes. Ya no sabemos qué decir a los padres, son muchos meses esperando”, insiste.

Las consecuencias no son solo emocionales. También económicas y deportivas. "Hay entrenamientos donde solo vienen 8 de 20 chavales, porque las horas que nos dan son muy malas, y muchos no pueden desplazarse a otros campos. Solo entrenamos bien cuando conseguimos horario en el polideportivo Juan Antonio Samaranch, que está en el mismo barrio", afirma Gómez.

"Hay más de 300 personas que siguen entrenando de forma precaria y a muchos kilómetros de su casa" Carolina González — Representante de los vecinos de San Gabriel

Uso indebido antes de la apertura

El retraso en la apertura del campo no solo impide su uso reglado, sino que favorece que algunos ciudadanos entren por su cuenta. La representante de los vecinos de San Gabriel en la concentración, Carolina González, explica que la gente "se cuela" por los agujeros del vallado. "Esto ha provocado ya daños en las instalaciones: redes rotas, protectores deteriorados. Y lo más grave: el campo no tiene seguro. Si pasa algo, no sabemos quién es responsable”, apunta González.

La representante vecinal recuerda que el problema se arrastra desde hace 15 meses.“Es un sinsentido que tengamos el campo terminado y no podamos usarlo. Hay más de 300 personas que siguen entrenando de forma precaria y a muchos kilómetros de su casa", lamenta González.

"El deterioro ya ha empezado y el Racing San Gabriel aún no ha vuelto. Es inadmisible" Sara Llobell — Concejala de Compromís

Falta de coordinación municipal

La concejala de Compromís, Sara Llobell, presente en el acto, también ha señalado directamente a la descoordinación entre áreas municipales como una de las causas del problema. "La obra está finalizada, pero la puerta del campo sigue cerrada. Sí se abre para el baloncesto, pero no hay nadie que controle a quien se cuela. El deterioro ya ha empezado y el Racing San Gabriel aún no ha vuelto. Es inadmisible”, critica Llobell quien destaca que esta situación denota "falta total de coordinación" entre las concejalías de Deportes e Infraestructuras.