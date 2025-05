Guía útil para moverte este fin de semana en Alicante: varias calles cortadas y cambios en los autobuses

Desde este jueves y hasta el próximo domingo circular por ciertas calles de la ciudad de Alicante será más que complicado. Estos cuatro días se dan cita hasta tres grandes eventos culturales y deportivos que obligarán a cortar el tráfico de algunas de las grandes vías de circulación, además de cambiar el recorrido de varias líneas de autobús.

Alicante acogerá estos días la celebración de la gala inaugural del Festival de Cine de Alicante, los actos de proclamación de las Belleas del Foc y la carrera de triatlón MTRI Alicante que afectará al tráfico rodado del centro urbano y el frente litoral.

Cortes de tráfico el jueves, 15 de mayo, en Alicante

Desde el jueves a las 10.00 horas habrán cortes de tráfico en el acceso por el Ayuntamiento a la calle Rafael Altamira hasta las 12.00 horas del domingo por la proclamación de las Belleas del Foc.

Cortes de tráfico el viernes, 16 de mayo, en Alicante

Siguen los cortes de tráfico por la proclamación de las Belleas del Foc en el acceso a la calle Rafael Altamira. Además habrá reserva de estacionamiento en la misma vía, en la calle Jorge Juan y en un carril de la calle San Fernando entre Ingeniero Lafarga y María Josefa Ágreda y Muñoz, entre las 17.00 y las 23.30 horas.

Cortes de tráfico el sábado, 17 de mayo, en Alicante

La celebración de la gala inaugural del Festival de Cine de Alicante también afectará al tráfico de la ciudad, en el entorno del Teatro Principal con desvíos de tráfico de 19.00 a 21.00 horas en la calle del Teatro a la altura de la calle Bazán (solo podrán acceder vehículos autorizados con los actores que acudan a la gala). Entre las 14.00 y 00.00 horas se prohíbe además el estacionamiento de vehículos en la calle Bazán, entre Médico Pascual Pérez y la calle del Teatro, y la calle Duque de Zaragoza entre Bailén y la Rambla.

El triatlón MTRI Alicante 2025 obligará a limitar la circulación entre las 07.00 y las 13.00 horas en las calles Juan Bautista Lafora, Jovellanos, avenida de Villajoyosa (cantera) en sentido de ida y vuelta por ambos lados de la mediana. También se balizará el carril derecho del Paseo de Gómiz -frente al Postiguet-, bloqueando también el tráfico en la plaza del Paseito Ramiro y calles Gravina, Niágara y Jorge Juan.

El tráfico también se verá afectado en la calle Villavieja con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos entre las 21.00 y las 00.00 horas para facilitar el acceso al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).

Cortes de tráfico el domingo, 18 de mayo, en Alicante

El domingo 18 se amplía el circuito del triatlón entre las 06.00 y las 13.30 horas desde el paseo de los Mártires por Juan Bautista Lafora y la avenida de Denia hasta la rotonda en dirección a la avenida Jaime II, Rambla, San Fernando, Cervantes y plaza Puerta del Mar, periodo en el que sufrirán estas arterias cortes al tráfico en algunos carriles.

Los cortes de tráfico por la proclamación de las Belleas del Foc en el acceso a la calle Rafael Altamira hasta las 12.00 horas.

Cambios en el autobús

Debido a la proclamación de las Belleas del Foc el jueves y el viernes se verán afectadas las líneas de autobús 2, 12 y 22 que sufrirán desvíos y para las que se establecerán algunas paradas provisionales.

Cambios en lasl líneas de autobús este fin de semana en Alicante / Vectalia

Además la línea 24N modificará su recorrido la noche del 16 al 17 de mayo en sentido Cardiovascular. Vectalia indica que “desde P. Mar continuamos por Jovellanos-Rotonda Alcampo-Jaime II a C/San Vicente donde recuperamos el recorrido normal”. Se suprime la parada de Rambla-San José.

El sábado el triatlón afectará también a las líneas 2, 12 y 22 durante todo el día con los siguientes cambios:

Línea 2:

Sentido Sagrada Familia: Desde C/ del Teatro, continua por Rambla, Av. Jaime II, Rtda. Av. de Denia y C/ Celia Valls donde recupera su ruta normal.

Desde C/ del Teatro, continua por Rambla, Av. Jaime II, Rtda. Av. de Denia y C/ Celia Valls donde recupera su ruta normal. Sentido Florida: Desde C/ Canónigo M. Penalva 2, gira en (rotonda Centro Comercial), continuando por C/ Vázquez de Mella, Av. Jaime II y Av. Alfonso El sabio donde recupera su recorrido habitual.

Línea 12:

Realizará cabecera en Rambla 6.

Línea 22:

Sentido Playa de San Juan: Desde C/ del Teatro, continua por Rambla, Av. Jaime II, Av. Jaime II, Av. de Denia, Av. Albufereta y Av. Condomina donde recupera su ruta normal.

Desde C/ del Teatro, continua por Rambla, Av. Jaime II, Av. Jaime II, Av. de Denia, Av. Albufereta y Av. Condomina donde recupera su ruta normal. Sentido Óscar Esplá: Desde Av. Condomina continúa por Av. Albufereta, Av. de Denia (rotonda Centro Comercial), C/ Vázquez de Mella, Avda. Jaime II y Avda. Alfonso El sabio, donde recupera su ruta normal.

El domingo las modificaciones en los recorridos afectarán a más líneas hasta las 14.00 horas aprocximadamente. Las líneas con cambios son las siguientes:

Línea 3:

Sentido Sagrada Familia: Desde Av. Federico Soto, continúa por Av. Alfonso el Sabio, C/ San Vicente, Plaza Santa Teresa, C/ Adolfo Blanch, C/ alcalde Suárez Llanos y C/ Padre Esplá, donde recupera su ruta normal.

Desde Av. Federico Soto, continúa por Av. Alfonso el Sabio, C/ San Vicente, Plaza Santa Teresa, C/ Adolfo Blanch, C/ alcalde Suárez Llanos y C/ Padre Esplá, donde recupera su ruta normal. Sentido La Florida: Desde Plaza Gómez Ulla, continúa por C/ Vázquez de Mella, Av. Jaime II, Av. Alfonso el Sabio donde recupera su ruta normal.

Sentido Colonia Requena: Desde Av. Federico Soto, continúa por Av. Alfonso el Sabio y C/ San Vicente donde recupera su ruta normal.

Líneas 5 y 12

Sentido Explanada: Desde Av. Alfonso el Sabio, continúa por C/ San Vicente hasta Plaza de España donde realizará cabecera.

Desde Av. Alfonso el Sabio, continúa por C/ San Vicente hasta Plaza de España donde realizará cabecera. Sentido San Agustín: Desde la cabecera provisional en Plaza de España, continúa por C/ Calderón de la Barca y Av. Alfonso el Sabio donde recupera su ruta normal.

Líneas 8, 10 y 13

Finalizan C/ Calderón de la Barca nº 7. Incorporándose a C/ San Vicente por C/ Vicente Inglada.

Línea 22:

Sentido Playa San Juan: Desde Av. Federico Soto, continúa por Av. Alfonso el Sabio, C/ San Vicente, Plaza Santa Teresa, C/ Adolfo Blanch, C/ alcalde Suárez Llanos, C/ Padre Esplá, C/ Ciudad León de Nicaragua, Av. Pintor Xavier Soler, Av. Denia, Av. Albufereta hasta Av. Condomina (Isleta), donde recupera su ruta normal.

Desde Av. Federico Soto, continúa por Av. Alfonso el Sabio, C/ San Vicente, Plaza Santa Teresa, C/ Adolfo Blanch, C/ alcalde Suárez Llanos, C/ Padre Esplá, C/ Ciudad León de Nicaragua, Av. Pintor Xavier Soler, Av. Denia, Av. Albufereta hasta Av. Condomina (Isleta), donde recupera su ruta normal. Sentido Oscar Esplá: Desde Av. Condomina, continúa por Av. Albufereta, Av. Denia, C/ Vázquez de Mella, Av. Jaime II, Av. Alfonso el Sabio donde recupera su ruta normal.

Tanto el sábado como el domingo, este evento deportivo también cambiarán los recorridos de las líneas TURI (Línea Turística de Alicante) y CSB (Lanzadera Castillo Santa Bárbara).

El triatlón de Alicante obliga a desviar algunos autobuses este fin de semana en Alicante / Vectalia

La línea CSB, el domingo día 18 no prestará servicio hasta el final del evento (14:00h. aprox.)