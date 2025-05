De madre a hija: Belleas del Foc unidas por el fuego

Valentina Tárraga Quesada tiene solo 10 años, pero ya forma parte de la historia de las Hogueras. El pasado 2 de mayo, fue proclamada Bellea del Foc infantil 2025 de Alicante y, en cuanto escuchó su nombre en la plaza de toros, rompió a llorar. Entre el público, su madre, Inés Quesada, también se emocionaba. No era para menos: Inés fue Bellea del Foc en 2008 y hoy, 17 años después, ve a su hija seguir sus pasos en la Fiesta, esa que ambas llevan en la sangre.

Ese momento no solo fue especial para ambas por el nombramiento de Valentina, sino que simboliza su conexión. Madre e hija, unidas ahora por una pasión que en su familia se vive desde siempre.

Una herencia desde la cuna

Y es que, en casa de Valentina, las Hogueras se viven los 365 días del año. Su madre, Inés, además de haber sido Bellea del Foc, es hoy vicepresidenta de la Federació de Fogueres. Y su padre, Adrián Tárraga, fue presidente de la hoguera Rabassa, de la que forma parte toda la familia, y también formó parte de la entidad gestora de la Fiesta. Por eso, no sorprende que en su casa se respire fiesta todo el año.

"Desde que nació la inscribimos en la hoguera, casi al mismo tiempo que en el registro civil", explica Inés. "No sabíamos si le gustaría, pero se lo hemos transmitido como algo natural, como irnos de camping o reunirnos en familia". Y funcionó. Valentina lo tiene claro: "Siempre me han gustado las Hogueras, desde pequeña. Recuerdo una plantà con cinco años. Yo ponía arena, ayudaba… fue precioso ese momento".

Valentina Tárraga e Inés Quesada posan juntas en Alicante. / PILAR CORTÉS

"Me dijo que me lo pasara superbién"

Además, Valentina recuerda bien el primer consejo que le dio su madre tras la proclamación. "Me dijo que me divirtiera un montón y que me lo pasara superbién con mis damas", cuenta Valentina. Por su parte, Inés, prefiere no desvelarle todo lo que está por venir a su hija. "Quiero que lo viva a su manera, que se sorprenda. Ella tiene a Leti y a Josito, que son como su familia dentro de la Federación, los que la acompañan y guían en todo, tiene que disfrutar de la experiencia", comenta Quesada.

Ese equilibrio entre experiencia y novedad es lo que más emociona a Inés. "Escuchar el nombre de Valentina fue más bonito que cuando me proclamaron a mí. Porque esta pasión es algo que tú le has transmitido. Verla a ella viviendo esto es lo más especial que me ha regalado la Fiesta", afirma Quesada.

Aunque sí hay momentos en los que el pasado reaparece. Como cuando sacó por primera vez en años su banda de Bellea del Foc. "La tenía guardada en una caja de madera en casa y la saqué hace poco para sorprender a Valentina cuando volviera del colegio. Al verla, me dijo: ‘Es preciosa’. Le respondí: ‘Pues dentro de nada, tendrás la tuya’". Este momento llegará este viernes, 16 de mayo, cuando Valentina viva su Proclamación en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Un acto en el que su madre será su mantenedora.

Valentina Tárraga e Inés Quesada posan juntas en Alicante. / PILAR CORTÉS

Vivir las Hogueras desde dentro

Los días grandes de Hogueras aún están por llegar, Valentina ya espera con ilusión cada actividad del calendario festero. "Los actos que más espero este año son el Pregón y la Cremà. El Pregón porque empieza el año y este año lo vivo desde arriba, no desde abajo como siempre. Y la Cremà porque es muy especial, es ver todo el trabajo de los artistas, me hace mucha ilusión", destaca Valentina quien señala que no solo espera los días grandes: "También tengo ganas de Fogueres en Nadal o las funciones de teatro, es mágico".

Inés comparte esa visión. "La Plantà y la Cremà son mis momentos preferidos. Uno es el inicio de la Fiesta, cuando toda la hoguera está junta, convive y comienza todo. Y la cremà es el final, el culmen de todo el trabajo, como nuestro ‘año nuevo’. Es muy emocionante", apunta Quesada.

Un fuego que no se apaga

Detrás del brillo de los trajes y la solemnidad de los actos, lo que queda es esto: una madre y una hija que comparten un amor profundo por la Fiesta. Un fuego que no arde solo en junio, sino todo el año. Valentina lo tiene claro: "Tener a mi madre al lado es un orgullo. Me puede dar muchos consejos, pero el más importante es que disfrute". Y así, generación tras generación, las Hogueras siguen escribiendo su historia.