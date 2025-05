Trabajadores de la limpieza piden al Ayuntamiento que actúe para evitar la huelga tras la Cremà

Los trabajadores de la limpieza en Alicante tensan la cuerda: o se les aplica una subida salarial de acuerdo con el IPC o harán huelga tras la Cremà, impidiendo que se recojan los restos de los monumentos. Un centenar de empleados del servicio han protestado este jueves en la plaza del Ayuntamiento para exigir una mejora en sus condiciones laborales y han solicitado al gobierno local que interceda en las negociaciones para evitar el parón tras las Hogueras: "No queremos fastidiar a nadie, pero si la huelga es el único camino que nos dejan, lo tomaremos".

La concentración se ha iniciado a mediodía con unas 30 personas a las que se han ido sumando más trabajadores descontentos hasta las 14:00 horas, cuando en torno a un centenar de miembros de la plantilla secundaban la protesta. Con banderas de los sindicatos y carteles dirigidos al concejal de Limpieza, Manuel Villar, han reclamado una solución a las negociaciones que emprendieron hace 15 meses.

Piden ayuda al gobierno local

El presidente del comité de empresa, Francisco Lombardo, ha señalado que "en el último pleno el Ayuntamiento dijo que teníamos las puertas abiertas" pero que, en cambio, las han encontrado cerradas. "Necesitamos que nos ayuden porque lo que estamos pidiendo no es ninguna locura, es algo justo", ha lamentado.

Al respecto, Lombardo ha añadido que "no hay forma de llegar a un acuerdo" pese a que los trabajadores han puesto "la mejor voluntad" para ello. Además, considera que "la situación ya no se puede aguantar" y que los empleados necesitan "una solución urgente".

En cuanto a la amenaza de huelga, que evitaría los días centrales de Hogueras, pero sí afectaría a la recogida de los restos de la Cremà, el presidente del comité ha indicado que su objetivo "no es perjudicar a nadie", pero que no les queda "más remedio" dada la situación: "Somos los primeros alicantinos, sabemos que la gente no tiene la culpa y que no quiere ver la ciudad sucia, pero es que parece que no nos dejan otra opción".

Amenaza de huelga

Según confirmaron los empleados de la compañía responsable del servicio, el parón comenzará los días 16 y 17 de junio, a las puertas de las fiestas, y se retomará «en cuanto pasen las 23:59 horas del día 24», lo que supondría no realizar la recogida de basuras y residuos de las hogueras. Además, la convocatoria destaca el carácter «indefinido» de las protestas.

Una circunstancia que la plantilla, representada en el Comité de Empresa por el CSIF, considera «inevitable», dados los nulos avances en las negociaciones, que atribuyen a la actitud de la mercantil. «No hay que olvidar que en los últimos 10 años la única subida salarial que han tenido los trabajadores ha sido de un 1,2% un año, un 1,2% otro año y de 0,60 céntimos al día en el caso de los barrenderos», apunta la plantilla, por lo que reclama «subidas salariales ajustadas al IPC».

Reivindicaciones

Al margen de las reivindicaciones salariales, el comité de empresa destaca otras carencias, como el hecho de que «existe una sobrecarga excesiva en los peones conductores de adecuación de contenedores, que están recogiendo entre 130 y 160 depósitos en las rutas, cuando el pliego de condiciones establece que deben ser 110».

Somos los primeros alicantinos, sabemos que la gente no tiene la culpa y que no quiere ver la ciudad sucia, pero es que parece que no nos dejan otra opción Francisco Lombardo — Presidente del comité de empresa

Además, los representantes de los trabajadores han querido también «llamar la atención sobre el incumplimiento de los ‘correturnos’, los cuales se van perdiendo porque no se amortizan ni sustituyen». Sostienen que «incluso se están incumpliendo puntos del actual pliego de condiciones que podrían derivar en la anulación de la contrata».

Como acuerdo "de mínimos" para desconvocar el parón tras las Hogueras, sostienen que la empresa debería acceder a las subidas salariales de acuerdo con el IPC, a garantizarles los descansos de 48 horas y a contratar más personal.