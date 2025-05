Vecinos exigen soluciones ante la "peligrosa situación" del acceso sur de Alicante

Una vez más. La Asociación de Vecinos Parque del Mar vuelve a alzar la voz para denunciar lo que califican como una "peligrosa situación" en el acceso sur de Alicante, concretamente en el entorno del fallido Polígono IV del Plan Parcial Fábrica de Sacos. La situación, aseguran, se agrava con el paso del tiempo y sigue sin respuesta efectiva por parte del Ayuntamiento.

"Es la quinta vez que denunciamos en el Departamento de Conservación de Inmuebles la peligrosa situación de las ruinas de la avenida de Elche y la respuesta es la misma de siempre: 'no hay dinero', 'no sabemos nada más"”, relatan desde la asociación vecinal en un hilo de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Fachadas ruinosas

Los vecinos advierten que hay elementos en las fachadas a punto de desprenderse, escombros acumulados y presencia de materiales como amianto. A pesar de que existe una declaración de ruina emitida por el propio Ayuntamiento, el entorno sigue igual. "Dicen que se han puesto algunas multas coercitivas, pero a un ritmo que no es normal, y no se nos informa de más, pese a que están obligados por ley", critican. " El día que ocurra una desgracia habrá que buscar responsables, pero para las víctimas será demasiado tarde", aseguran desde la plataforma vecinal.

Un desarrollo urbanístico estancado

La zona afectada se encuentra entre la calleja La Conserva, la avenida de México, la calle Banda de Música Los Claveles y la avenida de Elche. El polígono IV del Plan Parcial de la Fábrica de Sacos fue aprobado definitivamente el 6 de septiembre de 1991, con plazos concretos para su desarrollo: tres años para la reparcelación (1994) y seis para completar la urbanización (1997).

Un desarrollo que no llegó a llevarse a cabo. El presidente de la Asociación de Vecinos Parque del Mar, Lorenzo Pérez Verdú, lamenta que la situación no haya cambiado a pesar del tiempo y los avisos. "Llevamos tres años insistiendo. El Síndic de Greuges hizo un informe demoledor, instando al Ayuntamiento a actuar. Y según la ley, si los propietarios no mantienen sus edificios, el Ayuntamiento debe hacerlo de forma subsidiaria", señala López.

Las respuestas municipales, sin embargo, apuntan a la falta de recursos. “Nos dicen que el presupuesto de conservación es limitado. Pero mientras tanto, las multas coercitivas, que deberían ser una medida excepcional, se aplican con cuentagotas. En tres años solo han puesto tres”, critica Pérez.

Un entorno degradado

En 2022, los vecinos ya calificaban esta parte de la ciudad como “un espacio tercermundista en plena fachada marítima”. Tras numerosos escritos sin respuesta, presentaron quejas al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo, por la situación de abandono y ruina de unos terrenos con sus antiguos edificios en la avenida de Elche.

Desde la Concejalía de Urbanismo se señaló en su momento que el desarrollo del sector se había complicado por la presencia de viviendas de la Guardia Civil. Según explicaron, el urbanizador renunció por la dificultad que suponía trasladar esas edificaciones. También recordaron que no es competencia directa del Ayuntamiento desarrollar estos sectores, sino de los propietarios del suelo, y que existen otros ámbitos sin urbanizar desde el PGOU de 1987 por distintos motivos.