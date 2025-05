El paseo marítimo del puerto de Alicante, un lugar habitual de paseos tranquilos con vistas al mar, hay un tramo que parece inofensivo, pero que esconde una trampa visual. La rampa que conecta el paseo del Casino con la parte baja del puerto presenta un efecto visual que confunde a quienes caminan o se desplazan en silla de ruedas, provocando tropiezos y caídas, algunas de ellas aparatosa.

"Lo que pasó fue que confundió el final del bordillo de la rampa, y a veces no se ve bien. Puede ser peligroso" Joana Rodríguez — Paseante

A simple vista, el problema es casi imperceptible, invisible. La rampa parece terminar de forma natural, sin sobresaltos, pero en realidad hay un pequeño escalón apenas distinguible por el juego de luces y sombras que lo camufla. Este efecto óptico ha generado una creciente preocupación entre vecinos y paseantes habituales de la zona, especialmente tras la caída de una mujer en silla de ruedas esta misma semana que fue auxiliada por la Policía Nacional.

Un bordillo "invisible" en el puerto de Alicante / ALEX DOMÍNGUEZ

"Se cayó porque no vio el final del bordillo"

Joana Rodríguez, una paseante habitual de la zona, fue testigo del incidente de esta misma semana. "Este miércoles vimos cómo se cayó una mujer bajando por esa rampa. Lo que pasó fue que confundió el final del bordillo de la rampa, y a veces no se ve bien. Puede ser peligroso", explica. Joana cuida de una mujer mayor que utiliza silla de ruedas, y aunque hasta ahora no ha tenido incidentes, admite que el tramo requiere atención especial: "Me fijo más, porque sí que es verdad que puede crearse un efecto óptico".

"Accidentes aquí hay continuamente, ahí en la rampa y en la zona en general" José Pérez — Paseante

Otros usuarios frecuentes del paseo del puerto corroboran el problema. "Accidentes aquí hay continuamente, ahí en la rampa y en la zona en general", apunta José Pérez quien desataca que la situación se produce "por la sombra, no se ve el final del bordillo. Es un problema habitual".

Como él, David García señala que al bajar de arriba a abajo por la rampa "la gente no ve bien el final" y las caídas son "cosas que pueden pasar".

"La gente no ve bien el final de la rampa las caídas son cosas que pueden pasar" David García — Paseante

"Voy pegada a la barandilla, es más seguro"

María Amparo Alonso, que camina con frecuencia por la zona, confiesa que nunca ha tenido un susto, pero entiende el riesgo: "Puede causar confusión. Suelo ir pegada a la barandilla, que la han puesto hace poco. Es más seguro".

Los vecinos no piden grandes obras, solo soluciones prácticas: alargar la barandilla, señalizar mejor, y evitar estos sustos. "La gente no ve dónde acaba. Si vas en silla de ruedas y te bajas antes de lo previsto, los accidentes como el del otro día pueden pasar", comenta Joaquín Sánchez quien plantea que: "igual hay que poner una barandilla como la que hay, pero hasta el final, porque si no, la gente se va a seguir cayendo. O poner una pegatina en el suelo que avise".

"Suelo ir pegada a la barandilla, que la han puesto hace poco. Es más seguro" María Amparo Alonso — Paseante

El plan de mejora de accesibilidad

Desde la Autoridad Portuaria de Alicante reconocen el problema y aseguran que están actuando. En noviembre de 2024, impulsaron un proyecto específico para mejorar la accesibilidad del entorno portuario, con el objetivo de obtener la certificación de Accesibilidad Universal UNE 170001. Este plan incluye la instalación de un pasamanos, ya colocado, y una barandilla en la rampa en cuestión.

"Si vas en silla de ruedas y te bajas antes de lo previsto, los accidentes como el del otro día pueden pasar" Joaquín Sánchez — Paseante

Sin embargo, la instalación de esta última se ha retrasado por problemas en su fabricación, aunque desde la Autoridad Portuaria confían en que pueda estar instalada antes del mes de agosto. Desde el organismo explican que, aunque normativamente no era obligatorio incluir una barandilla en ese tipo de rampas, decidieron incorporar esta mejora tras detectar la posible problemática en el uso diario.

La remodelación reciente del puerto

La rampa forma parte de las obras de remodelación de la Explanada del puerto. Se enmarcan dentro del contrato adjudicado en octubre de 2021 a la empresa Bertolín, por valor de 2,2 millones de euros. El proyecto buscaba mejorar la urbanización de los muelles 1 y 2, dando continuidad a la transformación ya realizada en los muelles 4, 6 y 8. Uno de los principales objetivos de la remodelación era hacer del puerto un entorno más accesible y moderno, adaptado al flujo creciente de visitantes y cruceristas.