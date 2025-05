El Colegio de Ingenieros Industriales en Alicante presenta el libro “Persiguiendo Sueños"

“Decidí estudiar Ingeniería Industrial porque era la más generalista. Recuerdo que el primer año tenía cinco asignaturas: dibujo técnico, física, matemáticas, química y cálculo, y me atraían más por la ciencia que por la ingeniería en sí… Me puse una meta: los primeros parciales. Estudiaría todo lo que pudiese y si no aprobaba nada, me replantearía los estudios. Ese reto fue mi motivación y funcionó: aprobé todo. Pasado ese bache, la disfruté muchísimo en todos los sentidos, por los conocimientos que iba adquiriendo y por el ambiente que había. En ningún momento me sentí rara en una carrera en la que, aunque había más chicos que chicas, era la misma para todos y todas por igual.

Laura Navarro, ingeniera industrial