Más cortes de luz programados en Alicante: consulta qué zonas se verán afectadas durante la próxima semana

La provincia de Alicante seguirá con cortes del suministro eléctrico durante el mes de mayo. Estas pruebas controladas y programadas por Iberdrola, compañía de Redes Eléctricas Inteligentes, trabajan de forma continuada para mejor la calidad y servicios de la red.

En estas operaciones se llevarán a cabo labores de mantenimiento y mejora de los diferentes elementos que componen la red (líneas, centros de transformación, subestaciones, etc.). Todo ello planificado por la misma empresa publica todas las semanas en su web y de los que también avisan en el punto afectado. Estos son los cortes de luz programados para la provincia de Alicante del 17 al 23 de mayo.

Cortes de luz en la provincia de Alicante

Alicante

Domingo 18 de mayo, de 08:00 a 14:00 horas en Cl Calderón De La Barca (4, 8, 10, 12, 16 A), Cl Capitán Segarra (6 BI, 6 ., 6, 8, 10, 12), Cl Pintor Velázquez (1, 2, 3), Cl San Vicente (9) y Cl Vicente Inglada (9, 11 PR, 11, 12, 14).

Partida de la Vallonga en Alicante. Martes 20 de mayo, de 08:30 a 09:00 horas y de 16:00 a 16:30 horas en Cl Chelín (Pg.Atalayas), 23 y Cl Marco (Pg.Atalayas), 1, 4, 28 1.

Mutxamel

Martes 20 de mayo, de 09:00 a 14:30 horas en Pd Benaud (44 A, 44 B, 44 C, 44, 46, 47 A, 47, 50, 52, 53) y Pd Benessiu (87 PC).

Agost

Jueves 22 de mayo, de 09:00 a 15:00 horas en Pd Escandella (41 1, 151) y Po Veintidós (33, 35, 36 1, 36, 38, 39, 49, 55, 56 1, 57, 72, 77).

Alcoy

Miércoles 21 de mayo, de 08:00 a 10:00 horas en Cl C.T.I. Chinerets (10, 20, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 68, 70, 242, 299 2, 299 3, 300), Cl Sant Joan Ribera (72, 74, 76 1, 76, 77, 79 1, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96 1), Pd El Molinar (34), Pd Els Pagos (2, 6, 10, 11, 15, 21, 22, 24, 30), Pd Rambla Alta (23, 71, 97, 98, 265, 298, 299), Pd Sant Benet Baix (42 A) y Po Tres (5 PC, 245 PC).

Jueves 22 de mayo, de 07:30 a 08:00 horas y de 10:30 a 11:00 horas en Cl Penáguila (1).

Jueves 22 de mayo, de 08:00 a 10:00 horas en Cl Caragol (11, 13, 29, 33, 35, 39, 41, 45, 70 2), Cl El Fossar (4), Cl Enric Hernandez (1 D, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17), Cl Industria (1, 2, 4, 5), Cl M. Rafel De L'Ave Maria (18), Cl Metge Mario Garcia (1, 5, 7), Cl Pintor Casanova (8, 10, 18, 20, 24), Cl Riba Sanjurjo (3 99, 5, 6), Cl Sant Blai (24, 26), Cl Sant Miquel (60 BI, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80), Cl Tossal (4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31), Cl Tossals Y Molins (74, 75), Cl Verge Maria (30, 32), Pe Ovidi Montllor (2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 33, 35), Pz D'Espanya (4, 8, 12, 13) y Pz Hospital Sueco-Noruego (2).

Muro de Alcoy

Viernes 23 de mayo, de 08:30 a 09:00 horas y de 14:00 a 14:30 horas en Pd Turballos (30).

Turballos en Muro de Alcoy. Viernes 23 de mayo, de 08:30 a 09:00 horas y de 14:00 a 14:30 horas en Cl Mayor (3, 5 1, 5), Pd Turballos (16 BI, 16, 21, 23, 29, 30 1, 31 PC, 33, 35 A, 37, 40, 41, 44, 46 B, 46, 48 1, 50, 51, 52, 53, 56, 70, 76 1, 76, 81, 86, 87, 90, 91, 92, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 107, 114, 120, 125, 127, 129, 130, 135, 139, 140, 142, 145, 147, 150, 152, 155, 157, 164, 165, 166, 167, 170, 172, 175, 178, 187, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 211, 215, 216), Po Dos (84 PC, 267 PC), Po Uno (83 PC) y Pz La Iglesia (2, 4, 6, 8, 10, 12).

Aspe

Miércoles 21 de mayo, de 08:30 a 09:00 horas y de 16:00 a 16:30 horas en Cn El Cura (3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17 1, 17, 19), Cn Jaboneros (2, 6), Cn Quincoces (3), Cn Rabosero - Pg Nueve (58, 73, 75, 107 PC), Cr Alicante (103, 105, 107 1, 107, 114 BI, 116, 117, 122, 124, 126), Po Diez (124 PC), Po Nueve (17, 21, 61 PC), Po Nueve Gumiel (98, 100, 102) y Po Ocho (31 PC, 36 PC).

Jueves 22 de mayo, de 08:00 a 08:30 horas y de 17:30 a 18:00 horas en Av. Constitución (7), Cl Alfonso X El Sabio (3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22), Cl Antonio Soria (2), Cl Barranco (27, 31, 33, 35), Cl Comandante Franco (1, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 17, 19), Cl Concepcion (40, 42, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 66), Cl Gregorio Rizo (2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 48), Cl Hondón De Las Nieves (6), Cl Jose Cremades (5, 7, 9), Cl Lavadero (1, 4, 12, 20, 46), Cl Norte (1, 6, 7, 8, 20), Cl Nueva Del Carmen (4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 30), Cl Nuncio (7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29), Cl Pablo Neruda (6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36 1, 36, 38), Cl Pintor Murillo (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Cl Ramon Y Cajal (7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 50, 54, 56, 58, 62, 66), Cl San Jose (14, 18, 20, 22, 30, 40, 44), Cl San Juan (1 BI, 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 35 1, 35), Cl San Luis (1, 3), Cl San Pedro (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 36, 37, 38, 40 1, 40, 42, 44), Cl Vicente Calatayud (3, 5, 6, 7, 9, 14 1, 15 1, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 29), Cn Arena (54) y Cn Arenal (61).

Calp

Jueves 22 de mayo, de 08:30 a 10:30 horas en Pd Empedrola (3 LA, 3 LB, 4 PR LC, 4 SN LD), Pd L´Anjup - Polígono 4 (2 PC), Ur La Empedrola II (3 K, 4 K, 17 L, 18 K, 18 L).

Denia

Lunes 19 de mayo, de 08:00 a 09:30 horas en Cr De Cocentaina A Denia (22).

La Xara en Denia. Lunes 19 de mayo, de 08:00 a 09:30 horas en Av. Mar (2, 3, 4, 5, 7 BI, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22), Cr Ondara (3), Pd La Xara (18, 19, 20, 21, 22), Pd Pinella (1, 4, 5 A, 5 C, 5 E, 6 C, 7 A, 7 B, 7 D, 7, 8 1, 8, 9 A, 10, 11, 12 B, 12 C, 12, 35, 36 BI, 36, 37 B, 39, 44 B).

Elda

Martes 20 de mayo, de 08:30 a 12:30 horas y de 16:30 a 17:00 horas en Po Cinco (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 BI, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 81, 83), Po Cuatro (2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), Po Siete Camara (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13), Po Tres Poveda (5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 10, 11, 18), Po Uno (310 PC).

Miércoles 21 de mayo, de 08:30 a 09:30 horas en Cl Antonino Vera (53, 55), Cl Don Quijote (4, 5, 6, 10), Cl Manuel Maestre (51, 52, 54, 57, 58, 59, 60).

Ibi

Sábado 17 de mayo, de 08:00 a 10:00 horas en Av. Joaquin Vilanova (1, 2, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 1, 23, 25, 9999), Cl Amado Brotons (3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ., 19, 21, 23), Cl Campos Julian (15), Cl Empedrat (1, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22), Cl Jose Garcia Torres (2, 3, 5 1, 5, 7, 9 BI, 9, 11, 13), Cl Juan Brotons (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), Cl L'Escoleta (2), Cl Les Eres (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57), Cl Rafael Pascual (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), Cl Ravalet (1 1, 1, 3, 4, 8, 12), Cl San Jose (13), Cl Santa Elena (1, 5 1, 7, 9, 11, 13 A, 13 B, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27), Cl Trinidad (1 PR), Cl Vicente Pascual (1, 3, 9, 13, 14), Pd Campos (8 A, 8 C, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 247 PC, 251 PC, 334 PC), Pd Fernova (3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 163 PC), Pd Santa Maria (3, 4 PR, 4), Po Dos (36 PC), Pz Iglesia (11, 12, 13).

Jávea

Martes 20 de mayo, de 08:00 a 08:30 horas y de 16:15 a 16:30 horas en Cl Alberic (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20), Cl Albocasser (1, 2, 4, 5, 6, 7, 10), Cl Alcanali (2 PR, 3, 6 A, 7), Cl Alcosser (3, 5, 7, 10, 12 BI, 12, 14, 16, 18), Cl Alfafara (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Cl Alfahuir (1, 7, 8, 14, 18 1, 18, 54, 59), Cl Alfarb (2, 4, 6), Cl Alfarrasi (1, 3, 6 B, 6, 7, 15, 16, 18 1, 18, 23, 28, 29, 30, 32), Cl Almedijar (2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 19 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28), Cl Almoines (1, 2, 3, 5), Cl Almoradí (1, 3, 4, 5, 7, 9 PR, 11, 14 PR, 15), Cl Almudaina (1, 3, 4, 5, 6 1, 6 2, 6 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 1, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40), Cl Azuebar (1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12), Cl Benimarfull (3, 5, 6), Cl Benimassot (9), Cl Finisterre (3), Cl Puchol (5 1, 5, 12, 20, 24 1, 24, 28, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40 1, 41, 42, 43, 45, 47), Cl Puig Molins (18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45), Cl Sagra (1, 2, 4, 5, 6, 7 A, 9, 13, 29), Cl Virgen De Los Angeles (54), Cn Soberana (5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 53), Cr De Denia (3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 PR, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 1, 34, 36, 40, 60, 64).

Martes 20 de mayo, de 08:45 a 09:15 horas y de 16:30 a 16:45 horas en CI Castello De Rugat (2, 7, 13), Cl Albocasser (1, 2, 4, 5, 6, 7, 10), Cl Alcosser (3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18), Cl Alfafara (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Cl Almedijar (2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 19 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28), Cl Almoines (1, 2, 3, 5), Cl Calderón (33), Cl Calvario (16, 18, 21, 23, 25, 27, 31), Cl Castell De Cabres (1, 3, 9, 11), Cl Castell De Serrella (3, 4, 22, 24, 29), Cl Finisterre (3), Cl Maestro Angel Ribes (3 1, 4, 6, 7, 8), Cl Puchol (5), Cl Roques (2), Cl Sagra (1, 2, 4, 5, 6, 7 A, 9, 13, 29), Cl Soberana (9, 12, 13, 14, 16, 31), Cl Virgen De Los Angeles (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 PR, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 54), Cn Soberana (5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 53), Cr De Denia (3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 PR, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 1, 34, 36, 40, 60, 64), Rd Norte (8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21).

Martes 20 de mayo, de 16:45 a 17:00 horas en Cn Barranc (1 D), Cn Creuat (1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 15 1, 17, 19, 23, 25, 27), Cn Curt (1, 6), Cn La Plana Del Tío Adriano (2, 3, 12, 16, 81, 83, 84 1, 91 1, 91 2, 99 1, 113, 133), Cn Molins (1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 299 PC), Cn Pedres (6, 8, 10), Cn Serpeta (3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16), Cr Del Cap De Sant Antoni (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14 1, 18 1, 26, 30, 32, 39, 40, 41 D, 42 BI, 42, 43, 44, 45, 49, 52, 117, 138, 148), Po Cuatro (291).

Miércoles 21 de mayo, de 08:00 a 08:15 horas y de 16:45 a 17:00 horas en Cl Boix (6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33), Cl Cuá De Jonc (4, 6, 8, 9, 10, 11 B, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32), Cl Grúa (3, 5, 7), Cl Moixeta (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43), Cl Trencall (12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 388), Cl Xoriguer (2, 5, 6, 8), Cr Cabo De La Nao (1), Cr De La Guardia (118, 119).

Jueves 22 de mayo, de 08:00 a 13:00 horas en Cl Aldebarán (2), Cl Altar (2, 3, 10 PR, 12, 13, 14), Cl Penyaparda (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23 13) Cl Serra De Bernia (6, 11, 13, 15) y Cr Jesus Pobre (150, 152, 154, 156).

La Mata - Torrevieja

Jueves 22 de mayo, de 08:00 a 11:00 horas en Av. Alemania (63, 65, 67, 69, 75, 79, 80, 82, 83, 88, 90, 94, 98, 104, 106 BI, 106 1), Av. De Los Daneses (3, 5, 7), Av. De Los Holandeses (2, 4, 6, 7) y Av. Inglaterra (74, 78).

La Nucia

Martes 20 de mayo, de 08:15 a 09:15 horas en Cl Serra De L'Almedia (1 BI, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20), Cl Serra Del Montgó (1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35), Cl Serra Mont Cabrer (23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 47, 51, 53, 57, 59), Pd Montebello Izquierda (20 3), Ur Nucia Park (19, 23, 26 1, 29, 30, 31, 32, 44 2, 44 3, 47, 161, 162, 163, 166, 177, 186, 187, 192).

