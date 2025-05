Una exconcejala del Ayuntamiento de Alicante se fractura un pie al caer en una acera en Alicante

Una exconcejala del Ayuntamiento de Alicante ha sufrido una fractura en el pie tras tropezar y caer en una acera en mal estado en una de las zonas más transitadas de la ciudad. El accidente tuvo lugar en la confluencia peatonal de la Avenida de Salamanca con Maisonnave.

La afectada, Lola Vílchez, exconcejala del PSOE en Alicante, apunta al estado del pavimento, cuya degradación, afirma, ha sido objeto de reiteradas quejas ciudadanas. "Me he caído porque la acera está rota desde hace tiempo y nadie ha hecho nada. Es un tramo muy concurrido y ya hubo accidentes antes. Tres días después de lo que me ha pasado, sigue sin señalizarse, como si nada hubiera ocurrido", lamenta Vílchez.

Estado de la acera en la que se produjo la caída. / INFORMACIÓN

Un problema conocido

La exconcejala socialista afirma que no se trata de un caso aislado. "Esto no es un caso aislado: La ciudad está completamente abandonada", destaca Vílchez. La fractura le ha obligado a guardar reposo y ha alterado su rutina diaria, pero insiste en que el desenlace podría haber sido peor. "A mí me ha tocado un pie roto, pero si le pasa a una persona mayor podríamos estar hablando de algo mucho más grave", afirma.

Críticas a la gestión municipal

Vílchez apunta directamente al gobierno municipal del PP. "Prioriza eventos festivos y la imagen pública por encima de las necesidades básicas de los vecinos. Pagamos impuestos para vivir en una ciudad segura, limpia y bien cuidada. Pero las aceras están sueltas, levantadas, sucias… es una trampa constante para cualquiera que camine por Alicante", indica.