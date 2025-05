El éxodo a la sanidad privada colapsa especialidades en Alicante: crecen las listas de espera

Las listas de espera para procedimientos médicos, incluyendo cirugías y consultas con especialistas, han aumentado en la provincia de Alicante, también en la sanidad privada. Esto demuestra que la demanda de atención médica está superando la capacidad de los servicios. "Se necesitan más recursos", concluye Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, con motivo de la VI Jornada Nacional de la Medicina Privada que se celebra en Alicante.

En el sistema universal hay 27.000 pacientes esperando una operación en la provincia según la última actualización de datos de la Conselleria de Sanidad (diciembre de 2024). Esto, junto al retraso que sufren las pruebas diagnósticas y las primeras consultas, de hasta dos años en algunas especialidades médicas, ha disparado la contratación de seguros de salud por parte de los alicantinos para acudir a tratarse en la privada. Como consecuencia, esta empieza a tensionarse.

Auge de los seguros

Este auge en las pólizas está detrás de esas listas de espera en la medicina privada. Así lo destaca el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwartz, quien enfatiza este fenómeno tras la "masificación" que sufre el sistema público, saturado en numerosas especialidades, sobre todo en cirugía.

Según indica Schwarz, que también participa en este encuentro, "últimamente ha habido un aumento de las pólizas y de las personas que han contratado un seguro. Empezamos a ver demora para ser atendido en algunas especialidades privadas. Es un fenómeno reciente y que hay que analizar”.

Dr. Hermann Schwarz, presidente Colegio Oficial de Médicos de Alicante / INFORMACIÓN

"Aumentan las personas que han contratado un seguro. Empezamos a ver demora para ser atendido en algunas especialidades privadas" Hermann Schwarz — Presidente del Colegio de Médicos de Alicante

El coste de un seguro privado de salud en España puede variar, pero generalmente oscila entre 50 y 100 euros al mes, dependiendo de las coberturas y características específicas de cada póliza

De semanas a meses

Pacientes que han acudido a la privada ante la demora en la pública han descrito retrasos en especialidades como Traumatología, Ginecología, Cardiología, Neurología, Dermatología o Fisioterapia. Hasta hace tres años, el tiempo que tenían que aguardar los pacientes para una consulta era de unas pocas semanas. Pero desde entonces ha crecido a dos meses, cuatro e incluso seis, en función del servicio.

Traumatología, Ginecología, Cardiología, Neurología, Dermatología o Fisioterapia tienen entre dos y seis meses de demora en la privada

Algo que también ocurre con el psicólogo. Algunas pruebas, como las resonancias, pueden tener listas de espera de hasta dos meses.

También el presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, alerta de una progresiva fuga desde las clases medias con poder adquisitivo hacia la privada “ y eso puede generar el riesgo de que nos quedemos con una sanidad pública pobre para pobres”. Esta población accede a pólizas de salud porque quiere agilizar sus trámites y “lo que hacen es aumentar la demanda dentro de la privada, por lo tanto se necesitan más recursos”.

Una operación de tobillo en el Hospital de La Vila Joiosa / David Revenga

Un 30 % del gasto sanitario

Según destaca Cobo, la privada representa el 30 % del gasto sanitario nacional. De ese porcentaje, el 22 o 23 % es gasto directo de los ciudadanos y el resto de las mutualidades. En cuanto a las operaciones, asume ya un tercio del total de operaciones en la Comunidad Valenciana, el 22 % de las altas y el 26 % de las urgencias.

En concreto, el sector sanitario privado cuenta en la región con 23 hospitales, lo que supone el 37 % del total de la Comunidad, y 2.444 camas, el 17 % del total. Asimismo, dispone del 42 % de las resonancias magnéticas y un 37 % de los mamógrafos.

El sector sanitario privado cuenta con 23 hospitales, lo que supone el 37 % del total de la Comunidad, y 2.444 camas, el 17 % del total

La cifra de conciertos en la Comunidad Valenciana es de 405 millones sobre un gasto público de 9.524 millones, lo que representa un 4,25% del gasto sanitario público.

Según el Observatorio del Sector Sanitario Privado 2025 de la Fundación IDIS, casi 1,2 millones de personas cuentan con un seguro privado en la Comunidad Valenciana, de ellos cerca de 400.000 en la provincia de Alicante (el 20 %). Esto supone un incremento anual del 6,4% en el número de asegurados y del 8,9% en el volumen de primas en el período 2018-2024.

La espera más importante

No obstante, Cobo hace hincapié en que "las listas de espera que no se pueden sostener ni en la sanidad pública ni en la privada son las del primer diagnóstico". Esto es cuando un médico especialista de Atención Primaria requiere más información y pruebas al especialista o al entorno hospitalario. "Es crucial que esa espera no se alargue".

Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, y la doctora Ana Pastor, presidenta de AMA Seguros / INFORMACIÓN

"Las listas de espera que no se pueden sostener ni en la sanidad pública ni en la privada son las del primer diagnóstico" Tomás Cobo — Presidente de la Organización Médica Colegial

Una vez realizado el diagnóstico, se trata de utilizar los recursos para solventar la enfermedad con cirugía, si la necesita, o que el paciente reciba un tratamiento específico, “es el núcleo fundamental y la lista de espera más importante que tenemos que reducir”. Dependiendo de la Comunidad autónoma, el hospital y la especialidad que sea, puede ser de unas semanas a más de un año.

Así, recuerda que las emergencias entran por la puerta de Urgencias y en las patologías con un componente oncológico se actúa de manera inmediata. Pero “a veces ese primer diagnóstico debuta con unas patologías asintomáticas o de poca importancia, con lo cual se retrasan las siguientes pruebas. Tenemos que tratar de armonizar y cohesionar para que sea lo más rápido posible”.

Derivación de pacientes

No hay que olvidar que la Conselleria de Sanidad también deriva pacientes a la privada a través de un concierto. De ahí la importancia de la colaboración para intentar paliar las limitaciones del sistema universal, en palabras de Schwarz. El plan de choque que canaliza esa colaboración está presente en todos los territorios y va en aumento, independientemente del signo político de los gobiernos autonómicos. Por ello, el presidente colegial destaca la creciente dependencia del sistema público de los proveedores privados para abordar los problemas de capacidad.

El plan de choque que canaliza la colaboración entre la pública y la privada está presente en todos los territorios

“La medicina privada no es una alternativa menor ni es un adversario del sistema público, como a veces se intenta mostrar, sino que son dos tipos de medicina que coexisten y que además se apoyan, porque evidentemente el servicio público se está apoyando muchas veces en el servicio privado. Tenemos que exigirle desde los colegios profesionales un comportamiento ético exactamente igual”, señala el médico.

Buen servicio

El representante colegial destaca que "la calidad de la medicina privada es muy buena. Pero este buen servicio no debe de ser ni mucho menos a costa de mermar las condiciones laborales del médico ni las retribuciones. Su actualización es un caballo de batalla junto con las puramente clínicas de cada especialidad que se tienen que conveniar con las sociedades científicas", a la hora de asignarles un precio justo a la hora de ofrecerlas y hacerlas.

Así, Schwartz recuerda que “no es lo mismo una consulta de pediatría, que una de cirugía, y dentro de esta no es lo mismo una intervención de apéndice que de tórax. La retribución que debe pagársele al médico que lo hace tiene que tener su nombre y su asignación”. Por ello se debate sobre la actualización del nomenclátor, que incluye el listado de procedimientos y la oferta que se debe estandarizar para cada especialidad.

De cara al futuro, el presidente de la Organización Médica Colegial señala que los problemas son comunes entre la privada y la pública, y son “la sostenibilidad, el modelo de futuro, el acceso, la equidad, la cohesión, la transparencia”.

Fuga de profesionales a la privada por la precariedad Otra fuga de la que advierte el presidente de la Organización Médica Colegial es la de profesionales sanitarios del sector público al privado por la precariedad, el tiempo limitado para el desarrollo profesional y los bajos salarios en el sector público, inferiores a la media de los médicos europeos. “Todavía tenemos a muchos médicos peregrinando un contrato de un mes, que se renueva otro mes, o un contrato de un año, como la primera grieta importante de calidad. Otra brecha es la falta de tiempo para la formación médica continuada. Los médicos necesitamos actualizarnos porque la ciencia avanza muy velozmente, y los días que tiene un médico dentro del Sistema Nacional de Salud para su formación son cinco al año. Es muy difícil que un especialista se mantenga al día, a no ser que saque horas fuera de su horario laboral, que es lo que sucede”. Pero son sobre todo los salarios inadecuados, “los que en un momento dado se pueden solventar con ofertas de empleo más atractivas desde la medicina privada, que les asegure un contrato indefinido y tener un tiempo para la formación médica continuada, además de un salario más acorde a su cualificación que el que tiene en el Sistema Nacional de Salud”. Sobre los planes de choque, recordó que la colaboración público-privada “es algo ya muy viejo” y citó las antiguas instituciones para la atención de pacientes psiquiátricos. “Es cierto que es cada vez mayor en el entorno quirúrgico, en patologías relativamente frecuentes como las fracturas de cadera o las implantaciones de lentes oculares para las cataratas. Hay una colaboración con la privada larga con un objetivo claro, que es la agilización”.