Sanidad reconoce la soledad como enfermedad: lanza un modelo para su detección clínica en Alicante

La soledad no deseada deja de ser un problema invisible. Con la puesta en marcha de la "Ruta de la Soledad", profesionales sanitarios contarán con un protocolo para identificar y registrar este estado en la historia clínica del paciente, igual que cualquier otra condición médica. El objetivo es prevenir sus efectos en la salud física y mental, y activar mecanismos de apoyo desde la Atención Primaria.

La "Ruta de la SOLedad" es una herramienta clave dentro del Plan de Intervención Comunitaria MiSOLedad promovido por el Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant, a través del equipo de Enfermería de Gestión de Casos Complejos.

Codificar la soledad

Esta ruta tiene como objetivo establecer un modelo para detectar y codificar la soledad en la población como un diagnóstico médico y de enfermería más que se incluya en la historia clínica del paciente.

“Al igual que existen rutas de intervención ante dolencias como la diabetes o la EPOC, la soledad también merece una ruta sociosanitaria”, ha indicado Josefa Martínez, enfermera gestora comunitaria. Así, se han dado a conocer los detalles durante la II Jornada de la Soledad para ofrecer una atención sociosanitaria integral y personalizada a quienes viven solos.

“Al igual que existen rutas de intervención ante dolencias como la diabetes o la EPOC, la soledad también merece una ruta sociosanitaria” Josefa Martínez — Enfermera gestora comunitaria

Autoridades y ponentes en la II Jornada de la Soledad del Departamento de Salud Alicante Sant Joan d'Alacant / INFORMACIÓN

Circuito asistencial flexible

La “Ruta de la Soledad” se plantea como un circuito asistencial circular y flexible, al que se puede acceder desde cualquier punto del sistema: hospital, centros de Atención Primaria, recursos públicos (servicios sociales municipales y otros), tercer sector (asociaciones, ONG, voluntariado, etc), siempre con el paciente en el centro de la ruta.

La “Ruta de la Soledad” se plantea como un circuito asistencial circular y flexible para evitar la fragmentación de los cuidados

Con este intercambio de información y recursos, se evita la fragmentación de cuidados y se garantiza un seguimiento activo y personalizado. La ruta implica la coordinación entre personal médico y de enfermería, Trabajo Social, Psicología, asociaciones y ONG, con la participación de figuras clave como las enfermeras gestoras de casos hospitalarias y de Atención Primaria.

Un estudio de la Universidad de Alicante revela que la soledad afecta más a jóvenes y mayores de 75 años / Rafa Arjones

Durante el último año, se han celebrado reuniones de coordinación en la sede de Cruz Roja Alicante y en el Hospital Universitario de Sant Joan con el fin de crear sinergias entre las diferentes entidades sociales y sanitarias implicadas en el abordaje de este fenómeno. Fruto de este trabajo conjunto, se ha estandarizado un modelo de derivación común y se está elaborando un listado dinámico de recursos disponibles, accesible para todos los profesionales que intervienen en la atención a estas personas.

Jornada de la soledad

En el acto inaugural de la II Jornada de la Soledad, celebrada en esta edición en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, el gerente del departamento de salud, Juan Antonio Marqués, ha indicado que “el aumento de complejidad en la soledad precisa una transformación en la asistencia, con un abordaje conjunto, sanitario y social, y con una coordinación de los recursos disponibles para detectar precozmente y crear circuitos efectivos entre todos los profesionales implicados para mejorar la autonomía del paciente y su calidad de vida”.

"El aumento de complejidad en la soledad precisa una transformación en la asistencia con una coordinación de los recursos disponibles para detectar precozmente" Juan Antonio Cortés — Gerente del departamento de salud de Sant Joan d'Alacant

Asimismo, ha recordado que este departamento tiene adscritas más de treinta residencias sociosanitarias.

El departamento tiene adscritas más de treinta residencias sociosanitarias con personas mayores

Estudio provincial

El profesor José Antonio Rabadán, responsable del Observatorio de la Soledad de la Universidad de Alicante, ha presentado los resultados del primer estudio sobre la soledad en la provincia de Alicante, financiado por la Diputación Provincial.

En su intervención, Rabadán ha explicado cómo la soledad se ha convertido en un reto social urgente y transversal y ha subrayado la necesidad de comprender este fenómeno emergente.

En la segunda mesa redonda, titulada “Acciones”, diferentes profesionales de Cruz Roja, Caritas, el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant y Enfermería de Gestión de Casos del Centro de Salud de esta localidad han expuesto su trabajo coordinado en torno a la soledad. Esta parte de la jornada ha contado con el testimonio de pacientes, que han narrado cómo la intervención de estos profesionales les ha ayudado a mejorar en su situación de soledad.

Asistentes al encuentro del departamento de salud de Sant Joan sobre la soledad / INFORMACIÓN

Para clausurar la jornada, Concepción Fernández, directora médica de Atención Primaria, ha instado a que “vivamos la soledad de manera compasiva, saliendo al encuentro del otro y viviéndola no como ausencia, sino como la presencia de uno mismo para los demás”. Por su parte, Fabiola Marrades, directora de Enfermería de Atención Primaria ha concluido diciendo que “la soledad no deseada no es un destino”.

"Maldita primavera"

Durante el evento también se ha proyectado el cortometraje "Maldita Primavera" del fotógrafo de INFORMACIÓN Rafa Arjones, que recrea la historia de soledad de un matrimonio que falleció en su domicilio durante la pandemia del covid y no fue encontrado hasta semanas después, así como el “making of” de la película.