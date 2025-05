Valentina Tárraga ya luce la banda de Bellea del Foc infantil 2025

Entre aplausos, nervios y sonrisas, Alicante vivió una de sus citas más esperadas. La plaza del Ayuntamiento de Alicante se vistió de gala este viernes para acoger uno de los actos más esperados de las Hogueras: la proclamación de Valentina Tárraga Quesada, de la hoguera Rabassa, como Bellea del Foc infantil 2025. Junto a ella, sus seis damas de honor también subieron al escenario para recibir oficialmente sus bandas, apenas dos semanas después de ser elegidas por el jurado en la plaza de toros de Alicante.

Teatro y emoción

El escenario, montado frente al edificio consistorial y adornado con arreglos florales, se llenó de vida con una breve representación teatral, "Descobrint les Fogueres de Sant Joan", que arrancó los primeros aplausos del público. La obra, basada en el libro del autor David Hecha, con la voz en off de Paula Tomás y la actuación de Kike Castelló y Víctor García, busca dar a conocer entre los más pequeños la fiesta oficial de la ciudad

Fue una forma original de abrir una ceremonia que mantuvo un tono cercano desde el principio. La presentación corrió a cargo de Elsa Cecilia Sempere i Pantoja, de la hoguera Avinguda de Loring Estació, y de Pedro Requena i Manzanaro, de la hoguera José María Py, quienes guiaron el acto con soltura.

Damas de honor

Poco después, comenzó uno de los momentos más esperados: la imposición de bandas a las damas de honor. El presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares, fue el encargado de colocar las bandas acreditativas a cada una de ellas: Adriana Torres Martínez, de la hoguera Sagrada Familia; Sofía García Velasco, de la hoguera Baver - Els Antigons; Elma García Javaloyes, de la hoguera Gran Vía-Garbinet; Noa Torres García, de la hoguera José Ángel Guirao; Carla Vicedo Morote, de la hoguera Plaza de Santa María; y Alba Otero Sereix, de la hoguera Portuarios - Pla de Bon Repós.

Durante el acto se desveló también el color de la seda elegida para las faldas de sus trajes: en color marrón pardo y con dibujo Linaria el tejido, cuenta con 16 colores de trama y oro como metal. Todas ellas recibieron su ramo de flores, entregado por familiares y amigo, un gesto que añadió un toque personal a la tarde.

Proclamación

Pero el momento más esperado aún estaba por llegar. Desde el hall del Ayuntamiento de Alicante, entre aplausos y vítores, hizo su entrada Valentina Tárraga, de la hoguera Rabassa, Bellea del Foc infantil 2025. Visiblemente emocionada, subió al escenario para recibir la ovación más intensa de la jornada.

La primera falda de la Bellea del Foc, el secreto mejor guardado, está diseñada en color verde eagale, con 6.210 hilos de urdimbre y tramas de seda natural, 46 colores de trama y dos metales, oro envejecido y oro volteado. El traje fue confeccionado por la indumentarista Ana Ballester, quien también ha realizado los corpiños y mantillas del conjunto de representantes infantiles.

Las Hogueras de Alicante proclaman a su Bellea del Foc infantil 2025 y a sus damas / RAFA ARJONES

Siguiendo la tradición, fue el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien le impuso la banda, mientras que el ramo le fue entregado por el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y la banda le fue colocada por su madre y mantenedora del acto, Inés Quesada, Bellea del Foc en 2008, actual vicepresidenta de Imagen, Comunicación y Promoción de la Federació de Fogueres.

Palabras de ilusión

Una vez sentada tras su proclamación, acompañada por sus damas, llegó otro de los momentos destacados: la intervención de Inés Quesada, como mantenedora del acto. Sus palabras, cargadas de emoción y orgullo, fueron las encargadas de conducir proclamación que quedará en la memoria de todos los presentes.

"Había una vez una niña llamada Valentina que vivía en una ciudad bañada por el Mediterráneo, donde las olas parecían susurrar cuentos antiguos…", comenzó Quesada, con una imagen mágica de la infancia ligada al mar, al fuego y a las tradiciones de Alicante. Valentina, según relató, creció "entre mantillas y seda, con pasodobles como canción de cuna". Un entorno festero que, según Quesada, marcó su destino.

La mantenedora destacó la importancia del agua, protagonista del monumento de la hoguera Rabassa del pasado año y de la Hoguera Oficial infantil 2025 del artista Sergio Gómez, y del fuego, como elementos esenciales del ciclo festero. Dirigiéndose a las siete niñas protagonistas de esta edición, Inés Quesada, afirmó con emoción: "Este año vosotras sois la llama que ilumina el futuro de la fiesta. Sois el fuego que mantiene viva la tradición", a lo que añadió un recordatorio para las representantes: "Los niños de Alicante siguen este año vuestros pasos; vuestros corazones laten al ritmo de la mascletà".

Uno de los momentos más conmovedores del discurso llegó cuando, desde lo personal, Inés Quesada habló como madre. "Qué privilegio tan intenso, como mamá y festera, verte hoy en este escenario… Es un sueño que has buscado con tanta fuerza que el destino no ha tenido más remedio que concedértelo". Quesada recordó en su discurso un hito histórico: es la primera vez en la Fiesta que madre e hija comparten el mismo, y lo hacen diecisiete años después de que ella misma fuera elegida. "Valentina no fue elegida al azar, fue llamada por el fuego, y el fuego este año tiene tu nombre", afirmó Quesada.

Además, recordó cómo el nombre de Valentina fue finalista incluso antes de nacer, junto al de Adriana, el nombre de la Bellea del Foc de Alicante. El cierre del discurso fue un canto a la esperanza y al poder transformador de la Fiesta: "Gracias a la Fiesta que tanto quiero por unir caminos, por devolvernos la ilusión y por recordarnos que, mientras haya llama, habrá esperanza. Que nunca se apague esta llama".

Tradición

El acto contó con la presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, y miembros del equipo de gobierno e integrantes de Corporación Municipal. También han acompañado a Valentina Tárraga y sus damas de honor la Fallera infantil de València, Lucía García, y la Reina infantil de la Magdalena de Castellón, Carla Ibáñez, así como las representantes de municipios como Torrent, Burriana, Sant Joan d’Alacant, Elda y San Vicente del Raspeig, representantes y presidentes de las distintas hogueras y presidentes de las fiestas y distintas entidades de Alicante.

La proclamación concluyó con la tradicional ofrenda floral, el himno de Alicante y el de la Comunitat Valenciana, interpretados en directo por la banda municipal desde la plaza del Ayuntamiento y coreados con orgullo por todos los asistentes.