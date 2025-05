La banda de Bellea del Foc: el regalo de cumpleaños anticipado de Adriana Vico

A pocas horas de cumplir 25 años, Adriana Vico Melgar ya ha hecho realidad uno de los deseos más intensos de todos sus cumpleaños: portar la banda que la distingue como Bellea del Foc 2025. La proclamación celebrada este sábado no solo marcó un momento solemne, sino también el inicio de una etapa inolvidable para quien ya representa el alma de la Fiesta del Fuego que une a toda una ciudad: Alicante.

El escenario no podía ser más simbólico: la Plaza del Ayuntamiento, engalanada y a la altura del acontecimiento, albergo el acto tras el "estreno" el viernes con la proclamación de la Bellea del Foc Infantil, Valentina Tárrega. Aunque tradicionalmente la exaltación se celebraba en el Teatro Principal, ocupado este sábado por el Festival de Cine, el histórico enclave, que ya ha ejercido como escenario en este acto en otras ocasiones, no tuvo nada que envidiarle, gracias a una cuidada y mimada puesta en escena.

El clima también se alió con la celebración. Una jornada típicamente primaveral, con sol radiante y temperaturas agradables, dio paso a una noche en la que la suave brisa permitió disfrutar del acto con comodidad hasta el último minuto.

Para la apertura del acto, un "quartet de foc", formado por violín, viola, violonchelo y piano, amenizó la espera con piezas como Story of My Life, Between Seasons o Les Fogueres de Sant Joan.

Llegó entonces el turno de las damas de honor de la Bellea del Foc: María Carrión García, Claudia Aroca Mira, Lucía Gómez Barril, Paula Nicolás Linares, Mireya Gaitán Navarro y Marta Lledó Pérez, quienes fueron cruzando la alfombra roja y subiendo una a una al escenario, donde les esperaba el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, para imponerles la banda.

Con ello, se reveló también el color del espolín que lucirán las seis "mujeres de fuego": negro azabache, con 16 colores de trama, un metal (oro), y urdimbre y tramas de seda natural. Con las damas ya sobre el escenario, el acto, presentado por Rosana Ibáñez, de la hoguera La Ceràmica, y Joaquín Hernández, de la hoguera Nou Babel, se preparaba para recibir a Adriana Vico, quien hizo su aparición desde el interior del Ayuntamiento, abriéndose las emblemáticas puertas verdes.

El color del espolín

El encargado de imponerle la banda fue el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Adriana lució un espolín en tono azul acqua, tejido con 6.210 hilos de urdimbre de seda natural, 45 colores de trama y un metal, con un dibujo exclusivo denominado Bellea del Foc, creado a partir de dos bocetos originales del siglo XIX.

Acto seguido, llegó el turno del mantenedor, una figura que este año recayó en Luis Barcala, por designación de la Federació de Fogueres. Su elección no estuvo exenta de polémica: desde Esquerra Unida-Podemos se criticó la decisión, calificándola de "insólita" y "sin precedentes". Sin embargo, el propio organismo festero aclaró que "la figura del alcalde como mantenedor no era ni novedosa ni anómala".

Controversias al margen, Barcala centró su intervención en reivindicar la entrega de la Bellea del Foc y sus damas, quienes durante un año aparcan sus estudios, trabajos y vida personal para representar a la Fiesta: "Puede parecer sencillo, pero no lo es", afirmó.

Puede parecer sencillo dejar de lado tus estudios, trabajo y aficiones, pero no lo es Luis Barcala — Alcalde y mantenedor de la Bellea del Foc

Durante su discurso, fue desgranando uno a uno los perfiles de las seis damas, mencionando tanto sus profesiones como sus actos favoritos de las Hogueras. Reservó para el final la mención más especial: la dedicada a Adriana Vico.

Las Hogueras de Alicante ya tienen proclamadas a la Bellea del Foc y a sus damas de honor / Jose Navarro

Para ella tenía preparada una "sorpresa": tras hablar previamente con su corte de honor, recitó en voz alta las palabras que ellas mismas utilizaron para describirla. "Paz, dulce, natural...", fueron algunos de los calificativos empleados por sus compañeras para definirla. La Bellea del Foc no pudo contener la emoción tras este instante.

"Mujer serena"

Adriana ha recibido esta noche, quizá, el mejor regalo de sus casi 25 años, ya que su cumpleaños se celebra este domingo, 18 de mayo. "Mujer serena, de mirada ilusionante y sonrisa espontánea", la describió el primer edil, quien también recordó que la Bellea del Foc es una apasionada de los viajes, aunque siempre cerca del mar, "como buena mediterránea".

Casi al final de su intervención como mantenedor, Barcala cerró con una frase cargada de simbolismo y emoción: "Adriana, la alicantina de ojos de fuego en los que brilla la luz de un lucero".

Entonces llegó el momento de la ofrenda floral, que dejó la anécdota de la noche: un trono floral ofrecido por la Diputación de Alicante y la Federació de Fogueres, de generosas dimensiones, resultó ser demasiado voluminoso para el reducido espacio del escenario. La situación desató las risas contenidas del público y de las propias protagonistas, pues se tuvieron que hacer auténticas "maniobras" para poder mostrar las flores.

Anécdotas aparte, la Bellea del Foc y sus damas de honor ya lucen las bandas que las acreditan como las máximas representantes de la Fiesta, dando así comienzo a un año en el que el fuego, la emoción y la tradición volverán a ser los grandes protagonistas de Alicante.

Nutrida presencia de autoridades y fiestas

El acto contó también con la presencia del subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, además de otros miembros del equipo de gobierno e integrantes de Corporación Municipal y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así como también acompañaron a Adriana Vico y sus damas de honor la Fallera Mayor de València, Berta Peiró, la Reina de las Fiestas de la Magdalena de Castellón, Paula Ibáñez, y máximas representantes de fiestas de Alciante y la provincia como Elche, Benidorm, Elda o Sant Joan.