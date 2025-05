La analítica del alzhéimer abre la puerta a prevenir hasta el 40 % de las demencias

El doctor afirma que no están detectando más casos de alzhéimer precoz en gente joven. Sin embargo, una de las cosas que más le preocupa es el impacto del cannabis en la juventud. «Sabemos que aumenta el riesgo de psicosis y de esquizofrenia, y en mi opinión posiblemente pueda haber detrás algo en el futuro de un aumento de la neurodegeneración, pero no se puede confirmar». Aunque destaca que en general la gente joven come sano, hace deporte, y tiene menores tasas de tabaquismo, «hay elementos que no son tan positivos y uno es el cannabis. Tampoco sabemos nada a largo plazo del uso o abuso de pantallas. Creo que en la parte de demencia no tendrá impacto, pero sí en los trastornos atencionales».