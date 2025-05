Más de 275 consultas al día por salud mental en el departamento del Hospital General de Alicante

Cada día la salud mental es el motivo por el que se realizan más de 275 consultas en Alicante. Un problema de salud pública que desde el covid ha supuesto un incremento de las atenciones entre un 30 % y un 40 %, según los psicólogos consultados por este diario.

El departamento del Hospital General Doctor Balmis, que da cobertura a 290.000 pacientes de parte de la ciudad, Agost, Monforte del Cid y San Vicente del Raspeig, así como a cinco pedanías, contabiliza al año más de 100.460 consultas, entre las que se producen en los centros de salud adscritos, como en el propio centro hospitalario, según publica en su última memoria de gestión.

En detalle, solo en Atención Primaria de esta área, anualmente, se contabilizan 97.343 asistencias (43.430 en 2019), relacionadas con la salud mental, en la que intervienen profesionales de psicología, psiquiatría, trabajo social y enfermería; en el Doctor Balmis se realizan 2.232 consultas (en 2020, 1500) y en el hospital de día infantil-juvenil, que se puso en marcha en 2023 ante la gran demanda, un total de 885.

Estas estadísticas hacen referencia tanto a primeras visitas, como consultas de seguimiento, interconsultas, urgencias, etc, y demuestran que la salud mental se ha convertido en una de las grandes urgencias sociales de nuestro tiempo.

Una manifestación de estudiantes en Alicante en demanda de medidas contra el suicidio / Pilar Cortés

Profesionales de la psicología advierten de un incremento sostenido de las consultas por ansiedad, depresión, autolesiones y trastornos de personalidad, agravado por la pandemia y las nuevas tecnologías. También ha influido en que acudir al psicólogo ya no está socialmente estigmatizado, sino que cada vez se de le da más visibilidad, hasta el punto de que se ha convertido en una de las carreras más demandadas y los gabinetes privados se han multiplicado porque las listas de espera en la Seguridad Social llegan hasta el medio año.

La ansiedad, depresión, autolesiones y trastornos de personalidad, entre los principales problemas

Un antes y un después

"La pandemia fue el detonante", explica Mireia Orgilés, catedrática del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, quien explica que, el caso de los menores y de los adolescentes, los problemas se han disparado por "los estilos de crianza sobreprotectores, abuso de pantallas y una sociedad que cambia a un ritmo que no sabemos gestionar".

Los problemas han aumentado entre los menores por la sobreprotección en la crianza y la baja tolerancia a la frustración por el abuso de pantallas" Mireia Orgilés — Catedrática en Psicología de la UMH

En este sentido, señala que muchos presentan síntomas sin un trastorno clínico detrás, pero con un sufrimiento emocional real, alimentado por la baja autoestima, la frustración ante la inmediatez digital y la transformación de las relaciones sociales. "Estamos viendo trastornos y malestares que hace años no se daban, y cada vez hay más personas vulnerables psicológicamente".

Listas de espera

En la Atención Primaria, el colapso es evidente. "Hay una lista de espera de tres o cuatro meses para la primera cita, y casi seis para la segunda. Se están viendo a los pacientes solo tres veces al año. Así los trastornos se cronifican, porque los pacientes no pueden remontar", apunta Lydia Cremades, psicóloga en un centro de salud de Alicante.

Esas demoras se acaban traduciendo en que la duración de las terapias se dilaten en el tiempo, al no poder citar de manera semanal o quincenal, como recomiendan al inicio, y ni siquiera mensualmente. En su consulta atiende sobre todo a adultos con ansiedad relacionada con la precariedad laboral y económica, pero también ha detectado un importante aumento de casos graves en jóvenes: "A partir de los 18, vemos chavales con autolesiones, trastornos de personalidad, consumo de tóxicos y primeros episodios psicóticos".

"La larga espera hace que los trastornos se cronifiquen, vemos al paciente tres veces al año" Lydia Cremades — Psicóloga de Atención Primaria

Teresa Marín, psicóloga forense y especialista en duelos y emergencias, coincide en que el sistema público no da abasto: "Los pacientes se quejan de la espera y de no ser atendidos por el mismo profesional. Muchos se derivan a la sanidad privada, pero no todo el mundo puede permitírselo". Marín subraya el aumento de trastornos obsesivo-compulsivos, autolesiones en adolescentes, especialmente varones, y cuadros de distimia, una forma prolongada de depresión que pasa desapercibida y que se prolonga durante al menos dos años.

Auge de psicólogos privados

El auge de los problemas de salud mental, la preocupación que generan en la sociedad y las listas de espera han desembocado en que las consultas privadas también hayan visto incrementar en un 30 % las atenciones, llegando al 40 %, cuando los pacientes son adolescentes. Esto se traduce en que un psicólogo está atendiendo entre seis y ocho pacientes al día y que la lista de espera ya sea, como mínimo, de dos semanas de media.

Los niños de 8 años ya demandan ir al psicólogo, es positivo porque cada vez se le da más importancia a las emociones Teresa Martín — Psicóloga forense

Como ejemplo, Martín explica que los niños de ocho o nueve años ya demandan ir al psicólogo. "Es positivo, cada vez se da más importancia a las emociones y la gestión emocional también desde el profesorado".