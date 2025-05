El deterioro de los balcones del Ayuntamiento de Alicante pone en jaque el Pregón de Hogueras

Alicante se prepara para sus días grandes, pero lo hace con incertidumbre. A menos de un mes de la fecha señalada para el Pregón, que dará inicio oficial a las Hogueras 2025, las dudas planean sobre uno de los actos más esperados de la Fiesta, que corre el riesgo de abandonar por primera vez en su historia el balcón principal del Ayuntamiento. El motivo no es menor. El deterioro de la estructura del edificio consistorial, agravado tras la caída de un cascote de grandes dimensiones el pasado mes de octubre, ha llevado al equipo de gobierno a limitar los accesos a estas terrazas por motivos de seguridad, una circunstancia que ya afectó al lanzamiento de aleluyas durante la Semana Santa.

El Pregón, previsto para el próximo sábado 7 de junio, se encuentra así con su ubicación en el aire. Aunque aún no se ha anunciado oficialmente quién será el encargado de pronunciar el discurso, lo que más preocupa ahora mismo en el mundo de la Fiesta no es tanto el nombre como el lugar desde el que se podrá dar, o no, inicio oficial a las Hogueras.

Precisamente, los colectivos vinculados a las Hogueras están citados el próximo 23 de mayo a una reunión con el equipo de gobierno municipal, en la que se espera conocer la decisión definitiva sobre la ubicación del Pregón y otros actos, como el concurso de fuegos artificiales, que este año no se lanzarán desde la playa del Cocó debido a las obras y que están pendientes de su reubicación.

Semana Santa como aviso

La caída de cascotes de grandes dimensiones desde la cornisa de la torre del reloj el pasado mes de octubre, en plena plaza del Ayuntamiento, encendió todas las alarmas. El desprendimiento de varios fragmentos, algunos de decenas de kilos, obligó a perimetrar las torres del edificio y a colocar mallas de seguridad para evitar más incidentes. Varios de estos cascotes de grandes dimensiones llegaron incluso hasta el otro lado de la calle Altamira, a diez metros de la fachada del histórico inmueble.

Este precedente ya obligó a modificar el desarrollo de los actos del Domingo de Resurrección de la Semana Santa de Alicante. Por primera vez, las tradicionales aleluyas del encuentro entre el Resucitado y la Virgen de la Alegría no se lanzaron desde los balcones consistoriales. Por precaución, el acto se trasladó al edificio municipal anexo. Aunque el acto mantuvo parte de su emotividad el cambio de ubicación fue mal recibido por muchos asistentes, que se quedaron sin la experiencia de ver la lluvia de aleluyas desde su escenario tradicional.

Ahora, todo apunta a que el Pregón de las Hogueras podría seguir el mismo camino, rompiendo con una tradición que data de 1950 y con la imagen icónica del balcón del Ayuntamiento lleno de autoridades, la Belleas del Foc y sus damas de honor y representantes festeros.

Sin noticias de la rehabilitación

El edificio del Ayuntamiento de Alicante es Bien de Interés Cultural (BIC), lo que complica aún más cualquier intervención en su estructura. El proyecto de rehabilitación integral de la fachada fue redactado y adjudicado en 2021 por cerca de 100.000 euros, con un plazo de ejecución de seis meses. Sin embargo, a día de hoy, las obras todavía no han salido a concurso público. Tras la caída del cascote el pasado mes de octubre, Ayuntamiento y Conselleria de Cultura insisten en que el proceso sigue su curso “habitual”, aunque reconocen que la complejidad técnica y administrativa del expediente, cuyo presupuesto podría superar los cinco millones de euros, ha obligado a introducir varias modificaciones.

Mientras tanto, los balcones permanecen cerrados al público. No es la primera vez que esto ocurre, en 2021 las terrazas se cerraron al público cuando el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Speis) detectó el mal estado del entarimado de madera, obligando a su sustitución urgente.

Limitaciones desde 2017

La preocupación por la seguridad no es nueva. Ya en 2017 se impusieron limitaciones de aforo: solo 65 personas podían acceder a los balcones para seguir la Cremà de la Hoguera Oficial. Años atrás, era habitual ver esas terrazas abarrotadas de autoridades, Belleas del Foc, representantes festeros o medios de comunicación.

¿Y la Cremà?

La situación no afecta solo al Pregón. La Cremà de la Hoguera Oficial, uno de los momentos más esperados de las fiestas, también podría verse alterada. Tradicionalmente presenciada desde los balcones del Ayuntamiento por las Belleas del Foc, que dan inicio al proceso; por autoridades, invitados y representantes del mundo festero, este acto emblemático también se encuentra en el aire. El cierre de los balcones por motivos de seguridad obligaría al Consistorio a buscar alternativas, como ocurrió en Semana Santa.

La expectación es máxima, ya que lo que está en juego no es solo la logística, sino la preservación de símbolos de las Hogueras.