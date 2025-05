Educación tiene por resolver 700 reclamaciones de la consulta de la lengua en la provincia de Alicante

La consulta de la lengua, que puso en marcha de forma inédita la Conselleria de Educación para que las familias votaran si sus hijos estudiarán el próximo curso mayoritariamente en castellano o el valenciano, se ha saldado con 700 reclamaciones en la provincia de Alicante. Un polémico plebiscito en el que seis de cada diez familias apostaron por el español, con el enfrentamiento entre los progenitores y con una lluvia de críticas de la comunidad educativa.

Las votaciones se celebraron el pasado mes de febrero, pero la Administración autonómica tiene todavía por resolver ese cúmulo de quejas presentadas por las familias y que podrían acabar alterando en último momento la organización de las aulas a partir de septiembre, o lo que es lo mismo, llegado al extremo, podría suponer que finalmente un alumno se quede sin entrar en la lengua escogida.

Distribución de alumnos

Pese a los resultados se conocen desde principios de marzo, los centros educativos están viendo cómo hacer frente al complicado encaje de sus estudiantes en función de lo que hayan seleccionado sus padres y de la capacidad de cada clase.

La resolución de las quejas podrían acabar alterando la organización de las clases

No obstante, a esto se suma el otro difícil cometido que tienen los equipos directivos y no es otro que distribuir al 40 % del alumnado que no se posicionó en la consulta. Y es que en la provincia las votaciones movilizaron a un 57,96 % de los progenitores (casi similar al 59,81 % de Castellón al 58,81 % de Valencia). En total, 339.411 padres de la Comunidad Valenciana participaron, mientras que 240.000 descartaron emitir su preferencia.

Las quejas más frecuentes

Entre las quejas más frecuentes que presentaron los progenitores tras la consulta, destacan la de aquellos que no pudieron participar por problemas para acceder a la plataforma de la conselleria donde había que votar telemáticamente, que fueron, principalmente, familias de acogida o extranjeras, lo que hacía que el proceso administrativo fuera más complejo que el resto. De hecho, en algunos centros se formaron colas de padres, que como estos, necesitaban ayuda para votar online.

La web para votar en la consulta de la lengua / Pilar Cortés

También constan reclamaciones de padres que no marcaron bien los criterios de preferencia para entrar en la opción escogida, como tener hermanos (no solo en el mismo colegio, sino también en un instituto adscrito al centro donde se estaba votando, o si el domicilio o el trabajo de los padres se encuentra en zona de influencia o limítrofe). Muchas de estas familias han alegado que la conselleria no dio instrucciones para marcar estos criterios, al menos, de forma inicial, ya que, días después de las votaciones sí que lo aclaró en el apartado de preguntas más frecuentes de la web donde se votaba.

Los escollos para participar de familias con menores en acogida y de extranjeros, entre las reclamaciones

Entre los que han recurrido a Educación también hay familias de niños con necesidades especiales que votaron y que no tenían que votar, sino comunicarlo directamente en el centro, y también familias han reclamado porque votaron a favor de castellano porque la pestaña para marcar el valenciano no aparecía desde el teléfono móvil.

Los censos provisionales de las familias que podrán participar en la consulta de la lengua, en un colegio de Alicante / Jose Navarro

Ante las confusiones e incidencias para votar, antes de que finalizara la consulta diferentes asociaciones pro valenciano, como Familíes pel Valencià, así como sindicatos y la plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública canalizaron las quejas para dirigirse al departamento de José Antonio Rovira reclamando incluso el derecho a rectificar los datos y a repetir la votación. Ante ello, desde la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana advirtieron entonces que Educación podía anular los votos si la información que habían marcado las familias era errónea o falsa.