El futuro de la Medicina a debate en Alicante: cirujanos que operan a 7.000 kilómetros gracias a la telecirugía

Los errores médicos están estimados entre un 4 y un 17 % mientras que la probabilidad de morir en un accidente de avión es de una entre 10 millones. Hasta la mitad de esos errores se pueden evitar, en lo que la inteligencia artificial (IA) va a tener un papel relevante. Así lo ha afirmado en el Club INFORMACIÓN de Alicante Manuel Rubial, doctor en Cirugía Robótica para Abex Medical en España y Portugal, durante su ponencia de apertura de Infosalud 2025. El experto, referente nacional en cirugía robótica aplicada asistida por IA, destaca el salto inmediato a la robótica 4.0 en la medicina, lo que posibilita la telecirugía. Esto es, los cirujanos pueden operar ya a 7.000 kilómetros de distancia. Algo que ya se está haciendo en Asia, y que en Europa da sus primeros pasos pendiente de regulación.

La robótica en la medicina 4.0 abarca desde la cirugía robótica hasta la nanorrobótica y la robótica de rehabilitación, y promete una salud más precisa y eficiente. El doctor tiene previsto acudir a Alemania el mes próximo para conocer la versión más avanzada del primer robot cirujano, el Da Vinci 5.

Sobre la medicina que viene se ha debatido en la jornada celebrada este martes con el título "Salud 4.0. Retos y futuro de la medicina en la provincia de Alicante", presentada por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, organizador de este foro patrocinado por HLA Vistahermosa, Vithas, Quirónsalud e Imed.

La inauguración ha corrido a cargo de Begoña Comendador, secretaria autonómica de la Conselleria de Sanidad, quien ha abordado la transformación del sistema sanitario apoyada en la tecnología.

La robótica en la medicina 4.0 representa una revolución que usa tecnología avanzada para mejorar la atención médica, optimizar procesos y personalizar el tratamiento de los pacientes

Personalizar los tratamientos

"He estado recientemente en Shanghái y se están haciendo cirugías a distancia. Tanto en Europa como en Estados Unidos, que regulamos mucho, vamos con el freno de mano echado", ha señalado el doctor Ruibal, que cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional y que en 2019 fue galardonado con el European Award en Medicina, un reconocimiento que lo situó entre los 50 médicos más destacados por su papel pionero en la introducción de técnicas avanzadas en urología asistida por robot.

"He estado recientemente en Shánghai y se están haciendo cirugías a distancia. Tanto en Europa como en Estados Unidos, que regulamos mucho, vamos con el freno de mano echado" Manuel Rubial — Doctor en Cirugía Robótica

Al respecto, ha explicado que en 2024 asistió al Congreso Europeo de Robótica entre Burdeos y Shanghái, y fue testigo de cirugías de dos pacientes con cáncer de próstata y cáncer anal sin ningún problema "con latencias de 110 milisegundos, es casi como sin pestañear. La IA está permitiendo esto, incluso con redes normales, sin necesitar fibra óptica".

El especialista recalca que con esto se abre un abanico muy amplio de posibilidades, "no solo de poder operar a distancia, sino, y esto sí que es muy importante, de aplicar la telementorización. Esto es, que cirujanos expertos puedan ayudar a otros a distancia a realizar determinadas intervenciones, o que, si en una operación el médico se atasca, se pueda conectar y otro cirujano experto tome los mandos de la cirugía, aunque esté a 2.000 kilómetros, y le solvente el problema".

El doctor Rubial, que hasta hace 4 años era jefe de servicio en la sanidad pública en el Servicio Gallego de Salud (Sergas), decidió pasar a la privada, fundamentalmente porque se implicó en un proyecto de inteligencia artificial. Se trata de Naevia, del que forma parte desde hace cinco años. Se trata de un sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas que ayudó a desarrollar junto a varios médicos gallegos, entre ellos cardiólogos y urólogos, ingenieros e informáticos.

El médico durante su explicación del papel que jugará la IA en la cirugía / Rafa Arjones

Guías europeas y americanas

A través de esta herramienta, acuden a fuentes de conocimiento, como las guías europeas y americanas, artículos científicos y publicaciones, para extraer variables, con las que crean algoritmos matemáticos que cargan en la herramienta, la cual se va actualizando constantemente, y que ya contiene más de 5.000 reglas médicas. "Trabajamos con información estructurada. Cuando viene un paciente, se piden las variables, el sistema interacciona con la base de conocimiento y empieza a hacer sugerencias al clínico, tanto diagnósticas como terapéuticas"

El doctor destaca el peso creciente de la cirugía genómina y del uso de la tecnología CRISPR que creó el alicantino Francis Mojica

Este es un sistema de soporte a la decisión médica, herramienta que está reclamando el Ministerio de Sanidad en su estrategia de digitalización para disminuir los errores médicos. El doctor también ha mencionado otra herramienta específica de IA en urología, Paige Prostate, para anatomía patológica, que ayuda al diagnóstico de cáncer de próstata con una mejora de rendimiento del 7,3 % y un valor predictivo negativo del 100 %. Es decir, que si la herramienta dice que el resultado de una prueba es negativo, lo es.

Una tercera herramienta, que ya se usa en la Comunidad Valenciana, es Q-Prosthetic. para diagnosticar el cáncer de próstata en una resonancia.

Más cronicidad

Ruibal también ha destacado el papel de la IA para ayudar a los especialistas con el manejo de información ya que cada 73 días se duplica el conocimiento médico. A esto se suma que el 40 % de los pacientes sufren enfermedades crónicas y que el 40 % no se beneficia del potencial que tiene la medicina. "El New England Journal of Medicine, que es como la biblia médica, dice que la IA seguramente va a cambiar el paradigma de la medicina y a ayudar a los clínicos a mejorar su labor".

En plena época del big data, el 30 % de los datos a nivel mundial son médicos y de ellos el 70 % se están desperdiciando. Sobre el desarrollo de sistemas de apoyo a la toma de decisiones basadas en IA y el papel de los profesionales médicos en la validación de algoritmos, ha afirmado que su adopción es lenta en el sistema público mientras que en el privado el interés es mayor.

"El New England Journal of Medicine, que es como la biblia médica, dice que la IA seguramente va a cambiar el paradigma de la medicina" Manuel Rubial — Doctor en Cirugía Robótica

Tecnología CRISPR

El doctor también se ha referido en Infosalud al peso creciente de la cirugía genómica y al uso de la tecnología CRISPR, las tijeras genéticas que creó el alicantino Francis Mojica, que ha conseguido recientemente curar a un niño en EE UU con una malformación. "Esto es cirugía también y es parte de la evolución en los próximos años".

Tras finalizar el doctor, los directores médicos de HLA Vistahermosa, Concha Giner; de Quirón Salud Alicante, Paula Rodríguez; de Imed Hospitales, Rafael Giménez; y la subdirectora médica de los hospitales Vithas, María Jesús Cano, ha participado en la mesa redonda "Retos en la gestión sanitaria". El doctor Ruibal forma parte del equipo del hospital Quirónsalud Torrevieja que utiliza el sistema robótico Da Vinci.