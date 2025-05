La Guardia Civil de Alicante se vuelca con los veteranos en el 181 aniversario de su fundación

La celebración en Alicante del 181 aniversario de la Guardia Civil ha tenido este martes un sabor a despedida del coronel jefe de la Comandancia, José Hernández Mosquera, que ha aprovechado el último acto oficial que preside para despedirse con motivo del pase a situación de reserva el próximo 12 de julio. Los guardias civiles veteranos han sido algunos de los protagonistas del 181 aniversario y el coronel jefe de la Guardia Civil de Alicante ha tenido un recuerdo para los fallecidos por la dana, además de elogiar el compromiso y solidaridad de los agentes que auxiliaron a los afectados por la tragedia.

El acto, celebrado en el patio de la Comandancia, ha contado con la asistencia del subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, y del alcalde de Alicante, Luis Barcala, así como numerosas autoridades civiles y militares. La celebración del aniversario de la fundación del Instituto Armado incluye desde hace unos años un homenaje especial a los veteranos y quince de ellos, que han pasado a situación de reserva o retiro, han recibido un diploma de reconocimiento.

El coronel José Hernández Mosquera con el guardia centenario homenajeado en Alicante / ALEX DOMÍNGUEZ

Con este gesto la institución pretende trasladar a los agentes jubilados la importancia que merece el haber prestado servicio en una profesión tan exigente como la de ser guardia civil. Además de los mencionados diplomas se ha llevado a cabo un emotivo homenaje al guardia civil retirado Antonio Calado Rodríguez, que el próximo mes cumplirá 100 años. Ingresó en la Guardia Civil en 1950 y el coronel Hernández Mosquera le ha obsequiado con un diploma y un trofeo, así como la copia de dos documentos históricos de su carrera profesional, que obran en el Archivo General del Ministerio del Interior, y que serán, probablemente, los más apreciados por el homenajeado: el expediente de ingreso del aspirante y la hoja de servicios del guardia civil.

En el acto del 181 aniversario también se ha impuesto la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco a 27 agentes en activo de diferentes unidades y Francisco García-Almenta, general jefe del MOE, ha recibido la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Fallecidos en la dana

El coronel jefe de la Guardia Civil ha expresado su pésame a las familias de los fallecidos por la dana y ha tenido un recuerdo muy especial para los agentes del Puesto Principal de Paiporta, donde el guardia civil Adolfo Torres y la pareja del teniente adjunto de esa Compañía, Nieves Navas, fallecieron al inundarse el aparcamiento del cuartel. Hernández Mosquera ha aprovechado su intervención para despedirse por su próximo cese como jefe de la Comandancia al pasar a situación de reserva.

Tribuna de autoridades en la Comandancia de Alicante. / ALEX DOMÍNGUEZ

El coronel ha recordado que se incorporó hace 41 años a la Academia General Militar en Zaragoza y que los últimos seis han sido en Alicante, de donde se marcha sin poder ver hecha realidad la ansiada nueva Comandancia.

Al finalizar el acto ha señalado que le habría gustado "ver alguna piedra". La sede de la Comandancia alicantina se ubica en un inmueble del siglo XVII que, entre otros usos, ha sido un antiguo hospital militar, lo que hace que sea la más antigua en funcionamiento del Cuerpo. Mosquera ha añadido que el proyecto no va mal y "confío en que, si no se tuerce, en un futuro, no puedo decir cuándo pero en un futuro, tengamos la Comandancia en Alicante, que será imagino que en el en el solar donde teníamos proyectado", en referencia a Rabasa.

Asistentes al acto delante de un mural colocado en la Comandancia de Alicante. / ALEX DOMÍNGUEZ

La comandante Gemma de la Cruz, responsable del Gabinete de Psicología de la Comandancia, ha sido una de las condecoradas y durante su intervención en nombre de los condecorados ha resaltado el esfuerzo y solidaridad de los agentes que prestaron servicio en la dana y ha agradecido a los guardias civiles veteranos ser el ejemplo donde “ponemos nuestro mejor empeño en imitar”.