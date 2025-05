Mari Ángeles Medina: «La medicina de familia es tan sexy y glamurosa como otras especialidades»

La esperanza de Mari Ángeles Medina en torno al futuro de la medicina de familia se basa en la ciencia y en la firme creencia en que esta especialidad "es muy importante e imprescindible" para las personas y no puede desaparecer. "Eso alguien lo tiene que valorar", señala la presidenta de SoVaMFiC.

¿Qué le llevó a elegir la Medicina de Familia como especialidad? ¿Cómo fue su camino hasta convertirse en médica de familia?

En sexto de carrera hice prácticas en un centro de salud rural. Sentí que ese era mi medio natural, mi forma de ser y mi orientación humanista encajaban mucho más en la cercanía con el paciente y con el equipo que en el hospital. Elegí medicina familiar y comunitaria en el MIR orgullosa, segura y sin complejos porque amé la especialidad desde estudiante.

Si tuviera que elegir un momento que simbolice por qué vale la pena ser médica de familia, ¿cuál recordaría?

Durante 8 años he acompañado a una paciente joven con cáncer de páncreas en su enfermedad, la complicidad que desarrollamos, como médico-paciente, como mujeres y como madres fue preciosa. Fue una relación muy especial de la que he aprendido mucho y me ha hecho mejor persona.

Patas arriba

Desde su experiencia en la consulta y en la gestión, ¿cómo describiría el estado actual de la medicina de familia en la Comunidad Valenciana?

El estado actual es de estar todo patas arriba, en estos días se han producido los ceses e incorporaciones de cerca de 1.200 médicos de familia, fruto de traslados y OPES. Es un momento de gran inestabilidad en las plantillas, de incertidumbre para los pacientes, pero también de muchas oportunidades. Estamos además ante el ilusionante escenario de poder contar con la inteligencia artificial como aliada en la práctica clínica y en la gestión.

Se habla mucho de la sobrecarga asistencial y de agendas imposibles. ¿Qué impacto tiene esto en la calidad de la atención y en la salud mental de los profesionales?

La sobrecarga es real y es nuestro día a día, cada día. Las nuevas agendas nos han desfondado, no era lo que necesitábamos para trabajar mejor. Pedíamos autogestión y flexibilidad y nos han encorsetado para trabajar a destajo. Obviamente, la calidad asistencial no puede ser la misma. No solo se ha resentido nuestra salud mental, la salud física también se ha deteriorado. Somos muchos mayores de 60 años y a este ritmo es difícil seguir. Todo ello reafirma la necesidad de generar espacios de diálogo constructivos y aprovechar las oportunidades de mejora que se nos brindan sobre la situación actual.

¿Faltan médicos de familia o lo que falla es el modelo de distribución y planificación de recursos humanos?

Hace falta adecuar los cupos por complejidad y reforzar las plantillas de aquellos centros de salud que lo requieran. Nos hace falta también dejar de ser las secretarias caras del sistema y trabajar de lo que somos, de médicos. para ello contar con nuevos perfiles profesionales y el apoyo de la inteligencia artificial puede ser muy eficiente, así como retomar el trabajo en equipo. Pero fundamentalmente lo que fallan son las condiciones laborales en Atención Primaria, que hacen que algunos médicos de familia marchen a trabajar en otros entornos, como urgencias u hospitales privados. Y los necesitamos a todos en Primaria. En cuanto a planificación, en Consellería deben estar bastante preocupados y ocupados por las masivas jubilaciones que nos esperan en 4-5 años. O al menos yo lo estaría.

Médicos sin MIR

En los últimos meses hemos visto cómo algunas administraciones optan por contratar médicos sin especialidad para cubrir plazas de primaria. ¿Cuál es su posición al respecto y qué riesgos identifica?

Es curioso como se justifica esta postura cuando se llega a un alto cargo, cuando siempre has defendido lo contrario. La ley europea es muy clara al respecto, no se puede ejercer sin la especialidad vía MIR u homologada. Los ciudadanos deben saberlo y defender su seguridad. Los aviones no los pilotan las azafatas.

A pesar de ser la especialidad con mayor número de plazas MIR, la medicina de familia sigue teniendo vacantes sin cubrir. ¿Por qué sigue sin ser una especialidad atractiva para muchos estudiantes?

No todo el mundo está hecho para ser un buen médico de familia, es normal que les dé respeto elegir una especialidad tan complicada como la nuestra. Si no están seguros de sí mismos ante la mayor incertidumbre, mejor que cojan dermatología o cirugía plástica donde todo es más previsible.

Agencia ATLAS | Foto: EFE

Grado de Medicina

¿Cree que la medicina de familia tiene suficiente presencia en los programas de grado en Medicina? ¿Qué medidas serían necesarias para reforzarla desde la universidad?

Lamentablemente la respuesta es que no, que todavía hay poca presencia y en ocasiones muy diluida en las facultades de medicina. Es necesaria una apuesta firme por nuestra especialidad desde la Conferencia de Decanos, hecho que con la renovación de su actual presidente tengo confianza en que se va a producir.

¿Qué papel juegan los tutores y las unidades docentes en este contexto de transformación? ¿Están suficientemente apoyados y reconocidos?

Los tutores son la joya de la corona en la formación de los residentes de medicina de familia, tienen que lidiar con la presión asistencial y además ser maestros de las nuevas generaciones ¿a cambio de qué? En lo profesional y económico, de prácticamente nada, en lo personal, de mucha satisfacción. No abandonan por compromiso y principios, pero no están ni reconocidos y cuidados. Al igual que los técnicos de las unidades docentes. Necesitan más recursos.

¿Qué mensaje le gustaría lanzar a los estudiantes de medicina que aún están decidiendo su futuro profesional?

Que tengan amplitud de miras, que no se dejen deslumbrar por el brillo del hospital y que comprueben que fuera de él hay ciencia, inteligencia y buena medicina. La medicina de familia es tan sexy y glamurosa como cualquier otra especialidad, somos los influencers de nuestros pacientes.

Hoja de ruta

Si pudiera plantear a la Conselleria de Sanidad una hoja de ruta con prioridades urgentes para fortalecer la Atención Primaria, ¿cuáles serían sus tres primeras medidas?

Esta conselleria ha pasado su ecuador legislativo, precisamos ver ya cambios reales: Inversión efectiva y de visible e inmediata repercusión positiva en los centros de salud, permitir el liderazgo personalizado y apostar por la innovación en gestión. Probar a hacer las cosas de otra manera.

¿Cree que es el momento de implementar el decreto de Atención Primaria? ¿Qué contenidos debería incluir?

El decreto de Atención Primaria quedó aparcado por motivo de la catástrofe de la dana, pero ya es hora de ejecutar los importantes cambios que en él se recogen. Especialmente en cuanto a la gobernanza de los centros de salud y resto del marco normativo que precisamos para avanzar.

Investigación y docencia

Desde su posición como presidenta de SoVaMFiC, ¿cómo valora la implicación de los médicos de familia en investigación, docencia y liderazgo institucional?

En medicina de familia, la implicación en la labor docente e investigadora es la que se roba al tiempo libre. Somos médicos asistenciales que trabajamos fuera del hospital y la estructura actual no favorece a nuestra especialidad de forma positiva. Necesitamos confianza en la medicina familiar y apoyo adicional para poder subir en número de publicaciones y catedráticos de nuestra especialidad, esto no se consigue sin una red y una estructura. Todo esto contrasta con la importante presencia de médicos de familia en los altos cargos de la gobernanza de la sanidad valenciana, de los cuales si desde luego dependiera de ellos , por supuesto favorecerían que los médicos de familia crecieran en el ámbito académico.

¿Qué le da esperanza en este contexto tan complejo?

A veces me cuesta encontrar motivos por los que seguir tirando del carro. Mi esperanza se basa en la ciencia y la firme creencia en que la medicina de familia es muy importante e imprescindible para las personas y no puede desaparecer. Eso alguien lo tiene que valorar.