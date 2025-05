En riesgo las oposiciones de Secundaria por la huelga de los tribunales

Nuevo lío por el recorte a los tribunales de oposiciones de profesores de Secundaria. La negativa de la Conselleria de Educación a indemnizar a los docentes, que forman parte de estos órganos de selección, por realizar esta labor en horario lectivo ha acabado en la convocatoria de una huelga en la Comunidad Valenciana.

El paro está previsto desde el 31 de mayo, coincidiendo con la fecha del examen práctico en el que están llamados a participar 17.000 opositores, lo que pone en riesgo la celebración de la prueba. La primera arranca este sábado, 24 de mayo y hay 300 tribunales constituidos.

Los sindicatos han promovido esta medida ante el enfado de los docentes por considerar que el departamento de José Antonio Rovira está "minusvalorando su labor y está sobrecargando su trabajo", explica Felip Vicedo, representante del área de enseñanza pública del Consejo Sindical Obrero, sindicato que junto al Stepv convocan la huelga.

Hasta 2023 los miembros de los tribunales de las oposiciones cobraban 70 euros por jornada

Las oposiciones al cuerpo de maestros celebradas el pasado junio en Alicante. / ALEX DOMÍNGUEZ

Estos tribunales están conformados con 1.500 profesores y hasta 2023, según fuentes sindicales, cada uno de ellos percibía una media de 70 euros por jornada. Sin embargo, ahora lo que la Administración autonómica pretende es solo indemnizarles si asisten a los tribunales fuera de su horario laboral, aludiendo a que ya cobran por ser profesores. El presidente y secretario cobran 90 euros al día; el vocal, 78,5 y el colaborador, 75 euros.

En concreto, según el decreto de conselleria, "en periodo no lectivo las gratificaciones por asistencia a percibir por los miembros de los tribunales, por el carácter irrenunciable de su nombramiento, solo se otorgarán cuando las sesiones tengan lugar fuera del horario normal de trabajo (de 8 a 15.30 horas) y en horario lectivo variará según las condiciones individuales".

Responsabilidad hasta julio

"A partir del 19 de junio (cuando finalizan las clases en los centros educativos) quieren que vayamos sin cobrar y no nos parece bien, consideramos que el hecho de hacer un trabajo implique una remuneración. No nos parece normal que ante una responsabilidad tan importante, como es evaluar a opositores y decidir qué personas están capacitadas para entrar al sector educativo público, nos veamos en la tesitura de que vamos a regalar nuestro tiempo a la Administración", lamenta el miembro de un tribunal en Alicante.

Afectados denuncian no cobrar por una responsabilidad tan importante como evaluar a futuros docentes de la enseñanza pública

Los sindicatos denuncian la doble carga de trabajo a la que se enfrentan estos profesores, sin compensación, que tendrán que acudir a los tribunales de las oposiciones hasta el mes de julio, cuando las correcciones de los exámenes implica que muchos se tengan que quedar hasta las 10 de la noche.

"No queremos fastidiar a ningún compañero, pero no podemos permitir que seamos la única comunidad de España que no nos paguen acorde a la labor extra que realizamos", lamentan los afectados.

Estas quejas también se produjeron el pasado año. Profesores que formaron parte de los tribunales de las oposiciones a maestro de 2024 se quejaron por ver recortada hasta en mil euros la retribución que les correspondía percibir. Posteriormente, la conselleria revisó las cantidades.