Los ninots llegan a la Lonja del Pescado de Alicante

Las Hogueras ya laten con fuerza en la Lonja del Pescado. Las primeras figuras han comenzado a llegar este martes a la sala de muestras donde tendrá lugar la Exposición del Ninot. Una tradición que marca el inicio de la cuenta atrás hacia los días grandes de la Fiesta y que, lejos de ser un simple trámite logístico, se ha convertido en un ritual cargado de ilusión para comisiones y artistas.

Este viernes 23 de mayo se celebrará la inauguración oficial de la muestra y, aunque es habitual que el grueso de ninots se entregue durante la segunda jornada, programada para el 21 de mayo, unas pocas comisiones fieles a su costumbre han preferido ser las primeras. Este año, como novedad, la Federació de Fogueres ha pedido expresamente que el acceso se limite a tres personas por comisión, acompañando al artista, para garantizar el buen funcionamiento del montaje y proteger la integridad de las figuras. Una vez ubicado el ninot en su lugar asignado, deberán abandonar el recinto sin permanecer en su interior, para evitar tropiezos o aglomeraciones.

los ninots más madrugadores llegan a la Lonja del Pescado de Alicante / PILAR CORTÉS

Ser el primero tiene historia

En este contexto, llegar el primer día no es una cuestión de agenda, sino de identidad. Nora Bañuls, de la hoguera Dámaso Alonso, lo expresa con emoción mientras contempla como su ninot baja del camión. "Hemos venido a recibir al ninot a su llegada al museo de la Lonja. Es una tradición que solemos hacer en mi hoguera, sobre todo las bellezas de ese año. Siempre venimos el primer día a primera hora, cuando nos avisa el constructor", explica Bañuls. Su ninot, una turista inglesa en la playa de San Juan, forma parte de una narrativa que este año combina un monumento con piratas y sueños.

También desde la hoguera Campoamor Norte - Plaza de América han llegado puntuales. Andrea Domínguez explica que, para su comisión, es una cita ineludible. "Todos los años intentamos venir el primer día. Aunque trabajemos, nos organizamos para estar toda la hoguera junta. Somos muy familiares", apunta Domínguez. Su apuesta artística de este año pone el foco en la clase política y el ego de sus representantes: "Una crítica buena que esperemos que nos dé algún premio”, comenta Domínguez.

Como ella, Bianca Sito, de la hoguera Puente Villavieja, defiende la emoción del arranque. "Es tradición venir el primer día. No fallamos nunca. Este año tenía muchas ganas de ver el ninot porque sigo al artista en redes y me encantan sus trabajos. Ahora que lo he visto en persona, tengo aún más ganas de ver el monumento", afirma Sito.

Para algunas, como Lucía Juan de la hoguera Avenida de Loring Estació, este ha sido su primer año como parte del ritual. "Normalmente, nuestra comisión venía el segundo día, pero el año pasado fue un caos para aparcar, mucho follón. Este año hemos cambiado y es mucho más tranquilo, se disfruta más del momento", indica Juan.

Los artistas también respiran

No solo las comisiones valoran la tranquilidad del primer día. Para los artistas foguerers, supone una oportunidad para trabajar con menos presión. Carlos Herrero lo confirma: "Estos últimos años llegaba el segundo día por la tarde, pero ahora prefiero venir el primero. Todo es más tranquilo, puedes hablar con la comisión, hacerte fotos… No hay colas, ni esperas. Eso se agradece mucho. Ya estamos con ganas del sprint final en el taller y de una plantà tranquila", comenta Herrero.

Los ninots más madrugadores llegan a la Lonja del Pescado de Alicante. / PILAR CORTÉS

Así, la Lonja del Pescado se convertirá hasta el 15 de junio en una auténtica pasarela del ingenio y la sátira. La entrada a la muestra tendrá un precio de 1,5 euros que da la opción a los visitantes de votar por sus ninots favoritos en las distintas categorías: adulto, infantil y barracas. Además, habrá galardones al mejor ninot satírico, al que promueva los derechos de la infancia, y a los mejores de cada categoría.

Mascletà para la inauguración

Antes de todo ello, la ciudad se prepara para la inauguración oficial del viernes 23 de mayo. El acto comenzará a las 18:30 horas con un desfile desde la Concha de la Explanada, encabezado por las Belleas del Foc y sus damas de honor, acompañadas por el presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan. A las 19:00 horas tendrá lugar la apertura formal de la exposición en la sala principal de la Lonja del Pescado. Como colofón, a las 20:30 horas, una mascletà de la pirotecnia Turis retumbará en la rotonda de Perfecto Palacio de la Fuente, a escasos metros del recinto.