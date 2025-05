Este es el cartel de las Hogueras 2025.

El fuego es el verdadero protagonista de la Fiesta. Lo consume todo, lo transforma todo y, este año, también da vida al cartel anunciador de las Hogueras 2025. La autora de esta obra es Sofía Escolano Gómez, una joven diseñadora gráfica alicantina de 25 años, y belleza de la hoguera San Fernando. Su propuesta ha sido la elegida entre 25 trabajos presentados al concurso convocado por primera vez por la Federació de les Fogueres de Sant Joan.

La presentación oficial tuvo lugar en el Salón Azul del Ayuntamiento, en un acto que reunió a al alcalde de Alicante, Luis Barcala, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, las Belleas del Foc, Adriana Vico y Valentina Tárraga, así como al presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares. En este espacio, el cartel se desveló entre la expectación de los presentes como la imagen que acompañará a la ciudad durante sus próximas fiestas oficiales.

David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres; Valentina Tárrega, Bellea del Foc infantil; Sofía Escolano, autora del cartel oficial; Adriana Vico, Bellea del Foc; Luis Barcala, alcalde de Alicante; y Cristina Cutanda, concejala de Fiestas; posan en la presentación oficial. / ALEX DOMÍNGUEZ

Una llama que transforma

El cartel fue descubierto por las Belleas del Foc y, una vez dado a conocer, Sofía Escolano presentó su obra con emoción. "Desde que nací he crecido entre rotuladores y mantillas", afirmó Escolano. Para ella, crear el cartel no ha sido solo un reto profesional, sino también un acto profundamente personal. “Me daba respeto presentarme porque no es solo hacer algo bonito, es representar algo tan importante para nosotros. Pero había un elemento que destacaba sobre todos: el fuego. Y así fue cono el lápiz se fue moviendo para crear este cartel", confesó la autora.

El cartel presenta una llama que adopta forma humana y cultural. En ella se entrelazan elementos icónicos de la fiesta: el dolçainer, el tabal, la Bellea del Foc, la Virgen del Remedio, la pólvora y la música. Todo esto se funde en una composición en la que lo efímero se vuelve eterno. "Mi padre, que ya no está, tocaba la dolçaina. Siempre que la escucho, me siento conectada a él", confesó Escolano.

El contraste entre el fondo frío y la calidez del fuego refuerza el mensaje de transformación. "La belleza aparece como una novia alicantina rodeada de los símbolos que componen nuestra identidad festera. He buscado un equilibrio entre lo moderno y lo tradicional, entre lo digital y lo emocional", resaltó Escolano en su discurso.

Camino al mes de junio

Para el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, la obra de Escolano representa mucho más que una imagen gráfica. "El cartel anunciador es uno de los momentos más esperados del calendario festero porque es la ventana que se abre al mes de junio", destacó Olivares. "Este año tiene un valor especial porque quien lo firma lo vive desde dentro. En el cartel están la música, la pólvora, la devoción, la tradición y ese fuego que no se apaga, que transforma", apuntó el presidente de la Federació.

Olivares quiso subrayar la carga emocional y la sensibilidad artística de la autora. "Es un homenaje a los que ya no están y a los que siempre nos acompañan. Un cartel con alma festera y mirada emocionada. Un regalo de los alicantinos y una promesa para el futuro de la fiesta, gracias a jóvenes como Sofía", subrayó Olivares.

Una imagen oficial

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, también tuvo palabras de elogio para la obra ganadora. "Estamos dando un paso más hacia esas esperadas Hogueras 2025, que queremos vivir con pasión. Este cartel es espectacular. Refleja los elementos que nos representan: la novia alicantina, el fester, el monumento, la belleza, la música, la pólvora y la Virgen del Remedio", enumeró el alcalde.

Barcala insistió en la fuerza visual y simbólica del cartel, que calificó como "muy representativo". "Nos impacta por ese fondo oscuro que realza el color de las llamas. Es una imagen que debe identificarnos a todos. Difundámoslo para que llegue a cada rincón para tener las mejores Hogueras de nuestra vida", destacó Barcala.