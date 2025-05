Compromís propone una ecotasa en Tabarca para frenar el turismo masivo en la isla

Con la intención de proteger Tabarca ante una afluencia turística que entienden que es “masiva”, Compromís ha anunciado el registro de una moción en el Ayuntamiento de Alicante para debatirla en el próximo pleno (que se celebrará el jueves 29 de mayo) con tres propuestas principales.

En primer lugar, regular el acceso turístico a la isla, tal como pasa en otros territorios insulares como Columbretes, en Castellón; o las Cíes, en Galicia. A su vez, plantean la imposición de una ecotasa que, en comparación (hecha por la propia coalición) con otros lugares, podría no superar los tres euros por visitante. Y por último, el paquete de medidas incluiría también “garantizar un mínimo de transporte público”, tal como exigen a la Generalitat.

Así lo han anunciado la síndica adjunta en las Cortes, Aitana Mas; y el concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, en una rueda de prensa compartida en el consistorio alicantino. Ambos han defendido la propuesta basándose en informes tanto de la Universidad de Alicante como de una empresa privada que llegan a situar en 3.500 visitantes diarios a la isla en los días de mayor afluencia.

Una cifra que entienden que es “insostenible” y que, según su parecer, debe ser corregida para garantizar, también, que Tabarca sea declarada reserva de la biosfera de la UNESCO, tal como ha planteado Compromís a través de una enmienda en los presupuestos que PP y Vox aprobarán el próximo 29 de mayo en sede parlamentaria.

Aitana Mas considera que “la presión actual de visitantes hace imposible que se pueda aceptar esta candidatura”, e insta a las instituciones a trabajar en la dirección planteada por Compromís.

Colaboración interinstitucional

De hecho, desde la coalición aseguran que su propuesta, que será presentada como moción en el Ayuntamiento y como proposición no de ley en las Cortes, sólo podrá ser efectiva si las diferentes instituciones colaboran entre sí.

Es por eso que instan al Ayuntamiento de Alicante a la implantación de una ecotasa que “revierta directamente en la gestión de la isla en materia de agua, residuos o servicios básicos como la sanidad o el transporte público” y que, según han aclarado, tendría que establecerse a través de un acuerdo con la Generalitat. En este contexto incluyen también al Ayuntamiento de Santa Pola, municipio desde el cual acceden una gran parte de los visitantes a la isla. De hecho, los empadronados en esta localidad y también en Alicante quedarían libres de pagar este impuesto.

Por otra parte, los valencianistas también interpelan a la Generalitat y al Gobierno central que garanticen el transporte público a la isla, previsto por ley, con horarios entre las 7 y las 8 de la mañana, a mediodía y también por la tarde.

La medida, que aún debe de ser debatida, choca a priori con la posición del Consell, contrario a establecer tasas turísticas u otro tipo de impuestos extraordinarios en las principales destinaciones vacacionales.

Así y todo, Compromís insiste en los perjuicios que se derivarían, según su criterio, de no establecer una regulación turística en la isla, y apunta no solo a la “saturación” sino también a la “desprotección de la reserva natural” y también al “hundimiento de casi todo el patrimonio”, según expresaba Rafa Mas.

Por último, según aseguraba el concejal y portavoz, esta demanda la emiten también los vecinos de la isla, e incluso también la asumen los hosteleros, principales protagonistas de la economía tabarquina y que lamentan que “ocho de cada diez visitantes llevan bocadillo y bebida y no consumen en la isla”, en palabras del edil.

Respuesta de Barcala

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha sido preguntado en una atención a medios por las medidas planteadas por Compromís. El primer edil ha criticado que estas propuestas son "lo mismo que llevan planteando 10 años", incluidos "los ocho de Botànic" y, durante los cuales, "no las llevaron a cabo". "Estamos ahora con el Plan Especial de Tabarca: es un momento estupendo para plantear, para trabajar esas iniciativas y trabajarlas con seriedad", ha dicho el alcalde, que ha apuntado que durante las anteriores dos legislaturas, cuando PSOE y Compromís "eran competentes para establecer la ordenación de los atraques" o "para el transporte" desde el gobierno autonómico "no hicieron nada de nada".

A su vez, Barcala ha defendido que durante su mandato el Ayuntamiento ha comprado "todo el campo de Tabarca precisamente para eliminar cualquier posibilidad de especulación de cualquier tipo". Además, también ha criticado al tripartito de izquierdas en el Ayuntamiento, que lideró como alcalde Gabriel Echávarri entre 2015 y 2018, dejó "muerto de risa" el Plan Integral sobre la isla que el propio Barcala, dice, elaboró cuando fue concejal antes de 2015. "Ahora vamos dirigidos a poner las máximas restricciones a la edificabilidad en la isla y a la protección de todos los elementos patrimoniales. Que se sumen ahí y que aporten. Lo de las tasas, no las pusieron nunca", ha censurado. En cuanto a esto último, Barcala ha reconocido no ser partidario de la ecotasa. "Ese modelo a nosotros no nos sirve".