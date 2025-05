Los fuegos de Hogueras se quedan sin espectáculo acuático por el cambio de ubicación

No habrá fuegos artificiales sobre el agua en el próximo concurso de Hogueras. El espectáculo pirotécnico que cada año iluminaba el cielo desde la playa del Cocó en honor a San Pablo y San Pedro se despide, al menos por esta edición, de su tradicional puesta en escena y ahora, también, de los fuegos artificiales acuáticos. La razón se encuentra en el traslado del lugar de disparo a la pasarela volada del puerto de Alicante, una nueva ubicación que, aunque garantiza la continuidad del evento que debía trasladarse debido a las obras en el espigón del Cocó, no permite la instalación de los fuegos acuáticos que tanto identificaban estas celebraciones.

Sin disparo sobre el mar

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, explicó en respuesta a los medios de comunicación tras la presentación del cartel anunciador de las Hogueras 2025, que la decisión se debía a criterios técnicos relacionados con la distribución de la pasarela volada. "Tras todas las reuniones técnicas con pirotécnicos, Policía, Protección Civil, el Puerto y los técnicos de la concejalía de Fiestas, se ha considerado que era la zona más oportuna y cercana para disparar este año los fuegos artificiales", declaró Cutanda aunque especificó que "no podrán ser disparados" los elementos acuáticos.

El problema principal no es la distancia ni la visibilidad, que, según la concejala de Fiestas, está garantizada desde diferentes puntos del litoral de la ciudad, sino las limitaciones físicas del nuevo enclave. "No podrán ser disparados en el agua directamente dado que la barrera que tiene actualmente la pasarela no permite inclinación de los fuegos artificiales, y estos necesitan una cierta inclinación para poder ser disparados”, señaló Cutanda.

Este detalle choca directamente con las bases del concurso pirotécnico, en las que se especifica que "los fuegos serán eminentemente aéreos, aunque también podrán incorporar elementos acuáticos, siempre con orientación hacia el mar". Este año, sin embargo, el espectáculo tendrá que prescindir de ese componente.

Vocación de permanencia

Pese a que el cambio responde a una necesidad puntual, las obras en el espigón del Postiguet que afectan a la playa del Cocó, desde el Ayuntamiento de Alicante ya se empieza a hablar de la pasarela del puerto como algo más que una solución temporal.

El alcalde, Luis Barcala, abrió la puerta en el mismo acto a mantener la nueva localización en futuras ediciones. "Los fuegos se van a disparar desde la pasarela volada del muelle de Poniente, que es un sitio idóneo. Probaremos si satisface a todo el mundo y, si vemos que es un emplazamiento mejor, ¿por qué no quedarse en esa ubicación?”, declaró Barcala

El alcalde destacó el esfuerzo por encontrar un punto en el que el desarrollo del concurso de fuegos artificiales fuera viable. "Se ha trabajado muchísimo en buscar un emplazamiento que pudiera suplir la tradicional del Cocó y que llevara consigo ventajas, y yo creo que las puede reunir. Vamos a probar", destacó Barcala.

Cambios

La nueva plataforma, una estructura de 350 metros de largo por ocho de ancho junto al Museo de la Volvo, fue inaugurada en 2008 con motivo de la salida de la regata Ocean Race. Está diseñada para permitir el paso peatonal y ofrecer vistas del frente marítimo, y ahora también servirá como escenario del certamen pirotécnico más esperado de las fiestas alicantinas. En su elección se han valorado los puntos de visión desde otros enclaves, como la avenida de Villajoyosa (La Cantera), la playa de la Almadraba o la superficie de Puertoamor, lo que permitirá una experiencia similar a la que ofrecía el Cocó, aunque sin los reflejos sobre el agua ni los efectos especiales que eso conllevaba.

Un certamen con historia

El Concurso de Fuegos Artificiales, que se celebra del 25 al 29 de junio tras la Cremà, comenzó su andadura en 1946 y ha tenido distintas ubicaciones a lo largo de su historia, desde la plaza de Canalejas en sus inicios, hasta la dársena del puerto y el muelle 12. Sin embargo, hacía décadas que no abandonaba el entorno del Cocó.

A pesar de la alteración en el lugar de disparo, el calendario del certamen se mantiene intacto. Para este 2025, está previsto que participen en el concurso la pirotecnia Turis, el 25 de junio; Fuegos Artificiales del Mediterráneo, el 26; Hermanos Ferrández (en sustitución de Pirotecnia Ferrández por un error de agenda), el día 27; Gironina; el 28 y, por último, Hermanos Sirvent para cerrar el ciclo la noche del 29 de junio. En 2024, Hermanos Ferrández, con sede en Beniel (Murcia), se alzó con el primer premio del jurado en el concurso de Castillos de Fuegos Artificiales.

Condiciones del concurso

El calibre máximo permitido será de 175 mm, sin carcasas ni cambios de repetición, aunque se permitirán algunas carcasas de hasta 125 mm con efectos especiales. En total, cada espectáculo deberá igualar o superar los 350 kilos de material pirotécnico (NEC). Los disparos, presupuestados cada uno de ellos en 19.000 euros, se deberán efectuar ininterrumpidamente sin solución de continuidad. La ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.