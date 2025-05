Investigadores de Alicante estudian medidas para que pacientes con un infarto o un ictus no dejen las medicinas

Mejorar la adherencia a los tratamientos en personas con antecedentes de enfermedad cardiovascular como un infarto o un ictus desde los centros de salud de Atención Primaria es el objetivo de un estudio que se va a poner en marcha en el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), dependiente de la Conselleria de Sanidad, cuyo diseño ha sido publicado en la revista Frontiers in Medicine.

Entre los motivos más frecuentes por los que los pacientes no toman correctamente su medicación está el olvido o falta de rutina, sobre todo, si toman varios medicamentos. Otra causa es la ausencia de información, cuando se dan casos en los que las personas no saben por qué es importante seguir el tratamiento o no entienden cómo funciona.

Efectos secundarios

Los posibles efectos secundarios de la medicación también se encuentran entre los motivos de abandono del tratamiento sin informar al médico, así como la falsa sensación de bienestar cuando las personas no notan síntomas al tomar la medicación pautada y consideran que ya no es necesaria

El autor principal del proyecto de investigación es Francisco Manuel Lidón, que forma parte del grupo de investigación en Atención Primaria de Isabial, liderado por Alba Isabel de Juan. Lidón también es médico residente en el centro de salud de Babel, del departamento de salud Alicante-Hospital General.

El investigador Francisco Manuel Lidón ha explicado que “sabemos que tomar la medicación de manera constante reduce el riesgo de sufrir otro evento cardiovascular, pero muchas personas dejan de hacerlo con el tiempo”. Por este motivo, ha indicado el investigador, “queremos comprobar si una serie de sesiones educativas y herramientas de apoyo pueden ayudar a que más pacientes sigan su tratamiento correctamente y, en consecuencia, mejorar su salud y calidad de vida”.

Un año de duración

La intervención prevista en el proyecto, que durará un año, pretende ayudar a las personas que sufren este tipo de patologías a seguir mejor su tratamiento. Algunas de estas acciones son charlas individuales y grupales donde los profesionales sanitarios explican de forma clara la importancia del tratamiento y resuelven dudas.

Se propone potenciar el uso de recordatorios en el móvil, como alarmas o aplicaciones, para que los pacientes no olviden tomar la medicación

También se propone potenciar el uso de recordatorios en el móvil, como alarmas o aplicaciones, para que los pacientes no olviden tomar la medicación, así como el apoyo de las oficinas de farmacia para proporcionar pastilleros organizados y facilitar la toma de medicamentos. Además, se fomenta la corresponsabilidad, ya que se pretende que los pacientes sean parte activa de su tratamiento, que entiendan su enfermedad y se sientan motivados para cuidarse.

Principal causa de muerte

Los profesionales sanitarios estiman que menos del 50% de los pacientes toma correctamente su medicación al año de iniciar su tratamiento. Un dato que ha estimulado la puesta en marcha de este proyecto de investigación centrado en patologías cardiovasculares, teniendo en cuenta que estas enfermedades son la principal causa de muerte en el mundo.

El investigador Lidón ha insistido en que “aunque existen medicamentos muy efectivos para reducir el riesgo de nuevos problemas, muchos pacientes no los toman como deberían. Esto aumenta la posibilidad de sufrir otro infarto o ictus, empeora su calidad de vida y aumenta el riesgo de muerte, por lo que es fundamental encontrar una solución práctica que ayude a los pacientes a seguir su tratamiento a largo plazo”.

"Muchos pacientes no toman la medicación como deberían. Esto aumenta la posibilidad de sufrir otro infarto o ictus" Francisco Manuel Lidón — Investigador

Reducir hospitalizaciones

En este sentido, el investigador ha considerado que “este grupo de pacientes puede obtener un gran beneficio con una mejor adherencia a la medicación, reduciendo hospitalizaciones y complicaciones graves. Sabemos que la falta de seguimiento del tratamiento es un problema frecuente en estos pacientes, así que es un área prioritaria para investigar”.

El proyecto de Francisco Manuel Lidón publicado en Frontiers in Medicine forma parte de su tesis doctoral, dirigida por el catedrático de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Domingo Orozco, y ha sido galardonado con el primer premio al mejor proyecto de investigación en la categoría de médicos residentes en el 46 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).