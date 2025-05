El 75 % de las plazas MIR de Medicina Familiar están aún vacantes en la provincia de Alicante

Tres de cada cuatro plazas MIR de la especialidad de Medicina de Familia están aún vacantes en la provincia de Alicante a falta de una semana para que finalice la adjudicación que el Ministerio de Sanidad inició el 5 de mayo, y que terminará el día 28. Una tendencia similar a nivel de la Comunidad Valenciana y en general en todo el país: detrás están las condiciones laborales de la Atención Primaria, con agendas saturadas y días con hasta 50 y 60 pacientes por facultativo. Médicos y representantes de estos profesionales coinciden en que los nuevos sanitarios prefieren trabajar en la medicina privada o en el extranjero debido a las mejoras frente a la sanidad pública.

"Laboralmente, es una especialidad que está muy mal porque las agendas son interminables y la sobrecarga es brutal. Sabemos cuándo empezamos pero no cuándo acabamos la consulta, la especialidad laboralmente está desprestigiada porque tenemos que ir a toda velocidad viendo pacientes y eso a los médicos no nos gusta", explica María José Gimeno, vicesecretaria general del Sindicato Médico en la Comunidad Valenciana.

Sin tope de pacientes

La facultativa de Familia aclara que la sobrecarga puede afectar a cualquier otra especialidad médica y quirúrgica pero la mayoría tienen un máximo de pacientes, algo que no sucede en los centros de salud. "Podemos empezar con 30 o con 35 pacientes y acabar con 55 o 60 pacientes. Eso no nos permite hacer bien nuestra labor y la gente (los graduados) no lo quiere".

Por ello, augura que, como ha sucedido otros años, quedarán plazas de Medicina de Familia al final de la adjudicación pese a que "es una especialidad preciosa".

Oferta de plazas

Este año la oferta total del MIR en todas las especialidades médicas es de 873 plazas en toda la Comunidad Valenciana, de ellas 287 en la provincia de Alicante. De ese total, entre las tres provincias se ofrecían al principio del proceso 233 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria. Hasta este mediodía, los graduados que acaban de terminar sus estudios de Medicina y que se incorporarán a hospitales y centros de salud los días 5 y 6 de junio para iniciar su formación habían pedido solo 65 de estas plazas, quedando vacantes 168.

En la provincia de Alicante la oferta inicial en Familia era de 81 plazas. Se han adjudicado (hasta las 11.30 de hoy) un total de 18 y siguen sin cubrirse 63. De ellas, siete están en el departamento de salud de Alcoy; 3 en el de Alicante-Hospital General; 7 en el de Dénia; 6 en Elche-Hospital General; 8 en el área del Vinalopó; 9 en el departamento de Elda; 8 en Orihuela; 3 en el de Sant Joan d'Alacant; 5 en Torrevieja y 7 en La Vila.

La primera plaza de Medicina Familiar y Comunitaria elegida en toda la Comunidad Valenciana fue en el departamento de Alicante-Hospital General, con la nota 654 de todo el país. Este departamento ofertaba inicialmente diez plazas, por siete Alcoy, ocho Dénia, ocho La Vila, nueve Elda, ocho Orihuela; Elche diecisiete (8 en departamento del Vinalopó y 9 el Hospital General); 5 Torrevieja y 9 Sant Joan. La mayoría siguen libres.

Hay trabajo

"Problemas a la hora de tener una plaza en la especialidad no hay ninguno. Cualquier médico de Familia tiene trabajo actualmente donde quiera y como quiera. El problema es que incluso los especialistas que acaban el MIR no se suelen quedar en Atención Primaria por las condiciones laborales", añade Gimeno.

La médico y representante sindical apunta que "mucha gente ve el panorama y optan por la Medicina privada. Ahora hay mucho interés por la Medicina Estética". Otro puesto codiciado es el de Urgencias hospitalarias, y opciones que van al alza son Hospitalización a Domicilio, Documentación o Planificación Familiar.

Al extranjero

Cada vez son más los que optan por irse al extranjero. "Un médico de familia en otros países de la Unión Europea puede ver 15 o 20 pacientes al día. No tiene nada que ver con las agendas aquí ni con las condiciones económicas. Eso pasa en todas las especialidades pero en Medicina de Familia el sueldo puede multiplicarse por tres". La mayoría de los jóvenes habla inglés, y en el caso de los países que tienen otra lengua se les facilita un profesor, además de una vivienda, y buenas condiciones para sus familiares más próximos.

Otro problema es que las plantillas de los centros de salud están más envejecidas que las hospitalarias y en los próximos años se jubilarán muchos facultativos, por lo que hacen falta nuevos candidatos que no están llegando. "No sabemos lo que va a pasar en Atención Primaria. O cambian las condiciones laborales o tenemos un problema".

Meros transcriptores de recetas

En esta línea, Concha Giner, directora médica de HLA Vistahermosa, en Alicante, recalcó el martes en la jornada Infosalud 2025 en el Club INFORMACIÓN, que el hecho de que se queden plazas sin cubrir supone que "algo habrá por lo que (los MIR) no eligen Medicina de Familia, una de las especialidades más populares que hay, porque es el médico que sabe un poco de todo. Pero algo ocurre con ellos, ¿cómo puede ser que en Atención Primaria están viendo 60 pacientes al día? Están convirtiéndose en meros transcriptores de recetas y no pueden atender a sus pacientes".

La médico recordó que para formar a un médico se tardan diez años, y que los colegios profesionales coinciden en que hay que dar una vuelta al sistema MIR. "De hecho, hay muchos egresados que luego no cogen plaza MIR después de 6 años de estudio y salen de España".