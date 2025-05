Educación autorizó la nueva escuela infantil Siete Enanitos de Alicante sin supervisar las instalaciones

Los vecinos de El Pla no cesan en su oposición a la nueva escuela infantil Siete Enanitos, establecida de forma provisional en las instalaciones del antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá, en el patio interior entre varios bloques residenciales. Tras los primeros meses de funcionamiento del centro, advierten de que Educación autorizó las instalaciones sin supervisar los trabajos y con documentación insuficiente. Por su parte, la conselleria que dirige José Antonio Rovira asegura que se trata de una situación "excepcional" y que, como tal, está contemplada en la normativa autonómica.

Después de que el Ayuntamiento de Alicante optase por derribar y construir de nuevo la escuela, desalojada por la vía de urgencia al detectarse problemas estructurales, la polémica se trasladó al barrio de El Pla. Allí, los residentes han rechazado desde un primer momento las instalaciones por las molestias que genera el ruido del centro a las viviendas situadas en torno a las aulas. Además, alertaban de que la construcción incumplía los requisitos fijados por la conselleria, al no contar con entrada propia, sino que comparte la de los domicilios particulares, generando igualmente problemas de seguridad.

"No se supervisan proyectos básicos"

Ahora, tras tener que acudir al Síndic de Greuges porque Educación les denegaba el acceso al expediente al no considerarles "parte interesada", la asociación vecinal de la zona alerta de que las nuevas instalaciones no han sido debidamente revisadas y que la documentación aportada por el Ayuntamiento es insuficiente. El informe, entregado por la conselleria tras la mediación del defensor del pueblo valenciano, justifica que "no se supervisan proyectos básicos ni de ejecución, sino una documentación técnica justificativa independiente".

No obstante, también reconoce que, en este caso, los documentos aportados estaban "compuestos exclusivamente por planos", además de que "no se ajustan a los requisitos de la documentación", están "sin firmar" y, por tanto, "no aportan datos significativos al trámite".

Más concretamente, el departamento autonómico de Rovira apunta respecto a una de las aulas que "se carece de información sobre las dimensiones que permita afirmar que se cumplen los porcentajes exigibles". Igualmente, se asume que "no se dispone de aseos accesibles para personal ni para personal externo".

Explicaciones de Educación

Pese a ello, el traslado de Siete Enanitos a estas instalaciones provisionales, fue aprobado por Educación a petición del gobierno municipal, que rechazó en todo momento las solicitudes de los vecinos para buscar una ubicación alternativa. Desde la conselleria aseguran que "excepcionalmente, las autorizaciones se pueden conceder con un carácter provisional por un periodo de tres años, como ocurre en este caso".

Una justificación que se recoge en la Disposición adicional Segunda del decreto 2/2009, de 9 de enero, referente a las autorizaciones provisionales: "Excepcionalmente, por razones acreditadas de necesidades de escolarización en zonas que no cuenten con la oferta suficiente para cubrir las necesidades socioeducativas de dicha zona, la conselleria podrá autorizar a centros cuyas instalaciones no reúnan algunos de los requisitos establecidos en el presente Decreto", refleja el documento.

Además, Educación recuerda que existe una certificación de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante "en la que se señala que existen razones educativas para satisfacer la conciliación familiar". Por último, la conselleria se apoya también en un informe del servicio de infraestructuras educativas en el que se señala que "las instalaciones pueden acoger la composición de unidades solicitada".