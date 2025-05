Los hosteleros reclaman una reunión con Barcala antes de que decida sobre el control al ocio nocturno de Alicante

Los hosteleros de Alicante no quieren esperar a que se resuelvan las alegaciones a las Zonas Acústicamente Saturadas de Castaños y el Casco Antiguo. El sector reclama una reunión con el alcalde, Luis Barcala, antes de que el equipo de gobierno se pronuncie sobre las medidas para tratar de reducir el ruido del ocio nocturno. De no conseguirlo, los empresarios no descartan abrir la vía judicial por lo que consideran unas restricciones "injustificadas".

Desde la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa) insisten en que las medidas avanzadas por el Consistorio (principalmente un adelanto de la hora de cierre de los locales y una reducción de las mesas y sillas al 50 %) se han impulsado basándose en unas mediciones desactualizadas. La agrupación recuerda que los registros de los sonómetros son previos a la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, que también ha reducido los horarios de los veladores, lo que los invalidaría como "prueba". Por ello, reclaman un encuentro con el ejecutivo local a fin de justificar sus alegaciones para que sean tenidas en cuenta.

Pese a que el alcalde, Luis Barcala, ya abrió la puerta a "suavizar" las medidas anunciadas en un primer momento, desde Alroa entienden que cuentan con motivos suficientes para bloquear por completo la tramitación de las ZAS, que considera que no han sido debidamente fundamentadas por el equipo de gobierno, sino que obedecen únicamente a la presión vecinal. En este sentido, la organización insiste en que, pese a que lo mejor para todas las partes sería no tener que recurrir a ello, la vía judicial es una posibilidad que sigue sobre la mesa, debido al impacto económico que tendría para sus socios el recorte del ocio nocturno.

En cualquier caso, no parece que el futuro de las ZAS vaya a resolverse de forma ágil. En 2024, el alcalde ya fijó su puesta en marcha para antes del mes de julio. Una meta que se fue posponiendo paulatinamente, desde que el vicealcalde Manuel Villar anunciase en septiembre del pasado año que era "cuestión de unos días". Ahora, casi un año después del anuncio inicial de Barcala, el equipo de gobierno popular no se aventura a determinar una fecha específica para su puesta en marcha.

Las medidas:

En concreto, y hasta que se resuelvan las ("muchas y contradictorias", según Barcala) alegaciones presentadas, la declaración de las Zonas Acústicamente Saturadas prevé cambios importantes en los permisos para la hostelería y el ocio nocturno de las áreas afectadas: el entorno de la calle Castaños y el del Centro Tradicional. En cuanto al interior de los establecimientos, aquellos con licencia de discoteca podrán abrir como máximo hasta las 3:00 de la madrugada en fines de semana y vísperas.

Por lo que respecta a los horarios de los veladores, solo será posible en horario de 08:00 a 00:00 horas con carácter general, debiendo quedar totalmente retirado el mobiliario a medianoche. Durante los meses comprendidos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se ampliará este horario las noches de los viernes, sábados y víspera de festivos, en media hora, siendo posible la ocupación del dominio público con mesas y sillas en horario de 8:00 horas a 00:30 horas.