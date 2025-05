El PP se volverá a quedar solo en la conmemoración del bombardeo del Mercado Central de Alicante

Una división previsible. El acto institucional convocado por el Ayuntamiento de Alicante para conmemorar, el domingo 25 de mayo, el aniversario del bombardeo del Mercado Central por parte de la aviación italiana (aliada con el bando franquista) en el contexto de la Guerra civil y que dejó más de 300 víctimas, no contará con la presencia del resto de partidos que forman parte de la corporación municipal.

PSOE, Compromís y Esquerra Unida han anunciado que rechazan la invitación al acto y, aunque por razones diferentes, Vox también hará lo propio. Una situación que ya se dio el año pasado, cuando el PP celebró el acto institucional sin la asistencia de ningún otro grupo político, y que este año se volverá a dar.

Concretamente el domingo, cuando tendrá lugar a las 11:15 horas de la mañana la conmemoración organizada por la Concejalía de Cultura, dirigida por Nayma Beldjilali, en el mismo Mercado Central. Según fuentes del Ayuntamiento, no está confirmada la presencia del alcalde, Luis Barcala, y el acto incluirá la interpretación de dos piezas musicales de alumnos del Conservatorio Óscar Esplá, intervención oficial, ofrenda floral, minuto de silencio y la lectura poema Miguel Hernández ante el memorial ubicado en el suelo de la plaza 25 de mayo, nombre dedicado precisamente a la fecha del bombardeo, que se produjo en 1938.

Argumentos

Desde el PSOE, la portavoz municipal Ana Barceló entiende que el PP “quiere lavar su imagen convocando este acto mientras la política de la Generalitat Valenciana va en dirección contraria a la memoria, justicia y reparación que merecen las víctimas de la dictadura franquista”, ha dicho haciendo referencia, también, a la retirada de subvenciones a entidades memorialistas en los presupuestos autonómicos de este año.

Rafa Mas, portavoz de Compromís, considera “muy hipócrita” que “el gobierno del PP, el mismo que acabó con la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática impulsada en 2015” y que dirigía la propia coalición valencianista, “organice aparte un acto del convocado por la comisión, cuando el PP niega año tras año la subvención a la propia comisión que históricamente organiza el acto”.

El citado acto de la Comisión Cívica tendrá lugar un día antes, el sábado a las 11:00, y asistirán los partidos de izquierdas con representación en el Ayuntamiento. También EU-Podem, quien a su vez ha rechazado asistir el domingo a la conmemoración institucional por estar “convocado de forma unilateral, sin diálogo previo con la Comisión Cívica ni con el movimiento memorialista de la ciudad” y por considerarlo “un intento de blanqueo y propaganda por parte del gobierno municipal del PP”.

Destacan, además, que en la invitación “no hay ni una sola mención a que fue un bombardeo fascista ni hay reconocimiento a las víctimas del franquismo”.

Por su parte Vox, en boca de la portavoz Carmen Robledillo, esgrime otras razones para justificar su ausencia y muestra el "máximo respeto" a las víctimas de aquel bombardeo, pero no acudirán ni al acto de la Comisión Cívica ni al del Ayuntamiento de Alicante porque "ambos buscan remover unos hechos lamentables de nuestra historia con fines ideológicos".

La Comisión Cívica

Más allá de los partidos está la Comisión Cívica, que se ha encargado tradicionalmente de organizar el acto de conmemoración, aunque casi nunca con el acompañamiento de los distintos gobiernos municipales que ha habido.

Vicente Armengol, uno de los portavoces de esta entidad, afirma que el gobierno municipal de Alicante ha sido invitado al acto del sábado, aunque dan por hecho que no asistirá (el Ayuntamiento no ha confirmado si enviará o no a alguno de sus representantes). A su vez, confirma también que la Comisión Cívica no participará en la conmemoración institucional del domingo.

Entre las razones de esta decisión está el hecho, explican, de que el Ayuntamiento no ha participado en actos similares como el recuerdo a la partida del barco Stanbrook a finales de marzo o el homenaje a las víctimas de la dictadura en el cementerio en las mismas fechas, cuando también se le brindó un recuerdo al poeta Miguel Hernández.

Además, Armengol reprocha que el gobierno municipal no ha satisfecho sus demandas. Apunta, por ejemplo, que el pasado 12 de diciembre se reunieron con la concejala de Cementerios, Cristina García Garri, para hablar “del estado lamentable en el que se encuentran las parcelas 12 y 19”, donde se encuentran las fosas comunes, muchas de ellas aún sin exhumar. “Seguimos esperando a que nos llamen para comprobar in situ la situación de las parcelas”, lamenta.

Por otra parte, tal como también hacen los partidos de la oposición, Armengol se muestra crítico con el recorte presupuestario en materia de memoria democrática a nivel autonómico o con la aprobación de la llamada Ley de concordia con los votos de PP y Vox.

Precedentes

No es la primera vez que se da esta situación. El PP ya celebró a solas este homenaje el año pasado, y en la legislatura anterior llegó a no participar y a darle todo el protagonismo a Ciudadanos, con quien compartía el ejecutivo local. Uno de los precedentes que evidencian la distancia entre el PP y la Comisión Cívica se vio en 2013, cuando se cumplía el 75 aniversario del bombardeo y se instaló el memorial que recuerda a las más de 300 víctimas luciendo la palabra “fascista”, en referencia a la aviación italiana responsable, tras la negativa inicial del Ayuntamiento de Alicante (entonces gobernado por Sonia Castedo) a incluirla.

En aquél acto, en el que también participó el PP, el entonces concejal Adrián Santos, que formaba parte de esta formación, fue abucheado cuando fue a dar el discurso como representante de su partido en una cita en la que sí que participaron representantes de todos los grupos municipales.