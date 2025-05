Rubén Hernández: "La Gala de Candidatas es el mejor escaparate que los diseñadores de Alicante podemos tener"

PREGUNTA: Ha sido nombrado pregonero de las Hogueras 2025. ¿Qué sintió al recibir la llamada del alcalde?

RESPUESTA: Fue algo que no me esperaba. Aunque en algún momento me lo planteé debido a mi trabajo y mi vinculación con las Hogueras, nunca lo esperé. Cuando el alcalde, Luis Barcala, me llamó para comunicarme que la Corporación quería que fuera el pregonero, me quedé en blanco. Le agradecí el encargo, pero necesité unos días para pensarlo. Lo comenté con algunas personas cercanas y me animaron: "¿Por qué no tú? Eres muy válido". Al final, decidí aceptar con mucha ilusión. El poder pregonar la Fiesta de tu ciudad y más, siendo alicantino y foguerer, es un orgullo.

P: ¿Qué papel tendrá su barrio, Santa Cruz, en su pregón?

R: Estará muy presente. Nací allí y he tenido la suerte de conocer a muchas personas ilustres del mundo de las Hogueras que hoy ya no están. También estarán presentes en mi discurso mis clientas, mis belleas y, por supuesto, la Fiesta.

P: ¿Cuál es su vinculación con las Hogueras?

R: Aparte de mi trabajo, sigo muy vinculado. En lo profesional mantengo mi tienda de indumentaria. En cuanto a la Fiesta, he sido banderín, he pertenecido a distintas hogueras como Florida Portazgo y ahora formo parte de la hoguera de Sant Blai de Dalt. Mi actividad laboral me limita, pero sigo muy involucrado, sobre todo con las bellezas. Me emociona verlas en pasarela luciendo mis trajes, es un momento muy bonito con el que te vuelcas para que luzcan preciosas. Casos como el de Alba Muñoz, con el traje de fiesta que preparamos para su despedida, han sido para mí un orgullo.

P: ¿Tiene algún acto favorito de las Hogueras?

R: Sí, el momento en la plaza de toros cuando todas las candidatas salen con sus trajes de noche. Siempre me emocionan esos momentos previos a la elección. Es un instante cargado de sentimientos, tu trabajo, tus ilusiones y la cercanía que tienes ya hacia esas chicas, creo que para mí es el momento más especial de las Hogueras.

P: Hace 25 años abrió su primera tienda en Florida Portazgo. ¿Cómo fue aquel inicio?

R: Florida fue el barrio ideal, muy festero. Siempre tuve metas claras, desde niño. En ese momento, estaba muy vinculado a las hogueras, trabajaba con mi hermano Balvino y decidí independizarme y empezar a crear. Las propias bellezas empezaron a pedirme trajes de novia alicantina o para la pasarela y eso me abrió nuevas puertas.

P: ¿Ese fue el paso hacia la moda nupcial?

R: Exacto. Fue la demanda, sobre todo de las bellezas, la que me llevó ahí. Es verdad que ahora mi currículum es más extenso, y hay clientas que vienen de fuera de España que desconocen mi faceta vinculada a las Hogueras, pero son mis orígenes y estoy orgulloso de ellos. La costura es muy creativa y siempre he necesitado crear, desde que nací.

Rubén Hernández, pregonero de las Hogueras: "No podría elegir entre la indumentaria y los trajes de novia" / JOSE NAVARRO

P: ¿Cómo ve la moda en Alicante?

R: Tenemos buena cantera de diseñadores. Alicante es una ciudad con mucha moda, y hay muchos artistas. En cuanto lo nupcial, hay quien dice que la gente ya no se casa, pero sí que se casa, y busca cada vez más exclusividad y trato personalizado.

P: Si tuviera que elegir entre la indumentaria y la moda nupcial, ¿con cuál se quedaría?

R: Sería complicado. No podría elegir entre la indumentaria y los trajes de novia.

P: ¿Tiene un traje favorito dentro de la indumentaria?

R: El de novia alicantina. Es el más representativo. Los trajes del siglo XVIII o del siglo XIX tienen un denominador común con muchos de la Comunidad Valenciana. Pero pienso que el de novia alicantina, con la mantilla, es el más representativo.

Cambios

P: ¿Cree que ha habido evolución?

R: Sí, sobre todo en la de caballero. Hace 15 o 20 años apenas se variaba. Ahora hay más diversidad, más atrevimiento, son más presumidos y van correctamente vestidos en cuanto a complementos.

P: Hablaba de la gala de candidatas como su acto favorito, ¿qué supone para usted este momento?

R: Es el mejor escaparate que los diseñadores de Alicante podemos tener. Alicante no tiene alfombras rojas para lucir este tipo de vestidos y esta pasarela es la más deseada por todos nosotros. Para las chicas también es un momento muy especial. Llevo 25 años diseñando para esta gala y pienso que para la mayoría ese momento es de las cosas que más les gusta.

P: ¿Qué valora al diseñar un vestido para ese acto?

R: El físico es importante, pero sobre todo hay que saber resaltar lo mejor de cada una. Intento que cada vestido sea único, acorde a su personalidad. Fuera de España llaman mucho la atención, sobre todo el que lleva la Bellea del Foc, que es el más esperado por el público. Para ese momento siempre he intentado hacer vestidos espectaculares, como si fueran de la Met Gala.

P: ¿Ha dicho alguna vez que no a un encargo?

R: En el ámbito de las belleas, no. Pero fuera de ese entorno, sí. Hay peticiones que no encajan con mi estilo o no me convencen. Afortunadamente, la mayoría confía plenamente en mí, son un encanto y yo soy feliz de verlas disfrutar.

P: ¿Observa el trabajo de otros diseñadores en las galas?

R: Sí, claro. Siempre estamos pendientes de nuestro trabajo, de que esté todo impecable, es un día de nervios. Pero hay veces que otros diseñadores hacen trabajos preciosos y nos fijamos. Cuando el trabajo está bien hecho, venga de donde venga, hay que saber reconocerlo, eso es ser profesional.

P: ¿Qué le queda por hacer en la indumentaria?

R: Es un campo más limitado por tratarse de tradición. Dentro de las tradiciones puede haber tendencias en cuanto a tejidos o colores, pero no se puede innovar demasiado.

P: ¿Y en moda de noche?

R: He hecho de todo. El vestido de Alba Muñoz fue muy bien acogido, igual que el de Marina Niceto. El año que viene, si todo va bien, vestiré a Adriana Vico. Eso genera cierta ansiedad, porque siempre quiero igualar o superar lo anterior. Me lo tomo con la misma responsabilidad que hace 25 años.

P: ¿Algún reto profesional pendiente?

R: Siempre necesito tener retos. Cuando no los tenga, será mala señal. Soy joven, me quedan cosas por hacer y todos los años me propongo metas nuevas, tanto personales como profesionales. Siempre hay camino por recorrer.