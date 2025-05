Vecinos de Alicante piden al Ayuntamiento que habilite un espacio para evitar el reparto de alimentos en la calle

Polémica en el entorno de la plaza de Séneca de Alicante por el reparto de alimentos a personas vulnerables. Vecinos de la zona lamentan que la actividad que se lleva a cabo habitualmente en el entorno genera problemas de seguridad y salubridad para el barrio, y solicitan al Ayuntamiento que habilite un espacio para realizar esta acción solidaria.

En torno a las 20:30 horas, la furgoneta de una entidad social estaciona en la calle Italia. A ella se acercan decenas de personas en situación de vulnerabilidad, a las que se ayuda con el reparto de alimentos cada día. Tras ello, buena parte de los usuarios del servicio, muchos de ellos personas sin hogar, pernocta en los alrededores de la antigua estación de autobuses. "Duermen en el Espacio Séneca pero también en los portales de los edificios particulares", apunta la presidenta de la asociación de vecinos de la zona, Pilar García, quien añade que "también tienen sus necesidades y terminan haciéndolas en cualquier sitio, generando problemas de suciedad".

"Se les trata como a perros"

Sin embargo, García apunta que "el problema no son estás personas, que por supuesto que necesitan ayuda" sino "la falta de una solución por parte del Ayuntamiento". Al respecto, la representante vecinal sostiene que "el hecho de que se reparta comida en plena calle provoca que haya verdaderos tumultos" y asegura que tampoco es positivo para estas personas en situación de vulnerabilidad a las que se trata "como a perros", en referencia a que muchos terminan comiendo sentados en el suelo. "Tendrían que repartir los alimentos en un comedor, donde pudieran estar sentados y recibir la ayuda en condiciones, no en mitad de la calle".

Además, García sostiene que no se trata del único problema del que adolece la zona: "Llevamos meses con una falta de iluminación tremenda en ciertas calles, que están completamente a oscuras", destaca, mientras reclama al Ayuntamiento que "ponga medios" ya que "es obligación de los concejales y del alcalde cuidar el bienestar de los ciudadanos".

Problemas para las ONG

Pero no solo los vecinos, también las entidades solidarias señalan al Ayuntamiento en un contexto en el que lamentan un incremento de la presión policial para evitar este tipo de repartos de alimentos.

Desde enero, hasta cuatro organizaciones han sido advertidas de que no podían llevar a cabo repartos de alimentos en la vía pública. Dos de ellas, además, fueron sancionadas por este motivo. Tras este incremento en el coto a su labor solidaria, la Red de Atención a Personas sin Hogar (Reapsha) solicitó esta misma semana reuniones urgentes con el Ayuntamiento, la Subdelegación de Gobierno y el Síndic de Greuges para tratar de arrojar luz sobre una situación que no se explican: “Llevamos 16 años haciendo este trabajo porque las administraciones no llegan y vamos a seguir ayudando a quien lo necesite”, indicaron.

Tras una reunión extraordinaria celebrada este miércoles en la sede de Cáritas, las entidades concluyeron que era necesaria una explicación de las administraciones, dado que no contaban con información de por qué la Policía ha pasado de colaborar en los repartos a tratar de impedirlos. "Salimos de forma coordinada y nos estamos encontrando con muchos impedimentos", lamentó la portavoz Natalia Araujo, en declaraciones a INFORMACIÓN, quien añadió que “los recursos públicos ya no existen” dado que “el comedor del Centro de Acogida y Urgencias Sociales atiende solo a 15 personas externas”.