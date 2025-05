Sordera y alzhéimer, una relación evidente que se analiza en Alicante

Si los médicos hallasen la solución para eliminar la sordera ligada al envejecimiento (presbiacusia), los casos de demencia se reducirían en un 7 %, lo cual son millones de personas en el mundo. La pérdida auditiva tiene una importante correlación, recientemente descubierta, con un riesgo alto de neurodegeneración, especialmente de enfermedad de Alzheimer, por la menor estimulación cerebral y el aislamiento social que puede causar, según los expertos reunidos en Alicante en el XX Congreso Nacional de Audiología. La combinación de ruido con envejecimiento auditivo es letal.

Este encuentro, organizado por la Asociación Española de Audiología (AEDA), se celebra en el ADDA y reúne a investigadores, otorrinolaringólogos, logopedas y audioprotesistas de toda España y del extranjero para analizar los últimos avances científicos y clínicos en audiología, salud cognitiva y envejecimiento.

La pérdida de audición aísla de por sí a la persona, y esa falta de interacción social conduce a depresión es uno de los factores que acelera el deterioro cognitivo. Lo más preocupante es que con los actuales niveles de exposición al ruido, a los 50 años muchas personas ya tienen síntomas, que aún no son capaces de detectar porque son muy sutiles, pero que les encaminan a la sordera del envejecimiento y a una posible demencia.

Decibelios "brutales"

Sin embargo, lo más preocupante está por llegar: los médicos auguran en los años venideros una epidemia de jóvenes con déficit de audición por el uso extendido de auriculares desde los 13 años, o antes, unido a la asistencia a conciertos con fuentes de sonido de más de 100 decibelios, "niveles verdaderamente brutales". Las consultas médicas, afirman los profesionales, ya registran un repunte de visitas de jóvenes con problemas auditivos, lo que supone un mayor riesgo de enfermedad neurodegenerativa en el futuro.

¿Cuáles son los síntomas precoces de sordera? En forma de autodiagnóstico existen algunas pistas que justifican hacerse una prueba de audición como puede ser la dificultad para comprender el habla en entorno ruidosos, como un bar.

"Hay un síntoma que se suele dejar bastante de lado, que es cuando alguien dice, por ejemplo: háblame más alto, que no te estoy escuchando bien. Esto nos debería poner alerta", afirma el neurobiólogo José Manuel Juiz Gómez, director del Grupo de Investigación en Neurobiología Auditiva del Instituto de Investigación Biomédica-IIB de la Universidad de Castilla-La Mancha, y catedrático de Histología de la Facultad de Medicina de Albacete, quien se dedica a investigación experimental en la parte auditiva del sistema nervioso.

El canto de los pájaros

Otro es la pérdida de sensibilidad a las altas frecuencias, como el canto del pájaro. "Eso es un primer síntoma de alzhéimer. Pero incluso, aunque no haya ninguno evidente, hacerse una audiometría cuesta muy poco trabajo, se hace en cualquier centro de salud, en cualquier gabinete audiológico", señala el experto, que aboga por medidas preventivas, como estas pruebas no invasivas que se hacen en cinco minutos "y detecta si hay una pérdida de algún tono que pueda poner en la pista de una evolución hacia una pérdida auditiva".

Considera que también se puede controlar el ruido educando a la población en el aspecto del ocio, que se considera que tiene más riesgo que el ambiental generado por el tráfico, la industria o las actividades laborales, donde está regulado con medidas preventivas.

"Hay que concienciar especialmente a las poblaciones de más riesgo, como los jóvenes, porque su estilo de vida de ocio está vinculado al ruido, a la música muy fuerte. Estamos criando generaciones de sordos prematuros. Si seguimos la cadena, estamos produciendo generaciones de personas con deterioro cognitivo como consecuencia del déficit de sus sistemas auditivos. Es un campo naciente, por eso estos congresos son extraordinariamente importantes porque ponen el dedo en la llaga", explica Juiz Gómez, cuyo grupo hace investigación experimental qué mecanismos influye la pérdida de audición sobre el cerebro y viceversa.

José Manuel Juiz Gómez / INFORMACIÓN

La sordera como factor de riesgo más relevante para el alzhéimer se puede controlar con medidas preventivas como audífonos, señala, aunque no esté claro aún que estos influyan sobre el estado cognitivo. "Hay que investigar mucho todavía, no hay estudios sólidos al respecto pero el mensaje es que hay un vínculo directo entre sordera y estado cognitivo, y hay que empezar a trabajar tanto desde el punto de vista de la prevención como de los tratamientos porque es algo tan novedoso que no tiene un marco terapéutico".

Preocupación en la OMS

El vicedecano de Audiología en la Facultad de Medicina de la Universidad UVic-UCC de Barcelona, Francesc Roca-Ribes, abunda en que la Organización Mundial de la Salud ha hecho un estudio sobre la sordera auditiva ha alertado a todos los gestores de la sanidad de todos los países.

La conclusión del mismo es que como consecuencia del envejecimiento de la población y de los hábitos de la gente joven con la toxicidad del sonido está habiendo un aumento exponencial de la pérdida auditiva y "esto genera unos costes económicos brutales para las sanidades públicas".

Francesc Roca-Ribes / INFORMACIÓN

"Paralelamente, en los últimos años se ha evidenciado que la sordera es el factor evitable más frecuente de los que generan la aparición de los trastornos cognitivos. Empieza a ver una cierta inquietud en el sentido de que hay que empezar a tomar medidas para proteger esas pérdidas auditivas". Afirma que estas son muy peligrosas cuando en la mediana edad, a partir de los 50 años.

Los expertos avisan de que las personas sordas se caen más y van más a Urgencias

Así, incide en que las personas sordas se caen más y van más a urgencias. Todo esto hace que la salud auditiva tenga una influencia fundamental en el bienestar general de las personas, prosigue Roca-Ribes, quien en el congreso que se celebra en Alicante ha expuesto el papel de los audiólogos en la pérdida auditiva que genera tumores, que son relativamente frecuentes y que se denominan "schawannoma vestibular", que se origina en un nervio, en una región muy concreta de la fosa craneal posterior.