Vecinos de General Lacy denuncian que su calle se convierte en una "ratonera" en Hogueras

Encajonados entre barracas, hogueras y coches aparcados. Así se sienten vecinos de la céntrica calle General Lacy cada mes de junio. Acostumbrados desde hace décadas a convivir con la cara «b» de la Fiesta (ruido, calles cortadas, suciedad), ahora alzan la voz por lo que consideran una amenaza contra su integridad. «Tenemos una sensación de peligro porque la calle se ha convertido en una ratonera», asegura Juan Luis Fons, uno de los propietarios que han decidido dar un paso adelante para denunciar la situación a la que se exponen en los días grandes.

Los vecinos denuncian que desde hace tres años la barraca que se instala en General Lacy ha modificado su ocupación y ahora llega hasta la confluencia de dicha calle con Maisonnave, situación que, según lamentan, impide el acceso de los servicios de emergencia. Hasta entonces la barraca acababa en la manzana anterior, habilitando la salida y entrada de vehículos por la calle Poeta Vila y Blanco. «Los vecinos tienen miedo porque no creen que los bomberos, llegado el caso, puedan entrar rápido», indica Fernando Brotons, administrador de uno de los edificios.

Una de las fincas presentó en 2023 una instancia al Ayuntamiento exponiendo la preocupación y en el presente año ya se han sumado varias más. «Solicitamos que no se bloqueen todos los accesos a la finca, lo cual supone un riesgo importante en caso de emergencia, ya que es imposible que acceda una ambulancia o los bomberos», señala uno de los documentos registrados este año en el Ayuntamiento por una de las comunidades.

Además, en las instancias se recoge también que el bloqueo actual responde a un interés particular. «No se ha realizado por una necesidad de la Fiesta, sino para ampliar un negocio, que además obstaculiza los accesos de la calle», indican los vecinos en alusión a un bar que, según relatan, ha ensanchado su ocupación al haber modificado la barraca su extensión.

El Ayuntamiento ya contestó a una de las solicitudes y aseguró que la barraca cumplía con la normativa, pero los vecinos amplían el foco y centran su denuncia en el análisis del entorno de la calle. «Tenemos una tienda textil y otra de libros, que tienen material inflamable, además de varias salidas de emergencias de dos grandes tiendas de ropa de Maisonnave; estamos en un polvorín», señalan. La preocupación de los propietarios les ha llevado a contactar también con el Consorcio Provincial de Bomberos. «Pero nos dicen que la responsabilidad recae en el Ayuntamiento de Alicante», según apuntan.

El malestar cada vez es mayor entre los vecinos porque aseguran que la zona está cada vez más ocupada en los días de Hogueras. «Si tuvieran que acceder a la calle los servicios de emergencia durante una mascletà no podrían porque Pintor Cabrera también está cortada, incluso el acceso desde la avenida de la Estación, que es donde se planta otra hoguera», lamenta un vecino. «No nos quejamos de la instalación de la barraca, sino que sólo queremos que se cumplan con los permisos y el plan de seguridad y emergencias, queremos que se vuelva a estudiar porque de verdad tenemos una sensación de miedo», añade Fons. «No queremos que pase como en el incendio de Campanar de València, pretendemos que previamente se analice bien la situación», interviene una de las vecinas.

Resignación

Los afectados lamentan el «abandono» que sufre el Centro de Alicante, amén de dicho bloqueo que denuncian durante la época de Hogueras. «Nos tienen olvidados, esta zona del Ensanche está vieja, con calles de diferentes adoquines, sin colegios cerca, ni centros de salud...», observa una de las vecinas.

Habiendo asumido muchas de las incomodidades, sin embargo, confían en poder garantizar su seguridad incluso para las próximas Hogueras. «Asumimos lo de no poder descansar y cada año más días de fiesta, pero queremos resolver cuanto antes el asunto de las emergencias», coinciden los residentes. También gira su preocupación en torno a la terraza del restaurante. «Solicito autorización de la licencia de música del restaurante, ya que en 2024 puso música a mediodía y por la tarde, irrumpiendo las horas de descanso», afirma una de las solicitudes enviadas al Ayuntamiento. «Nos aseguran que cumplen todas las condiciones, pero las vallas están clavadas al suelo y enganchadas con alambres, eso en una emergencia no es rápido de quitar», añade Fons. «No entendemos por qué anteponen los intereses de la barraca a nuestra seguridad, no todo vale», sentencian unos vecinos preocupados por su seguridad en los días grandes de Hogueras.