La izquierda recuerda a las víctimas del bombardeo en el Mercado Central de Alicante

Unas 150 personas se reunieron este sábado en la plaza 25 de mayo de Alicante, en la víspera del aniversario del bombardeo del Mercado Central, para rendir homenaje a las víctimas de uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil en la ciudad. El acto, convocado por la Comisión Cívica, contó con la presencia de representantes de los partidos políticos de izquierdas con representación municipal, aunque sin asistencia de ningún miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento.

El homenaje arrancó con intervenciones de portavoces de la Comisión Cívica y de Amnistía Internacional, quienes recordaron lo ocurrido durante la mañana del 25 de mayo de 1938, cuando la aviación fascista italiana, aliada del bando sublevado, arrojó hasta 90 bombas sobre Alicante, con especial foco en el Mercado Central, que se encontraba repleto de gente. Aquel ataque causó la muerte de 273 personas y dejó al menos 244 heridos, muchos de ellos de gravedad.

Durante el acto se leyeron testimonios, se citó a autores como Miguel Hernández o Raimon y se reivindicó la memoria de las víctimas, en una jornada de recuerdo por un ataque que se sumó a otros atentados similares contra la población civil como los de Guernica, Barcelona o Granollers. “Este es un acto siempre emotivo, donde recordamos y reivindicamos, pero hoy lo ha sido especialmente por muchas razones”, señaló Vicente Carrasco, portavoz de la Comisión Cívica.

Carrasco destacó la “gran afluencia de público” y celebró la publicación, esa misma mañana, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de la incoación del expediente para declarar Alicante como “lugar de memoria democrática”. Una iniciativa que, según explicó, conllevará la señalización, reconocimiento y protección de espacios clave como el puerto, símbolo del exilio republicano; el Mercado Central, escenario de la masacre de 1938; y el cementerio de Alicante, donde se encuentra la tumba del poeta Miguel Hernández y las fosas comunes de los represaliados.

“El reconocimiento a la verdad y a la justicia sigue teniendo tirón entre la ciudadanía”, admitió Carrasco, poniendo en valor la implicación social en la conservación de la memoria histórica. Además, el representante de la Comisión Cívica confirmó que no asistirá este domingo al acto organizado por el gobierno del PP, puesto que, según entiende la entidad, "la intención no es otra que blanquear lo sucedido, sobre todo después de que el Consell haya sustituido una ley de 72 artículos por una ley de concordia, aunque genera discordia, de tan solo 5 artículos", entendiendo que esto busca "simplificar la lucha por la memoria democrática".

Celebración paralela

Por su parte, el acto institucional convocado por el Ayuntamiento de Alicante se celebrará este domingo, a las 11.15 horas, en el mismo lugar que el organizado por la Comisión Cívica. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali (PP), ha insistido en que los grupos de izquierda en el consistorio —PSOE, Compromís y EU-Podem— "juegan con la memoria histórica", después de que estos anunciaran que no acudirán al acto institucional del domingo con motivo del 87º aniversario del bombardeo al Mercado Central.

El acto ha contado con la asistencia de unas 150 personas en la plaza 25 de mayo / Héctor Fuentes

En un comunicado, Beldjilali recordó a los grupos de izquierda con representación en el consistorio que “el año pasado dijeron que no asistían al acto institucional porque no se realizó el 25M debido a las elecciones europeas”. Además, señaló que “por mucho que intenten cuestionarla, no nos van a dar lecciones sobre cómo honrar la memoria de los alicantinos que sufrieron esa barbaridad, que fue uno de los días más negros de nuestra historia”.

Asistencia política

Pese a la no asistencia de ningún representante popular, quienes sí han acudido al acto conmemorativo, y han depositado flores sobre el monumento en recuerdo a las víctimas, han sido representantes de PSOE, Compromís, EU-Podem y Sumar. Desde el Partido Socialista, la portavoz municipal Ana Barceló ha incidido en la ausencia del PP, alegando que “lo sucedido confirma que el Parido Popular está solo y utiliza la memoria democrática de una manera hipócrita”. Además, ha asegurado que el partido de Barcala “ha acabado asumiendo el discurso de Vox”.

Rafa Mas, portavoz de Compromís, ha calificado de “acto postureo” el que celebrará este domingo el equipo de gobierno municipal, añadiendo que “no tiene sentido que un alcalde haga actos de espaldas a la ciudadanía”. Un discurso en sintonía con el de Manolo Copé, concejal de Esquerra Unida-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, quien asegura que el Partido Popular “no puede dar lecciones de memoria histórica cuando organiza actos sin contar con las entidades memorialistas que llevan décadas trabajando por la verdad, la justicia y la reparación”, y tacha de “vacío” y “sin alma” el acto institucional del domingo.

Por último, Xavi López, coordinador de Sumar en la Comunidad Valenciana, ha apelado directamente a Barcala y ha reclamado que “su responsabilidad es estar aquí representando los intereses de la sociedad alicantina, y no simplemente los intereses de su partido”. Así ha sucedido un acto que se ha visto respaldado por el anuncio a primera hora de la mañana, publicado en el BOE, de que el Gobierno de España incoaba el expediente para declarar a Alicante como "lugar de memoria democrática", en reconocimiento a su relevancia histórica durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.