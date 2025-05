La Cámara de Comercio de Alicante se aviene a no utilizar la planta que construyó de más

Clausurar en vez demoler. Es la propuesta que plantea la Cámara de Comercio de Alicante en sus alegaciones al informe de la Concejalía de Urbanismo en el que insta a eliminar la planta que ha edificado fuera de ordenación en la sede que la entidad que preside Carlos Baño viene construyendo sin licencia desde hace un año en el edificio Panoramis del puerto.

"Baño no ha construido, ha construido la Cámara de Comercio" / Jose Navarro

La propuesta se enmarca en las alegaciones que la Cámara ha presentado ante el Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental municipal después de que hace diez días el Ayuntamiento le notificara que solo eliminando esa planta se puede «restituir la legalidad infringida».

Los trabajos de adecuación para sede cameral de los antiguos cines del centro comercial Panoramis, hoy reconvertido en oficinas, se encuentran paralizados a instancias de la propia Cámara después de que este diario desvelara que se estaban realizando sin permiso municipal cuando prácticamente están a falta de ser inaugurados.

El Consell que preside Carlos Mazón, en excedencia como director gerente de la Cámara, destinó una partida de 1,5 millones para este proyecto (avalada esta semana en las Cortes gracias al respaldo de Vox), cuyo importe total supera los tres millones y que la promotora pretendía realizar con una declaración responsable, en vez de con una licencia de obra mayor, lo que el Ayuntamiento rechazó de plano.

Sin actividad

En lo que respecta a la eliminación de la planta, construida aprovechando la altura de las salas de cine, la Cámara plantea la alternativa de clausurarla impidiendo desarrollar en ella cualquier actividad, pero evitando su demolición por si en un futuro un cambio en las normas urbanísticas o en su interpretación permitieran su uso.

Mientras tanto, sugiere que podría utilizarse para instalaciones técnicas, como si se tratara de la cubierta. Y agrega además que el falso techo, como también se refiere a esa naya o altillo, es necesario para desarrollar la actividad de oficina, ya que los ocho metros de altura que tiene la instalación la hacen inviable desde el punto de vista de su climatización y funcionalidad.

Volumetría e imagen

Aun planteando su clausura, la institución a cuyo frente está Baño sostiene que la naya no altera la imagen exterior del edificio, ni incumple la volumetría, ni vulnera la normativa urbanística.

No lo ve así el Ayuntamiento, que en agosto del pasado año ya advirtió a la promotora de que se trataba de un «desdoblamiento no permitido» de los cines de modo que, «aun siendo el mismo volumen, supone la ejecución de una nueva planta quedando así la edificación con una altura de planta baja+2, además de un incremento de la superficie computable inicial, cuando el máximo es planta baja+1, por lo que no estaría permitido este desdoblamiento».

Y añadía que «este nuevo forjado supone un aumento de 1.595 metros cuadrados de superficie construida» cuando «la licencia de construcción del centro comercial de Panoramis, concedida el 3 de febrero de 1999, consumía el total de la edificabilidad, no quedando por tanto metros edificables para esta ampliación».

Modificar el proyecto

La Cámara propone modificar ahora el proyecto recogiendo esa clausura de la planta y solo quedaría resolver, al entender de la Cámara, si los trabajos se podían acometer con una declaración responsable, como sigue sosteniendo que es viable, o precisan de licencia de obra mayor, como ha resuelto el Ayuntamiento.

La Concejalía de Urbanismo ya advirtió a la Cámara el pasado otoño de la necesidad del permiso municipal y de que no lo concedería hasta que modificara el proyecto eliminando la naya, lo que no solo no hizo, sino que además siguió con los trabajos sin licencia hasta prácticamente concluirlos.

Declaración responsable o licencia

La promotora sigue sosteniendo que el proyecto puede ejecutarse mediante una declaración responsable por no tratarse de unas obras de nueva planta y mantiene que, una vez presentada en marzo del año pasado, seguía en vigor al no haberla dejado sin efecto ninguna resolución administrativa.

No obstante, el Ayuntamiento sí que rechazó expresamente el pasado agosto que el proyecto se ejecutara mediante una declaración responsable. Prueba de ello es que en septiembre, la promotora presentó la solicitud de licencia de obra mayor que Urbanismo condicionó a que se modificara el proyecto para eliminar el polémico desdoblamiento, que se mantuvo.

La Cámara tiene alquiladas estas instalaciones al concesionario del inmueble, Digital Corner S.L., por 480.000 euros al año hasta septiembre de 2043.