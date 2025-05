Sofía Escolano, autora del cartel de Hogueras 2025: «La música fue el elemento más importante para mi»

PREGUNTA: ¿Cómo se sintió al recibir la noticia?

RESPUESTA: Lo normal es que llamen al ganador, pero no dijeron cuándo. Justo el día que resolvieron el concurso fui al homenaje a José María Py y allí estaba el presidente de la Federació. Se acercó a mí y me dio la noticia en persona. Fue muy bonito, me emocioné mucho. No las tenía todas conmigo, era la primera vez que participaba y me parecía un concurso difícil. Conozco gente que ha participado y no ha ganado nunca.

P: ¿En qué se inspiró para hacer el cartel?

R: No fue nada específico. Analicé carteles anteriores y vi que solían mostrar un solo elemento. Para mí las Hogueras son muchas cosas, así que hice una lista: música, pólvora, ofrenda, la bellea... Pensé en el fuego como hilo conductor. La idea me vino rápido y así nació el cartel.

P: ¿Se inspiró en alguna corriente artística?

R: Soy diseñadora gráfica, y me vino la imagen a la cabeza, pero pensé que era muy difícil ejecutarla. No me inspiré en ninguna corriente en concreto. Creo que el cartel es fruto de mis estudios y del amor por la Fiesta.

Sofía Escolano, autora del cartel de Hogueras 2025 / ÁXEL ÁLVAREZ

P: ¿Qué elemento del cartel destacaría?

R: La música. Quería que apareciera un zaragüel tocando la dolçaina, en recuerdo de mi padre, que ya no está con nosotros. Ese fue el elemento más importante.

P: ¿Qué significan para usted las Hogueras?

R: Lo son todo. Llevo toda la vida en Hogueras. Soy delegada artística de mi comisión, me encargo del llibret, del ninot, de la Ofrenda de Flores, de la presentación... Además, desde que estudiaba diseño me han dejado hacer portadas y carteles. He crecido con ellos y se lo agradezco mucho.

P: ¿Cree que el monumento es clave?

R: Mi comisión prioriza el monumento por encima de todo y creo que es el protagonista de la Fiesta.

P: El cartel ha recibido críticas por la ausencia de monumento...

R: Aunque no aparece directamente el monumento en el cartel, sí la cremà, que remite al monumento. El trazo también busca reflejar el trabajo de los artistas. La llama es el reflejo del monumento.

P: ¿Qué elementos cree que debe tener un buen cartel de Hogueras?

R: Sobre todo, emoción y respeto por la Fiesta. Que el cartel te transporte a los días de Hogueras, que despierte emociones, y no sea solo una imagen bonita.

P: ¿Y a nivel técnico o artístico?

R: Que se identifiquen los elementos. No he querido hacer algo muy moderno o abstracto. Es una fiesta tradicional, quería que el cartel lo entendiera desde un niño hasta una persona mayor.

P: ¿Cree que el cartel tiene el valor que merece en Alicante?

R: Sí. Es la imagen de la Fiesta, la que ve la gente al llegar a Alicante. Por eso era importante reflejar la esencia.

P: ¿Habría sido mejor resolver el concurso antes?

R: Sí. Nos dieron solo dos semanas y una era Semana Santa. Fue precipitado, pero me di prisa. Con más tiempo habría participado más gente.

P: ¿Le gustaría volver a presentarse?

R: Claro. Ya se lo dije al presidente de la Federació. Lo hago por lo emocional y me encantaría repetir. También animo a nuevos diseñadores a participar. Yo lo veía difícil y aquí estoy.