Cortes de luz programados en Alicante: descubre los municipios afectados esta semana

La provincia de Alicante seguirá con cortes del suministro eléctrico durante el mes de mayo. Estas pruebas controladas y programadas por Iberdrola, compañía de Redes Eléctricas Inteligentes, trabajan de forma continuada para mejor la calidad y servicios de la red.

En estas operaciones se llevarán a cabo labores de mantenimiento y mejora de los diferentes elementos que componen la red (líneas, centros de transformación, subestaciones, etc.). Todo ello planificado por la misma empresa publica todas las semanas en su web y de los que también avisan en el punto afectado. Estos son los cortes de luz programados para la provincia de Alicante del 24 al 30 de mayo.

Cortes de luz en la provincia de Alicante

Alicante

Martes 27 de mayo, de 08:30 a 14:00 horas en Cl Brasil: 12, 14, 16, 18; Cl México 15, 17 y Cl Paraguay 3 5, 3 6, 3 7.

Miércoles 28 de mayo, de 09:00 a 14:30 horas en Av Padre Angel Escapa Arenillas: 15 y Cn De La Costa: 1 BI 1.

Santa Faz (Alicante)

Miércoles 28 de mayo, de 09:00 a 14:30 horas en Cn Benimagrell: 2.

Adsubia

Martes 27 de mayo, de 09:00 a 14:00 horas en Ur Les Basetes: 3, 4, 5, 8, 9 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 1, 23 01, 23 10, 23 11, 23 12, 23 13, 23 14, 23 15, 23 16, 23 17, 23 18, 23 2, 23 3, 23 4, 23 4P, 23 5, 23 6, 23 7, 23 8, 23 9, 24 1, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127.

Alcoy

Martes 27 de mayo, de 09:00 a 09:30 horas y de 16:30 a 17:00 horas en Cl C.T. Zafranera: 1, 3, 7, 11 y Pd Les Llacunes - Font Roja 11.

Algars (Cocentaina)

Miércoles 28 de mayo, de 10:00 a 11:00 horas en Cl Espinosa-Algars: 3; Cl Mayor-Algars: 3, 5, 7, 8; Cl Mossen E. Raduan-Algars: 7; Cl San Camilo-Algars: 5, 7, 9, 11; Cl Sant Josep-Algars: 1, 3, 5, 11, 13; Cl Verge Rosari-Algars: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30; Cn Ponts-Algars: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; Pd Algars: 69, 94, 95, 96, 97A, 97, 99, 100, 101, 102, 107, 110; Ps Mayor-Algars: 2, 3, 5, 7; Pz Mayor-Algars: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12 y Pz Mossen E. Raduan-Algars: 2, 3, 4, 5, 6, 12.

Banyeres de Mariola

Lunes 26 de mayo, de 09:30 a 11:30 horas en Pd Vinyals: 50, 55 1, 60, 65, 67, 70, 75, 80.

Bigastro

Viernes 30 de mayo, de 09:00 a 09:15 horas y de 11:45 a 12:00 horas en Cl Cortes Valencianas: 1 y Cl Rio Segura: 8.

Cocentaina (Urb. Gormaig)

Lunes 26 de mayo, de 08:15 a 10:15 horas en Cl Brezo: 1 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22; Cl Carrasca: 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20; Cl Espigol: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26; Cl Madreselva: 2 BI, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22; Cl Olmo: 7, 8, 10, 12; Cl Romer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 B, 33; Cl Rosella: 1, 3 A, 3 B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32 A, 32 B; Cl Tejo: 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12; Cl Trebol: 3 PC, 5, 7, 11 y Pz Mariola: 1, 2.

Denia

Miércoles 28 de mayo, de 08:00 a 10:00 horas en Cl Boga (Marines): 5, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 31 A, 31 B, 31 C, 31 D; Cl Donsella (Marines): 1, 4, 6, 8 A, 8 B, 8 D; Cl Llobarro (Marines): 1, 5, 7 BI, 7 A, 7 B, 7 C; Cl Orada (Marines): 2, 4, 6 y Cr Marines A Denia: 16, 18 1, 18, 19 1, 20, 22, 24, 26 BI, 26, 28 E, 28 F, 28 G, 28 H, 30 A, 30 B, 30 C, 30 D, 34, 36, 38, 40 A, 40 B, 40 C, 40 D, 42 A, 42 B, 42 C, 44, 46, 48 A, 48 B, 48 C, 48 D, 48 E, 48, 50.

El Verger

Martes 27 de mayo, de 08:00 a 13:00 horas en Cl Hortes Del Moli: 2 PR y Cl La Pau: 4, 8, 10.

Finestrat

Viernes 30 de mayo, de 07:30 a 09:30 horas en Cl Alacant (Cala): 31.

Fondo de les Neus

Viernes 30 de mayo, de 07:30 a 10:30 horas en Pd Cava Poligono 28: 3, 9, 19 1, 35 PR, 36, 37, 39, 40, 49, 50, 52, 53, 74 PC.

Gata de Gorgos

Martes 27 de mayo, de 09:30 a 11:00 horas en Cl Dels Albocers: 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 1, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 1, 114 2; Cl Dels Tarongers: 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88 y Cl Pins: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82.

Martes 27 de mayo, de 11:00 a 12:00 horas en Cl Ametlers: 1 1, 12 1, 12 10, 12 11, 12 12, 12 13, 12 14, 12 15, 12 2, 12 3, 12 4, 12 5, 12 6, 12 7, 12 70, 12 8, 12 9, 35 1, 35 10, 35 11, 35 12, 35 13, 35 14, 35 15, 35 16, 35 17, 35 19, 35 2, 35 20, 35 3, 35 4, 35 5, 35 59, 35 6, 35 62, 35 63, 35 67, 35 68, 35 69, 35 7, 35 70, 35 71, 35 72, 35 73, 35 8, 35 80, 35 9 y Cl Pins: 21 22, 21 25, 21 26, 21 27, 21 28, 21 30, 21 31, 21 32, 21 33, 21 34, 21 35, 21 36, 21 37, 21 38, 21 39, 21 40, 21 41, 21 42, 21 43, 21 44, 21 45, 21 46, 21 47, 21 48, 21 49, 21 50, 21 51, 21 52, 21 54, 21 55, 21 57, 21 58, 21.

Martes 27 de mayo, de 12:00 a 13:00 horas en Cl Dels Albocers: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 1, 18, 20, 22, 24, 26, 27 1 al 27 40, 27 5, 27 7, 27 70, 27 8, 27 9, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 1 al 49 44 y Cl Dels Tarongers: 10 1 al 10 34, 10 4 al 10 70.

Martes 27 de mayo, de 13:00 a 14:00 horas en Cl Garrofers: 50 1.

Martes 27 de mayo, de 14:00 a 15:00 horas en Cl Carrasqueres: 1 1, 15 A, 15 B, 15 1, 15 12, 15 16, 15 17, 15 20, 15 21, 15 22, 15 24, 15 25, 15 28, 15 29, 15 32, 15 4; Cl Oliveres: 11, 13, 15, 17, 19, 21 y Cl Xops: 26, 30 1, 30 10 al 30 31, 30 4 al 30 9, 30, 44, 48, 52, 61, 65, 69, 71.

Gorga

Viernes 30 de mayo, de 10:30 a 11:30 horas en Cl Masia Campaner: 1; Cl Masia Puig: 1 y Cl Rodacantes: 23.

Gormaig (Cocentaina)

Lunes 26 de mayo, de 08:15 a 10:15 horas en Cl Fresno: 1, 2, 3, 4, 5 ., 5, 6, 7 BI, 7, 8, 9, 10, 11 PR, 12, 14, 15, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32.

Jávea-Xàbia

Martes 27 de mayo, de 08:00 a 08:15 horas en Cl Río Duero: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Cl Río Nervión: 1; Cl Río Tajo: 5, 13; Cn Rebaldi: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 48 y Po Treinta y Cuatro: 34 PC, 41 PC.

Martes 27 de mayo, de 08:30 a 08:45 horas en Cn Basses: 10 BI, 10 1, 10, 12, 14 1, 14, 16 1, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 167; Cn Benvinguts: 1, 4, 5, 6, 10 BI, 10, 12, 16, 17, 18; Cn Morers: 20; Cn Pou del Moro: 10, 195 PC; Pd Pla D’En Roca: 36 1, 56 4, 72 4, 73 2 y Po Veintiséis: 116 PC.

Martes 27 de mayo, de 16:45 a 17:00 horas en Cl Río Duero: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Cl Río Nervión: 1; Cl Río Tajo: 5, 13; Cn Basses: 10 BI, 10 1, 10, 12, 14 1, 14, 16 1, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 167; Cn Benvinguts: 1, 4, 5, 6, 10 BI, 10, 12, 16, 17, 18; Cn Morers: 20; Cn Pou del Moro: 10, 195 PC; Cn Rebaldi: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 48; Pd Pla D’En Roca: 36 1, 56 4, 72 4, 73 2; Po Treinta y Cuatro: 34 PC, 41 PC y Po Veintiséis: 116 PC.

La Mata (Torrevieja)

Miércoles 28 de mayo, de 08:00 a 10:00 horas en Cl Benacantil: 4; Cl Mar: 1, 2, 17; Cl Mayor: 32; Cl Nuestra Señora del Rosario: 9, 12, 14; Cl San Antonio: 3, 5, 7 BI, 7, 9, 11, 13, 17 PR, 19, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44; Cl San Roque: 8; Cl Tiburón: 1, 5 y Pz Encarnación Puchol: 5 PR, 5.

La Nucia

Martes 27 de mayo, de 08:00 a 08:15 horas y de 12:45 a 13:00 horas en Av Acacias: 29; Av Álamos: 1, 2 A, 2, 3 0, 3 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Av Almetllers: 1 BI, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A, 10 B, 10 C, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35; Av del Pi: 1, 9; Av Tarongers: 10; Cl Albers: 2 B, 11; Cl Las Vegas: 1, 2 A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 A, 18 B, 19, 20 BI, 20 A, 20 B, 21, 22, 23 y Cl Vall de Ceta: 52, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83.

La Romana

Viernes 30 de mayo, de 08:30 a 10:30 horas en Pd Alcana: 1, 2, 4 A, 117, 213; Pd Batistes: 1, 2, 5, 6 1, 6, 8 A, 8 C, 9 A, 9 B, 9, 10, 12, 13 1, 13, 16 1, 16, 17 1, 17, 18, 19, 20 1, 20, 21, 22 1, 22, 23, 25, 26, 27, 28 A, 28, 32, 39 2, 43, 44 1, 46, 47, 48, 49 1, 51, 52 2, 52, 54, 55, 56, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 85, 88, 92 a, 92 1, 102, 109, 112, 113, 115, 124, 137, 138; Pd Boquera: 53 A, 53 B, 54, 60; Pd Horna Alta: 17; Pd Pomares: 55, 56, 59, 95 1; Pj La Cava: 1, 5 y Po Diecinueve: 60 PC.

L'Alfàs del Pi

Martes 27 de mayo, de 08:00 a 08:15 horas y de 12:45 a 13:00 horas en Cl Atenas: 1 A, 1, 3, 4; Cl Luxemburgo: 3 y Cl Viena: 4, 6, 8, 10.

Muro de Alcoy

Jueves 29 de mayo, de 08:30 a 09:00 horas y de 16:30 a 17:00 horas en Cl La Foya: 2, 4, 6, 8; Cn Camamilla: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Cn Caseta Senabre: 86; Cn Espigol: 16; Cn Fontanars: 21, 32; Cn L'Ametler: 35 1, 35; Cn Poliol: 1, 3, 5, 7, 9; Cn Regalessia: 1, 3, 5; Cn Romer: 2, 4, 5, 6, 12, 14, 16; Cn Salvia: 8; Cn Sauc: 41, 43 2, 43 3, 43, 47; Cn Senabre: 16; Cn Timo: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 15, 17, 21; Cr Agres: 22, 23, 24, 25, 26, 27 1, 27, 28, 31, 32, 33 1, 34, 35, 37, 38, 39 1, 39, 40, 303; Pd Pinar Alt: 5, 12, 14, 16, 18, 20, 49 y Pd Pinaret: 2, 3, 10 1, 10, 15, 25, 37, 38, 56, 58, 71, 72, 81, 85, 95, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 130, 131, 138, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 188, 218.

Mutxamel

Viernes 30 de mayo, de 08:30 a 10:30 horas en Cl Águila: 5, 7, 8 1, 10, 12, 14, 16 y Cl Andrómeda: 4, 5, 6, 7, 8 1, 8, 9, 11.

Novelda

Miércoles 28 de mayo, de 08:30 a 10:30 horas en Cl Serreta, M: 24, 25, 26, 27.

Jueves 29 de mayo, de 08:30 a 10:30 horas en Cn de Castella: 1; Pd Ledua E: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14 B, 18, 19, 26, 27, 28; Pd Tejera B: 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; Pj Ledua: 156; Pj Ledua 2: 194 A; Pj Ledua D: 15, 16, 17 1, 17, 18, 19, 20, 21; Pj Ledua F: 2, 3, 4 BI, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31; Pj Ledua G: 6, 8, 9, 12, 13 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 PC, 19 3, 19 5, 19, 31, 38 y Pj Ledua H: 7, 8, 9, 10 1, 10, 11, 12, 13.

Orihuela

Viernes 30 de mayo, de 08:30 a 11:00 horas en Pd Secano: 95 y Po Treinta y Tres: 235 PC.

Penye (Elche)

Lunes 26 de mayo, de 07:30 a 08:15 horas en Pd Penye Aguiles (Polígono 1): 227, 228, 229 A, 229, 236 A, 267, 270 1, 270, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 295 A, 295, 296, 297, 299 1, 299 2, 299, 338, 339, 340, 341, 342; Pd Penye Aguiles (Polígono 2): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 86 1, 86, 265 y Pd Penye Les Aguiles: 276.

Petrer

Miércoles 28 de mayo, de 08:30 a 10:30 horas en Cl Chafarinas (Urb. Lloma Bada): 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 2 H, 2 I, 2 J, 2 K, 4; Cl Cies (Urb. Lloma Bada): 1, 2 A, 2, 3, 4, 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E, 5 F, 6; Cl Dragonera (Urb. Lloma Bada): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A, 10 B, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Cl Lanzarote (Urb. Lloma Bada): 1, 2 1, 2, 25; Cl Las Palmas (Urb. Lloma Bada): 8 A, 8, 10, 11 1, 11, 12, 13, 14 1, 15; Cl Lloma Bada (Urb. Salinetas): 21; Cl Loma Bada: 7, 9, 10, 11, 13, 14 1, 14, 16, 17, 19, 21, 23; Cl Mallorca (Urb. Lloma Bada): 2, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 3 G, 3 H, 3 I, 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 4 1, 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E, 5 F, 5 G, 5 H, 5 I, 5 J, 5, 7, 9; Cl Menorca (Urb. Lloma Bada): 1; Cl Santa Cruz de la Palma: 1; Cl Tabarca: 2, 4; Cl Tenerife (Urb. Lloma Bada): 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15; Pd Treinta y Cinco Colegials: 1, 2, 3 B, 3 C, 3, 4, 5, 6 A, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 11, 12 A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 A, 18 B, 19 B, 19 C, 19 D, 19 E, 19, 20, 21, 22 A, 22, 23, 24, 26, 27, 29 1, 29; Pd Treinta y Tres Reventón: 60 y Po Diecinueve: 28 PC.

Pla de Sant Josep (Elche)

Lunes 26 de mayo, de 07:30 a 08:15 horas en Cl Fuensalida: 3, 7, 9; Pd Pla Sant Josep: 6 1 y Pd Pla Sant Josep (Polígono 2): 63, 64, 65, 66, 68 1, 68, 129 7.

Raiguero de Bonanza (Orihuela)

Viernes 30 de mayo, de 08:30 a 11:00 horas en Cl Carretera: 52 BI, 59 1, 60 BI, 61, 62, 66 1, 70 BI, 86, 87 BI, 88 1, 90 A, 90 B, 92, 93, 97.

Sant Joan d'Alacant

Lunes 26 de mayo, de 12:30 a 13:30 horas en Al Plan Parcial Parque Ansaldo: 1 PC CS, 1 PC SJ y Av Comunitat d’Aragó: 17 1, 52.

Lunes 26 de mayo, de 13:30 a 14:00 horas en Av Comunitat d’Aragó: 17 1, 52.

Santa Pola

Lunes 26 de mayo, de 10:30 a 10:50 horas en Cl Marmolistas (Polígono Industrial IN-2): 64 y Cl Mecánicos: 55 BI 6, 55 4, 55 5, 55 7, 69 3, 69 5.

Lunes 26 de mayo, de 10:50 a 11:10 horas en Cl Marmolistas (Polígono Industrial IN-2): 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Teulada

Miércoles 28 de mayo, de 12:00 a 13:00 horas en Cl Alacant: 9; Cl Altea: 5, 9, 25 1, 25, 34; Cl Calpe: 12, 14, 16, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 56, 58; Cl Calvo Sotelo: 129 10, 130 10, 134 10, 136 10; Cl Gata de Gorgos: 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53; Cl Juventud: 16; Cl Lepanto: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 PR, 39, 40, 42, 48; Cl Maestro Mulet: 3, 4, 5, 7, 8, 9 PR, 9 KC, 9, 10, 11, 12, 14; Cl Orba: 5, 8; Cl Pedreguer: 40; Cl Sant Joan: 10; Cl Sant Vicent Ferrer: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; Cl Virgen del Carmen: 2; Cn Castellons: 2, 4, 5, 10, 12, 14 y Pz de la Constitució: 9, 10.

Torrellano (Elche)

Lunes 26 de mayo, de 12:30 a 13:15 horas en Pd Torrellano Alto (Pg. 2): 38 5.

Torrevieja

Lunes 26 de mayo, de 08:00 a 10:00 horas en Cl Caballero de Rodas: 1 A, 3, 5; Cl Campoamor: 80, 105, 107, 109; Cl Clemente Gosálvez: 41, 48; Cl Patricio Pérez: 36, 38, 40, 42, 44, 51 y Cl Paz: 100, 102, 104 B, 104, 109, 111, 113, 115, 117 1, 119, 121, 123 1, 127, 129, 131.

Miércoles 28 de mayo, de 09:00 a 11:00 horas en Cl Doctor García Rogel: 15, 17 A, 17 B, 19 BI, 76, 78, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112.

¿Qué hacer cuándo se va la luz?

La compañía Iberdrola ha dado una serie de recomendaciones ante estos cortes de luz: