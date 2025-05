Farmacias de Alicante ante una crisis: dispensar medicinas con el número del DNI o llevarlas a casa de personas sin movilidad

Los farmacéuticos de Alicante abordarán con la Conselleria de Sanidad en el próximo concierto de asistencia sanitaria los protocolos de contingencia para los servicios farmacéuticos durante emergencias. El debate se centrará en los procedimientos para la distribución de medicamentos durante cortes de electricidad y crisis climáticas como riadas, incendios o terremotos para establecer protocolos de coordinación y saber cómo actuar para que los pacientes puedan seguir recibiendo sus tratamientos médicos.

En caso de catástrofe medioambiental, se pueden usar métodos de identificación alternativos como el número del DNI cuando no se dispone de la identificación física, como ya se ha hecho en la dana de Valencia.

La recogida de la medicación hospitalaria en la farmacia se implantó durante la pandemia y se ha quedado

Así como la entrega de medicamentos a domicilio, especialmente para personas sin movilidad o con movilidad reducida, a través de ongs o de agencias registradas para que custodien los fármacos y estos lleguen en perfectas condiciones al paciente. Una fórmula que se utilizó con voluntarios durante la pandemia para las personas mayores encerradas en su domicilio. De la etapa del covid permanece una solución entonces, como es la recogida de la medicación hospitalaria en la farmacia, que se ha implantado con mucho éxito.

Colegio de Farmacéuticos de Alicante

El asunto más espinoso estará en la gestión de las situaciones en las que fallan los sistemas electrónicos, lo que puede requerir soluciones en papel al no poder utilizarse la receta electrónica, como ya pasó durante el apagón. Sobre el papel de los farmacéuticos durante las crisis ambientales ha querido hablar el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Andrés García, tras moderar una mesa redonda al respecto durante las jornadas del Levante Farmacéutico, celebradas en Murcia.

En esta mesa de gestión de crisis participaron profesionales de oficina de farmacia, Atención Primaria, Farmacia Hospitalaria, laboratorio de análisis, salud pública y distribución farmacéutica, que explicaron cómo se enfrentaron a distintas crisis, también el terremoto de Lorca, con la convicción de que es necesario mejorar la comunicación y establecer protocolos para las respuestas iniciales, así como el papel crucial de la logística y la distribución farmacéutica en la ayuda ante desastres.

Pacientes en un centro de salud de Alicant tras recuperar la actividad que cortó el apagón / Alex Domínguez

Primeros momentos

La conclusión, señala el representante colegial de Alicante, es que hay que "protocolizar" los primeros momentos para despegar sobre todo cuando no hay comunicación, como ocurrió con el apagón o en la riada de Valencia.

"En las oficinas de farmacia no había ningún tipo de comunicación tras la dana. Los pacientes que empezaban a buscar su medicación no tenían ni siquiera documentación para acreditar quiénes eran. Las farmacias se pusieron en contacto con la administración y esta fue mapeando las que estaban disponibles", explica García.

INFORMACIÓNTV

Con el número del DNI

En esta catástrofe se tuvieron que habilitar los sistemas de receta electrónica para que pudieran dispensarse las medicinas simplemente diciendo el número de DNI "y a partir de ahí se podía acceder porque, aunque no se lleve encima, es un número que casi todo el mundo recuerda". Esto es aplicable también a incendios y otras situaciones donde se pierden los documentos.

"El DNI, aunque no se lleve encima, es un número que casi todo el mundo recuerda y con él se puede acceder" (a una receta) Andrés García — Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante

Esta fórmula no sería universal para todas las crisis, es decir, no será algo sistemático, porque en un apagón, por ejemplo, no se pierde la documentación.

"Ha habido problemas en distintos momentos con caídas de los sistemas de comunicación de la receta electrónica. Tenemos que intentar que no haya apagones de comunicación. Y si sucede, ¿cómo pueden seguir funcionando las farmacias, los centros de salud, el sistema para que los pacientes sigan obteniendo su medicación?", se pregunta.

Modelos de comunicación

"En todos los casos hablamos de aumentar todos los modelos de seguridad de comunicación y habilitar otros; la coordinación entre todos es clave y hay que simular escenarios", apunta García.

En el apagón de abril cada farmacia se las apañó como pudo. De cara a futuras incidencias similares, una posibilidad es que los centros de salud emitan las recetas en papel, y las farmacias dispensen sin conexión anotando cada receta, "y cuando se recupere validaremos cada uno de los tratamientos. Cada día somos más tecnológicos, pero hay que plantearse muchas cosas, como situaciones en que tengamos que funcionar sin nada si se apaga la luz o se caen las comunicaciones".

Los tres colegios farmacéuticos enviarán avisos a las farmacias sobre el nivel de riesgo para la salud por temperaturas extremas