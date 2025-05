Teatro que no entiende de barreras: "El sueño de Sofi" se hace realidad

Los focos están colocados y el vestuario espera colgado en sus perchas. La escenografía cobra vida entre canciones del grupo sueco ABBA y pasos de baile repetidos una y otra vez, con entrega. En el aire se respira algo más que nervios, es ilusión. Este martes, el Teatro Arniches se llenará para ver "El sueño de Sofi", un musical protagonizado por veinte jóvenes con síndrome de Down que se suben por primera vez a un escenario profesional para contar, a su manera, una historia de amor, búsqueda e identidad. Pero también la suya, la historia de un grupo que rompe barreras con cada ensayo y con cada palabra memorizada.

El proyecto nace del empeño de la Asociación Down Alicante y de su director, Emilio Ruiz, quien no oculta la emoción con la que ha vivido este proceso. "Queríamos potenciar sus capacidades a través del teatro, porque ya lo habíamos probado antes en la etapa escolar y funcionó. Nos hemos atrevido directamente con el teatro musical y ellos lo que hacen es demostrar sus grandes capacidades y su potencial", explica Ruiz.

Telón 21

A raíz de los primeros ensayos la idea fue cogiendo forma y se fundó la compañía se llama Telón 21, un guiño al cromosoma 21 que caracteriza el síndrome de Down. El nombre no fue elegido por azar: surgió en una asamblea entre todos los participantes.

"Muchos de estos chicos no se habían subido nunca a un escenario", afirma Ruiz. "Esto es todo un aprendizaje: desde memorizar un texto hasta entender un ritmo, esperar un turno, saber cuándo entrar o salir. No ha sido fácil, porque ensayamos solo un día a la semana, pero lo que han logrado es increíble. Su autoestima se ha disparado", destaca.

Ensayos con alma

El grupo ensaya una vez por semana en el IES Cavanilles. Solo uno. Pero el aprovechamiento ha sido total. Allí se ha construido, poco a poco, esta versión del musical Mamma Mia. El playback y los diálogos memorizados, los bailes y las emociones se han convertido en un lenguaje común para todos sus protagonistas.

Desde la Asociación Down Alicante, su presidenta María Teresa Rodríguez destaca el impacto positivo que está teniendo la obra en la vida de estos jóvenes. "Ha tenido tanto éxito que hay lista de espera para poder participar en esta actividad", afirma Rodríguez. "Están todos encantados con sus papeles, el que es buzo porque hace de buzo, el que es protagonista porque se casa... Para ellos, esto es felicidad pura"

Protagonistas con voz propia

Entre las voces protagonistas está la de Lara Fernández, que interpreta a Sophie. "Me encanta mi papel. Sophie quiere casarse y busca a su padre para que la acompañe en la boda. Me gusta todo lo que hacemos, pero lo que más me gusta es el baile de ‘Deja tu amor en mí’. Es precioso", cuenta ilusionada. "Me encanta todo: la música, el baile, actuar… Quiero que la gente venga y se lo pase muy bien"

Néstor Fernández, su pareja en la ficción, también tiene claro lo que más le gusta: “Yo hago del novio de Sophie, y mi canción favorita también es ‘Deja tu amor en mí’. Me encanta bailar y cantar. Llevamos un año ensayando y ya estamos listos. Queremos que venga todo el mundo a vernos”.

Marta Francés, que interpreta a Donna, la madre de Sophie, confiesa que su papel le exige más concentración: "Tengo que hablar y bailar a la vez, y a veces voy muy rápido porque me emociono. Emilio me dice que no corra. Lo que más me gusta es cuando cantamos ‘Money, Money’ y ‘Mamma Mia’. Son muy chulas".

Más allá del escenario, la obra ha creado lazos entre los participantes. "Se llaman entre ellos para recordarse qué tienen que llevar, qué día hay ensayo… Ha sido un cambio brutal para todos, sobre todo para los más jóvenes", dice María Teresa Rodríguez.

Una ciudad rendida a su talento

Las entradas para la función de este martes se agotaron en un solo día. El Teatro Arniches acoge esta representación gracias al apoyo del Instituto Valenciano de Cultura. "Estamos muy agradecidos por poder estrenar aquí, aunque ha sido muy difícil encontrar un espacio en condiciones en Alicante", lamenta Emilio Ruiz, quien destaca que "amenazamos con volver. Esto es solo el comienzo de una gira".