Terapia acuática en Alicante para una mejor calidad de vida de las supervivientes de cáncer de mama

El aquagym como terapia acuática puede ser muy beneficioso para mujeres que han sido mastectomizadas o que han tenido cáncer de mama, especialmente en el proceso de recuperación y para la prevención o reducción del linfedema. Se trata de una inflamación en los tejidos que se presenta en el 80 % de los casos en el brazo más cercano al pecho donde la mujer ha sufrido una operación mamaria, comúnmente generado por la extirpación de los ganglios linfáticos durante la cirugía para extirpar el tumor.

Un grupo de afectadas de Alicante empieza a experimentar sus beneficios acudiendo dos veces por semana a la piscina desde enero. Por indicación médica, las que han recibido radioterapia deben esperar en cambio seis meses para evitar efectos nocivos del cloro de la piscina.

Ejercicios de bajo impacto

El agua, debido a su flotabilidad y temperatura, permite realizar ejercicios de bajo impacto que son suaves para las articulaciones y los músculos.

Este programa es posible gracias al trabajo conjunto de la Fundación Rafael Bernabeu y la Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama (APAMM). Desde esta entidad subrayan que esta iniciativa busca también vencer los miedos iniciales que muchas mujeres sienten al plantearse la práctica de ejercicio tras esta grave patología.

Cada sesión cuenta con la guía de una monitora especializada y el apoyo de una fisioterapeuta, lo que permite personalizar las actividades adaptándolas según las necesidades de cada mujer. De momento, participan una quincena.

El soporte de la Fundación Rafael Bernabeu permite en Alicante esta actividad sanadora en la piscina

Linfedema

Loreto Brotons, presidenta de APAMM, explica que «estamos supercontentas. Podemos ofrecer este servicio gracias a la Fundación Bernabeu, que es la que nos lo puede financiar. Es increíble los beneficios que tiene esta actividad para todas las compañeras. Muchas de ellas están afectadas por linfedema, un problema del brazo, o están también recién operadas. El ejercicio es fundamental en la vida, pero para nosotras es mucho más importante. Aparte del buen ambiente, el compañerismo y el buen rollo que hay».

El deporte en el agua ayuda a reducir la cantidad de masajes de drenaje linfático que precisan las afectadas, disminuye el dolor, aumenta la movilidad y la adherencia de las cicatrices. «Para cualquier proceso operatorio es estupendo. Siempre recomendamos que el médico lo supervise y dé la autorización y cuando lo hace es maravilloso».

Aquagym para mejorar las heridas del cáncer de mama en Alicante / Pilar Cortés

Dolores y problemas en las articulaciones

Chusa Caballero, de 66 años, acude a aquagym. «Hace mucho tiempo que venía a la piscina por voluntad propia. Estoy en la asociación desde principios de año y me incorporé al proyecto».

En su caso, sufre problemas en las articulaciones. «Tengo un cáncer como todas. Hace muchos años (dos décadas largas), afortunadamente, así que soy esperanza de vida. Y sí, tengo problemas en las articulaciones, también en las cervicales y el aquagym es magia. Vuelves a casa mejor, te da energía y, al margen de todo, nos reunimos compañeras con muchas cosas en común. Ayuda a tener ganas de vivir y disfrutar. A nivel saludable es maravilloso. Lo aconsejaba antes, ahora y siempre». Tenía 44 años cuando le detectaron la enfermedad.

Chusa Caballero / INFORMACIÓN

Para Cristina García López, de 59 años y que fue diagnosticada hace tres años, todo son beneficios. «Especialmente teniendo en cuenta todos los dolores que nos produce el tratamiento hormonal, pues nos causa mucha rigidez de músculos y dolores de articulaciones. Me parece más que esencial, una parte de más de la medicina».

Algo que considera como una terapia para el dolor. Añade que «el beneficio es del 100%, tenemos que hacer ejercicio para evitar esa rigidez y esos dolores que por desgracia vamos a tener durante la hormonoterapia, una pastillita que hay que tomar durante cinco años».

Hormonoterapia

También pone en valor el poder emocional de esta actividad deportiva: incide en «lo bien que lo pasamos entre nosotras, porque compartimos nuestras cosas y emocionalmente nos sentimos mucho mejor y más guapas porque también nos ayuda a estar mejor, a mantener el ánimo, a volver a encontrarnos con nosotras mismas. Si estamos sin dolor y más animadas, obviamente estamos mejor el resto del día».

Cristina García / INFORMACIÓN

En su caso ha recibido quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y ahora está con hormonoterapia. «Casi todo lo que hay ahora, pero con la suerte de que este tipo de tumor, afortunadamente, tiene una curación estupenda con varias vías. La investigación es avance, sin ella no hay nada».

Otra afectada por cáncer de mama que acude a la piscina (la actividad se desarrolla en las instalaciones deportivas de Maristas, en Alicante) es Rosa Escribano, también con 59 años. «Desafortunada o afortunadamente trabajo y no puedo venir todas las veces que quisiera, pero en cuanto el trabajo me lo permite, que viene a ser una vez a la semana, aquí estoy porque hay que moverse, hay que relacionarse con las compañeras y recibir el beneficio del agua y el de la compañía».

Dormir mejor

Afirma que su cáncer ha cumplido la mayoría de edad, «18 años y, bueno, te deja secuelas que no se te quitan nunca. Aprendes a vivir con eso, pero siempre viene bien mover el cuerpo y más en el agua que te da tantos beneficios».

Rosa Escribano / INFORMACIÓN

A la hora de hablar de ellos, explica que sale de la piscina «como si me hubiesen pegado una paliza. Ahí no noto mejoría porque salgo agotada y sin fuerza, pero enseguida me vengo arriba, me recupero y me ayuda a dormir un poquito mejor. Tengo más agilidad desde que estoy viniendo porque me costaba un poco moverme. Los dolores ahí están. Unos días más, otros días menos, pero te acostumbras a vivir con ellos».

«El aquagym tiene muchos beneficios, no solo en el aspecto físico, sino también en todo lo relacionado con las emociones, que son igual de importantes en el proceso de recuperación tras un cáncer de mama», explica Clara Burgos, vicepresidenta y voluntaria de APAMM.

Este proyecto ha transformado su actitud y su forma de afrontar el día a día entre las participantes. «Nos hemos convertido en una piña, nos apoyamos mutuamente. Es un espacio sano, de felicidad y de compartir, donde todas nos arropamos», comentan desde la organización, donde también destacan el ambiente positivo que genera escuchar música y realizar ejercicio en grupo en el agua.